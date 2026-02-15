REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » A jednak koniec z darmową pracą dla gminy? Sąd Najwyższy bierze się za absurdalne przepisy o odśnieżaniu chodników, sprawa trafi do TK - to już przesądzone

A jednak koniec z darmową pracą dla gminy? Sąd Najwyższy bierze się za absurdalne przepisy o odśnieżaniu chodników, sprawa trafi do TK - to już przesądzone

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 lutego 2026, 09:50
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
odśnieżanie chodników, konstytucja, obowiązek, właściciel nieruchomości, obowiązki gminy
Koniec z darmową pracą dla gminy? Sąd Najwyższy bierze się za absurdalne przepisy o odśnieżaniu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Szykuje się trzęsienie ziemi w przepisach porządkowych. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zapowiedziała walkę z kontrowersyjnym obowiązkiem odśnieżania miejskich chodników przez prywatnych właścicieli posesji. Sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli sędziowie TK podzielą jej wątpliwości, gminy stracą darmową siłę roboczą, a obywatele zyskają spokój.

Batalia o łopaty na najwyższym szczeblu - SN i TK zajmą się odśnieżaniem chodników

Tak, znowu o tym piszemy, ale temat wraca jak bumerang. Czyżby to jednak będzie ostatnia zima, kiedy zmuszani jesteśmy do pracy na rzecz gminy pod groźbą kary? Wiele na to wskazuje. Do gry wkracza Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, która postanowiła zakwestionować przepisy, które od lat spędzają sen z powiek właścicielom domów jednorodzinnych. Chodzi o archaiczny wymóg odśnieżania chodnika przylegającego do nieruchomości, nawet jeśli grunt ten należy do miasta lub gminy.

REKLAMA

REKLAMA

Manowska nie zamierza czekać na kolejną śnieżycę. Zapowiedziała skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności tych regulacji z Konstytucją. Argument jest prosty: dlaczego obywatel ma ponosić ciężar utrzymania publicznej infrastruktury?

KODEKS PRACY 2026

Ujawniono plany Pierwszego Prezesa SN w sprawie zniesienia obowiązku odśnieżania chodników

Sprawa nabrała tempa po najnowszym wywiadzie, który ma ukazać się w całości w poniedziałek. Jak już teraz wskazuje „Rzeczpospolita”, Małgorzata Manowska poinformowała o podjęciu prac nad wnioskiem do TK w sprawie odśnieżania chodników. Prezes Sądu Najwyższego zauważa, że obecne prawo narzuca obywatelom nieproporcjonalne obowiązki.

Wskazuje także, że oczywiście zna wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r., gdzie na skutek skargi RPO badano konstytucyjność obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli przyległych nieruchomości i uznano, że takie przepisy są zgodne z Konstytucją. Wyjaśnia natomiast, że od 1997 r. zmieniły się uwarunkowania prawne i faktyczne, prawo nie istnieje w próżni, zatem są przesłanki, aby TK na nowo przyjrzał się tej sprawie i wyraził odmienne zdanie.

REKLAMA

Eksperci od lat grzmią, że zmuszanie właściciela posesji do dbania o cudzy teren (chodnik gminny) przypomina pańszczyznę lub roboty przymusowe. Skoro płacimy podatki lokalne, to samorząd powinien dbać o to, by chodniki były przejezdne (czy raczej "przechodne") i bezpieczne - tak samo, jak dba o ulice. Przerzucanie tego zadania na nas to wygodnictwo urzędników, które może się wkrótce skończyć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odpowiedzialność, która może zrujnować

Problem nie leży tylko w machaniu łopatą o 6:00 rano i ryzykiem mandatu. Największym zagrożeniem dla właścicieli domów jest odpowiedzialność cywilna. Jeśli na nieodśnieżonym fragmencie chodnika przewróci się przechodzień i złamie nogę, to nie burmistrz czy wójt płaci odszkodowanie, ale właściciel przyległej działki. Sądy w takich sprawach bywają bezlitosne, zasądzając ogromne kwoty na rehabilitację czy zadośćuczynienie.

Inicjatywa Prezes Manowskiej ma szansę zdjąć ten miecz Damoklesa wiszący nad głowami Polaków, którzy mają pecha i ich nieruchomość przylega do chodnika. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna przepisy za niekonstytucyjne, odpowiedzialność za wypadki na chodnikach wróci tam, gdzie jej miejsce - do zarządcy drogi, czyli gminy.

