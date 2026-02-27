REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Waloryzacja emerytur i rent 2026: od 1 marca podwyżka świadczeń o 5,3%. Najniższa emerytura wzrośnie do 1978,49 zł

Waloryzacja emerytur i rent 2026: od 1 marca podwyżka świadczeń o 5,3%. Najniższa emerytura wzrośnie do 1978,49 zł

27 lutego 2026, 12:58
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku: 5,3%
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku: 5,3%
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.

Waloryzacja emerytur, rent dodatków od 1 marca 2026 r. - wskaźnik

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718 i 769) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 1048), w 2026 r. wysokość ww. zwiększenia została ustalona na najmniejszym możliwym poziomie, czyli w wysokości 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rada Ministrów ma prawo zwiększyć ten wskaźnik ale tym razem nie skorzystała z tego prawa - zapewne z uwagi na trudną sytuację budżetu państwa.
Rząd w projekcie budżetu państwa przyjął założenie, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (czyli nie tylko samych emerytur i rent z FUS ale i ww. dodatków) wyniesie 4,88%. Ale dokładny wskaźnik poznaliśmy dopiero 11 lutego 2026 r., od kiedy to znane są wszystkie ww. dane GUS, tj.:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle 15 stycznia następnego roku)
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. (ten wskaźnik jest publikowany przez GUS zwykle między 9 a 11 lutego następnego roku).

Ważne

A zatem oficjalnie, na podstawie Komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. roku (Monitor Polski 2026 r. poz. 202) wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Czyli emerytury, renty i dodatki do tych świadczeń wzrosną od 1 marca 2026 r. o 5,3% w porównaniu do kwot obowiązujących do końca lutego br.

ZUS: od marca 2026 r. emerytury i renty w górę

ZUS co roku podwyższa wypłacane świadczenia długoterminowe. W tym roku waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 procent. Obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Ile wyniesie najniższa emerytura po waloryzacji

Wskutek tegorocznej waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 99,58 zł, osiągając kwotę 1 978,49 zł brutto.
Renta socjalna również zostanie podwyższona do kwoty 1 978,49 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1483,87 zł.
Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł, co łącznie da wartość 2 687,67 zł.

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych, zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych.
Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 689,17 zł, a dodatek pielęgnacyjny osiągnie kwotę 366,68 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 550,02 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 336,16 zł. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.

Waloryzacja zawsze bez wniosku, ale z decyzją

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać żadnego wniosków, ponieważ odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych. Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny, decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
