Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?

Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?

14 lutego 2026, 13:08
Alternatywne źródła ogrzewania w Poradniku Bezpieczeństwa
Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wydało niedawno Poradnik Bezpieczeństwa. Publikacja dotarła do wszystkich domów i mieszkań w Polsce i od razu stała się przedmiotem analiz i debaty ale też krytyki, kpin, i żartów. Nie będziemy znęcać się nad wyrwanymi z kontekstu fragmentami Poradnika ale spróbujemy przeanalizować jak jego zapisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego można odnieść do takich urządzeń grzewczych na drewno, jakimi są kominki i piece.

Poradnik ma tylko niecałe 50 stron i został skierowany do każdego z nas. Nie wszystkie porady i zalecenia w nim zawarte da się zastosować do wszystkich i w każdym wypadku. Do poradnika należy podejść kreatywnie i wydobyć z niego to, co jest najlepsze dla naszego bezpieczeństwa.

W tym opracowaniu postaramy się skomentować zalecenia znajdujące się w Poradniku ale też uzupełnić tą wiedzę.

Nie każdy może sobie pozwolić na kominek, czy piec na drewno

W kontekście ogrzewania się niezależnymi źródłami ciepła, jakimi są piece lub kominki na drewno musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie każdy ma jednakową możliwość korzystania z takich źródeł i dostępu do nich. W dużo korzystniejszej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o dostęp do komina jak i dostęp do opału, są mieszkańcy domów jednorodzinnych lub budynków w niskiej lub szeregowej zabudowie w porównaniu z mieszkańcami bloków. Do działania urządzenia na drewno niezbędny jest komin, który ma odpowiednią wysokość, przekrój i przebieg.

Zalecamy zatem wyposażanie nowo budowanych ale też istniejących domów i mieszkań w kominy tam, gdzie jest to technicznie możliwe. W sytuacji awaryjnej lub kryzysowej dostęp do komina da nam lepszy i łatwiejszy dostęp do ogrzewania. Tam gdzie nie ma możliwości instalacji komina lub go nie ma, do działania prostej kozy na drewno w sytuacji awaryjnej wystarczy kawałek rury wystawiony za okno. Oczywiście jest to rozwiązanie mniej bezpieczne i tymczasowe.

Z natury rzeczy bardziej narażeni na przerwy w dostawach prądu lub ciepła będą mieszkańcy bloków w miastach gdyż przykładowy atak hakerski, terrorystyczny lub zbrojny na infrastrukturę krytyczną może dotknąć na wiele gospodarstw domowych podczas gdy w rozproszonej zabudowie możliwości odcięcia prądu na dużą skalę są mniejsze a domów wyposażonych w komin praktycznie nie można pozbawić dostępu do ciepła.

Alternatywne źródła ogrzewania

Strona 1. Poradnika „Twoje przygotowanie ma znaczenie

W razie nagłego zagrożenia jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Zanim zjawi się ktoś, kto ci pomoże może być już za późno. Jeśli nie przygotujesz alternatywnego, zawsze działającego źródła ciepła lub zapasu opału może cię zaskoczyć przerwa w dostawie prądu, awaria instalacji lub zwykła mroźna zima.

Strona 15 Poradnika „Pamiętaj o regularnych przeglądach instalacji kominowej”

Nawet jeśli nie mamy albo nie używamy kominka lub pieca, instalacja kominowa powinna być zawsze sprawna i gotowa do użycia w każdej chwili.

Strona 18 Poradnika „Przygotuj (…) alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.”

Takim alternatywnym źródłem ogrzewania jest tylko kominek, piec lub koza na drewno. To urządzenia, które działają zawsze. Wystarczy mieć zapas drewna a w sytuacji krytycznej jakiekolwiek materiały palne.

Oczywiście ze wspomnianych wcześniej powodów nie każdy ma możliwość posiadania czy zainstalowania takiego urządzenia. Warunkiem jest tu istnienie działającego komina. Oczywiście nie ma przeciwwskazań by w ślad za Poradnikiem Bezpieczeństwa wprowadzić obowiązek instalowania kominów wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe (domy jednorodzinne, domy w zabudowie szeregowej, niskie budynki wielopiętrowe).

Zalecenia Poradnika nie korelują z aktualną polityką

Niestety wiele istotnych zaleceń Poradnika nie koreluje z aktualną polityką. Jak się ma zalecenie posiadania gotówki w różnych nominałach do planowanej likwidacji gotówki?

Co ma zrobić np. mieszkaniec Krakowa z zaleceniem posiadania alternatywnego źródła ogrzewania gdy w całym mieście obowiązuje zakaz palenia drewnem?

Być może ten Poradnik będzie przełomem, który zwróci uwagę lub nawet zablokuje pewne irracjonalne tendencje, które godzą wprost w nasze bezpieczeństwo.

Jeśli nie, to będzie to tylko makulatura wydrukowana za środki publiczne, która będzie mogła posłużyć jedynie do rozpalenia w kominku w sytuacji krytycznej.

Oczywiście tylko tam, gdzie taki kominek będzie.

Wojciech Perek - ekspert OSKP / Drewno Pozytywna Energia

Źródło: Poradnik bezpieczeństwa - (https://www.gov.pl/attachment/fa491036-8872-457c-95e4-d1292e4a8203)

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