Samorządy w strachu przed kosztami odśnieżania chodników

Dla gmin i miast taki wyrok byłby finansowym koszmarem. Oznaczałoby to konieczność przejęcia obsługi tysięcy kilometrów chodników, które do tej pory za darmo obsługiwali mieszkańcy. Samorządowcy już teraz łapią się za głowy, licząc potencjalne koszty zakupu sprzętu i zatrudnienia ludzi.

Jednak z perspektywy obywatela sprawa wydaje się jasna: konstytucyjna zasada równości wobec prawa nie może być łamana tylko dlatego, że gminie brakuje pieniędzy na odśnieżanie. Ruch Małgorzaty Manowskiej daje nadzieję, że tegoroczna zima będzie przełomowa, a obowiązek odśnieżania chodnika wreszcie odejdzie do lamusa.

Powiązane
Ratunek dla oszukanych przez cwaniaków w programie Czyste Powietrze: resort klimatu ogłasza pomoc, nie trzeba będzie zwracać dotacji
Ratunek dla oszukanych przez cwaniaków w programie Czyste Powietrze: resort klimatu ogłasza pomoc, nie trzeba będzie zwracać dotacji
W 2026 te dwie korzystne zmiany w podatkach obowiązują po raz pierwszy
W 2026 te dwie korzystne zmiany w podatkach obowiązują po raz pierwszy
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
A jednak koniec z darmową pracą dla gminy? Sąd Najwyższy bierze się za absurdalne przepisy o odśnieżaniu chodników, sprawa trafi do TK - to już przesądzone
15 lut 2026

Szykuje się trzęsienie ziemi w przepisach porządkowych. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zapowiedziała walkę z kontrowersyjnym obowiązkiem odśnieżania miejskich chodników przez prywatnych właścicieli posesji. Sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli sędziowie TK podzielą jej wątpliwości, gminy stracą darmową siłę roboczą, a obywatele zyskają spokój.
Umowę o dożywocie senior będzie mógł zawrzeć z gminą i nadal pozostać w swoim mieszkaniu – koniec z wyłudzaniem mieszkań od osób starszych i umieszczaniem ich w DPS-ach
15 lut 2026

Projekt ustawy autorstwa grupy posłów Lewicy, który jest aktualnie procedowany w Sejmie – stanowi odpowiedź na poważny problem wyłudzania mieszkań od seniorów przez nieuczciwe osoby, w ramach tzw. umów o dożywocie. Wprowadzenie możliwości zawarcia przez seniora, takiej „umowy o dożywocie”, z gminą (niezależnie od osiąganych dochodów, statusu majątkowego i powierzchni posiadanej nieruchomości) z gwarancją zachowania prawa do dalszego zamieszkiwania w „swoim” mieszkaniu – ma zapobiec dramatycznym przypadkom utraty dachu nad głową przez osoby starsze i jednocześnie zapobiec ich ubóstwie w „jesieni życia”, z powodu posiadania niskich świadczeń emerytalno-rentowych. Rozwiązanie proponowane przez Lewicę – ma stanowić dla seniorów „bezpieczne źródło dodatkowych środków bez ryzyka oszustwa”.
Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów
14 lut 2026

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?
Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?
14 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wydało niedawno Poradnik Bezpieczeństwa. Publikacja dotarła do wszystkich domów i mieszkań w Polsce i od razu stała się przedmiotem analiz i debaty ale też krytyki, kpin, i żartów. Nie będziemy znęcać się nad wyrwanymi z kontekstu fragmentami Poradnika ale spróbujemy przeanalizować jak jego zapisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego można odnieść do takich urządzeń grzewczych na drewno, jakimi są kominki i piece.

REKLAMA

W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
15 lut 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę
13 lut 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa upraszcza zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy.
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
13 lut 2026

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.
Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
15 lut 2026

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji, złożyła ją w Sejmie w dniu 13 lutego 2026 r.

REKLAMA

1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
13 lut 2026

Od 1 października 2026 r. wzrośnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
13 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zaskakujący wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Zawodowy żołnierz nie otrzymał pozwolenia na broń. Zdecydowała przeszłość kryminalna wnioskodawcy, chociaż oficjalnie nie figurował już w Krajowym Rejestrze Karnym, bo doszło do zatarcia skazania. Jednak Policja trzymała informacje w kartotece. Wyrok ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie na broń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA