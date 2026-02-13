Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.

Prezydent Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r. osiem nowych ustaw - wśród nich ta może zaciekawić spore grono osób

Wśród ustaw podpisanych 12 lutego 2026 r. przez Prezydenta RP znalazła się ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny. Zmieniają się procedury dotyczące rzeczy znalezionych, w tym próg kwoty powodującej obowiązek oddania znalezionej gotówki do właściwego starosty. Teraz z ulicy będziesz mógł podnieść więcej - dosłownie!

Jaką kwotę trzeba będzie zgłaszać do starosty, a jaką zatrzymać?

Zmiana ustawy wprowadza kluczowy aspekt. Podwyższeniu ulega wysokość kwoty znalezionych pieniędzy, której przekroczenie rodzi obowiązek ich oddania właściwemu staroście. Dotychczas to 100 zł, a po wejściu nowych przepisów w życie będzie to 5% minimalnego wynagrodzenia. Tym samym został wprowadzony mechanizm waloryzacji tej kwoty. Ponieważ minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 4 806 zł, to 5% stanowi dokładnie 240,30 zł.

Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów w 2026 r., jeżeli znajdziesz na ulicy pieniądze w kwocie do 240,30 zł, to będziesz mógł je legalnie zatrzymać, bez obowiązku zgłaszania się do starosty jako znalazca takiej sumy i z prawem jedynie do "znaleźnego".

Co się jeszcze zmienia? Zagubione dokumenty - co z nimi robić?

Ustawa wprowadza jeszcze kilka innych istotnych zmian. Warto wspomnieć o tym, że przepisy teraz jasno będą wskazywać, co zrobić ze znalezionymi dokumentami, zawierającymi dane osobowe. Mianowicie, jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego (często np. na kartach płatniczych jest zastrzeżenie o własności wystawiającego ją banku i obowiązku przekazania właśnie tam), jak również gdy nie będzie znalazcy znana osoba, której dokument dotyczy ani miejsce jej pobytu - należy taki dokument przekazać właściwemu staroście. Ten zaś będzie miał obowiązek podjęcia się poszukiwań osoby, której dokument dotyczy, a w razie bezskuteczności - jego zniszczenia.

Ważne W myśl nowych przepisów, właściwym starostą będzie starosta miejsca znalezienia danej rzeczy, dokumentu lub gotówki.

Inne obowiązki w przypadku znalezienia rzeczy szczególnej kategorii

Ustawa wskazuje także na możliwość przekazania znalezionych rzeczy innym służbom, niż starosta. Przykładowo, znalezienie rzeczy, których znaki identyfikacyjne lub cechy wskazują, że stanowią sprzęt lub ekwipunek wojskowy, skutkuje możliwością przekazania jej Żandarmerii Wojskowej (nadal możliwe jest przekazanie staroście).

Natomiast znalezienie przedmiotów wymagających zezwolenia (np. broń, materiały wybuchowe), lub przedmiotów niebezpiecznych, oznacza obowiązek powiadomienia Policji o miejscu znalezienia rzeczy.

Znalazłem komplet kluczy lub kluczyki samochodowe - co mam z tym zrobić? Nowe procedury

Z innych ciekawostek warto wspomnieć również o przypadku znalezienia kluczy (np. do domu, mieszkania, innych zamków) czy kluczyków/pilota do samochodu. Po bezskutecznym upływie terminu ich odbioru, będą one przechodziły na własność powiatu, a starosta będzie zobowiązany dokonać ich protokolarnego zniszczenia.

Zmieniają się terminy w kodeksie cywilnym związane ze znalezieniem rzeczy

Zmiany w Kodeksie cywilnym polegają na skróceniu do 6 miesięcy terminu do odebrania rzeczy przez osobę uprawnioną, którą imiennie wezwano do odbioru rzeczy oraz do 1 roku terminu do odebrania rzeczy w przypadku, gdy dane osoby uprawionej są nieznane, a wezwania dokonano zgodnie z przepisami ustawy o rzeczach znalezionych.

Po upływie tych terminów rzecz znaleziona stanie się własnością znalazcy albo Skarbu Państwa (jako zabytek i materiał archiwalny), z wyjątkiem rzeczy umożliwiających dostęp do pomieszczeń, pojazdów i innych zamykanych przedmiotów, w szczególności kluczy, kart dostępów i pilotów, oraz dokumentów zawierających dane osobowe, które będą przechodziły na własność powiatu w celu dokonania ich zniszczenia.

Kiedy nowe zasady wchodzą w życie? Trzeba jeszcze trochę poczekać, ale będzie to pierwsza połowa 2026 roku

Ustawa została dopiero podpisana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego w dniu 12 lutego 2026 r. Musi jeszcze zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przewidziano w niej, że nowe przepisy wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia. Co istotne, nowe zasady będą miały zastosowanie do rzeczy znalezionych dopiero po dniu wejścia ustawy w życie.