100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy. Można już składać wnioski

Rachunki za energię elektryczną potrafią zwalić z nóg. Wiele osób nie ma pojęcia, że należy im się aż 600 zł dopłaty do energii elektrycznej w 2026 r. Już lada moment rusza kluczowy nabór wniosków, a pieniądze dosłownie leżą na stole. Kto może po nie sięgnąć i jak zyskać dodatkowe środki bez wychodzenia z domu?

Ukryty "pożeracz prądu" w Twoim domu? Państwo zwróci Ci za to pieniądze! Nawet 600 zł czeka na odbiór

Rachunki za energię elektryczną potrafią zwalić z nóg, zwłaszcza gdy Twoje zdrowie lub życie zależy od urządzenia podłączonego do gniazdka 24 godziny na dobę. Wiele osób nie ma pojęcia, że należy im się solidna refundacja za tę „energochłonną” konieczność. Już lada moment rusza kluczowy nabór wniosków, a pieniądze dosłownie leżą na stole. Kto może po nie sięgnąć i jak zyskać dodatkowe środki bez wychodzenia z domu? Zegar tyka, a zasady są prostsze niż myślisz.

"Twoje życie zależy od wtyczki?" Należy Ci się rekompensata

Dla wielu Polaków korzystanie z koncentratora tlenu lub respiratora to codzienność, bez której nie mogą funkcjonować. Niestety, te ratujące życie urządzenia generują gigantyczne zużycie prądu, co drastycznie odbija się na domowym budżecie.

100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy, łącznie 600 zł dodatku. Od 16 lutego 2026 r. można już składać wnioski

Mamy jednak doskonałą wiadomość. W ramach programu „Aktywny samorząd” (edycja 2026) rusza kolejna tura wsparcia finansowego. Jest to celowany dodatek, który ma pokryć koszty energii elektrycznej poniesione w związku z intensywnym, korzystanie z urządzenia w domu. Nie musisz wybierać między zdrowiem a opłaconym rachunkiem.

Konkretne kwoty: Ile wpłynie na Twoje konto?

Dodatek wynosi 100 zł za każdy miniony miesiąc użytkowania aparatury. System jest elastyczny – refundacją można objąć okres od 3 do maksymalnie 6 miesięcy wstecz. Co to oznacza w praktyce?

Możesz otrzymać jednorazowo nawet 600 zł zwrotu (za pół roku).

Minimalna kwota wniosku to 300 zł (za 3 miesiące).

Składasz wniosek w lutym 2026 r.? Możesz ubiegać się o pieniądze za okres od sierpnia 2025 do stycznia 2026. To czysta gotówka, która wróci do Twojej kieszeni. Pamiętaj jednak – przysługuje tylko jeden dodatek na dany miesiąc.

Nie przegap tego terminu! Wnioski w systemie będą przyjmowane od 16 lutego 2026 r. Macie czas aż do 30 listopada 2026 r., ale po co czekać, skoro pieniądze są potrzebne „na wczoraj”? Wypłaty dla wniosków złożonych w nowym roku ruszą planowo w drugim kwartale 2026 roku. Czym szybciej dopełnisz formalności, tym szybciej zobaczysz przelew na swoim koncie.

100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy, łącznie 600 zł dodatku. Od 16 lutego 2026 r. można już składać wnioski. Kto kwalifikuje się do programu?

Aby otrzymać przelew, musisz spełnić kilka jasnych kryteriów. Pomoc skierowana jest do osób z niepełnosprawnością, które:

Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia).

Korzystają w domu z respiratora lub koncentratora tlenu.

Są pod opieką medyczną – może to być zespół długoterminowej opieki domowej (dla pacjentów wentylowanych mechanicznie), poradnia leczenia tlenem, hospicjum lub opieka paliatywna.

Nie ma znaczenia, czy sprzęt jest Twój, czy wypożyczony. Jeśli lekarz specjalista potwierdzi, że musisz go używać – pieniądze Ci się należą.

Formalności w kilka minut. Jak złożyć wniosek bez wychodzenia z domu?

Żyjemy w XXI wieku – nie musisz stać w kolejkach. Wniosek złożysz wygodnie przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON. System oferuje kreatory, a nawet możliwość kopiowania danych z poprzednich wniosków, co oszczędza mnóstwo czasu. Co musisz przygotować? Tylko niezbędne dokumenty:

Skan orzeczenia o niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie (lub od pielęgniarki/fizjoterapeuty z zespołu opieki domowej) potwierdzające korzystanie z urządzenia.

Wypełniony druk oświadczeń.

Przykładowo, dla osób z Gliwic realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ale dzięki systemowi SOW wniosek trafia automatycznie tam, gdzie trzeba. Jesteś osobą wykluczoną cyfrowo? Spokojnie – wciąż istnieje możliwość złożenia tradycyjnego, papierowego wniosku. Dodatkowo działa bezpłatna infolinia (800 889 777), gdzie konsultanci przeprowadzą Cię przez proces krok po kroku.