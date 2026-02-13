REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich

Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 12:56
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
nowe przepisy, nowelizacja, znaleźne, rzeczy znalezione, kwota 240 zł
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.

rozwiń >

Prezydent Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r. osiem nowych ustaw - wśród nich ta może zaciekawić spore grono osób

Wśród ustaw podpisanych 12 lutego 2026 r. przez Prezydenta RP znalazła się ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny. Zmieniają się procedury dotyczące rzeczy znalezionych, w tym próg kwoty powodującej obowiązek oddania znalezionej gotówki do właściwego starosty. Teraz z ulicy będziesz mógł podnieść więcej - dosłownie!

REKLAMA

REKLAMA

Jaką kwotę trzeba będzie zgłaszać do starosty, a jaką zatrzymać?

Zmiana ustawy wprowadza kluczowy aspekt. Podwyższeniu ulega wysokość kwoty znalezionych pieniędzy, której przekroczenie rodzi obowiązek ich oddania właściwemu staroście. Dotychczas to 100 zł, a po wejściu nowych przepisów w życie będzie to 5% minimalnego wynagrodzenia. Tym samym został wprowadzony mechanizm waloryzacji tej kwoty. Ponieważ minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 4 806 zł, to 5% stanowi dokładnie 240,30 zł.

Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów w 2026 r., jeżeli znajdziesz na ulicy pieniądze w kwocie do 240,30 zł, to będziesz mógł je legalnie zatrzymać, bez obowiązku zgłaszania się do starosty jako znalazca takiej sumy i z prawem jedynie do "znaleźnego".

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ZUS - PRAKTYCZNE ROZLICZENIA

Co się jeszcze zmienia? Zagubione dokumenty - co z nimi robić?

Ustawa wprowadza jeszcze kilka innych istotnych zmian. Warto wspomnieć o tym, że przepisy teraz jasno będą wskazywać, co zrobić ze znalezionymi dokumentami, zawierającymi dane osobowe. Mianowicie, jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego (często np. na kartach płatniczych jest zastrzeżenie o własności wystawiającego ją banku i obowiązku przekazania właśnie tam), jak również gdy nie będzie znalazcy znana osoba, której dokument dotyczy ani miejsce jej pobytu - należy taki dokument przekazać właściwemu staroście. Ten zaś będzie miał obowiązek podjęcia się poszukiwań osoby, której dokument dotyczy, a w razie bezskuteczności - jego zniszczenia.

REKLAMA

Ważne

W myśl nowych przepisów, właściwym starostą będzie starosta miejsca znalezienia danej rzeczy, dokumentu lub gotówki.

Inne obowiązki w przypadku znalezienia rzeczy szczególnej kategorii

Ustawa wskazuje także na możliwość przekazania znalezionych rzeczy innym służbom, niż starosta. Przykładowo, znalezienie rzeczy, których znaki identyfikacyjne lub cechy wskazują, że stanowią sprzęt lub ekwipunek wojskowy, skutkuje możliwością przekazania jej Żandarmerii Wojskowej (nadal możliwe jest przekazanie staroście).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast znalezienie przedmiotów wymagających zezwolenia (np. broń, materiały wybuchowe), lub przedmiotów niebezpiecznych, oznacza obowiązek powiadomienia Policji o miejscu znalezienia rzeczy.

Znalazłem komplet kluczy lub kluczyki samochodowe - co mam z tym zrobić? Nowe procedury

Z innych ciekawostek warto wspomnieć również o przypadku znalezienia kluczy (np. do domu, mieszkania, innych zamków) czy kluczyków/pilota do samochodu. Po bezskutecznym upływie terminu ich odbioru, będą one przechodziły na własność powiatu, a starosta będzie zobowiązany dokonać ich protokolarnego zniszczenia.

Zmieniają się terminy w kodeksie cywilnym związane ze znalezieniem rzeczy

Zmiany w Kodeksie cywilnym polegają na skróceniu do 6 miesięcy terminu do odebrania rzeczy przez osobę uprawnioną, którą imiennie wezwano do odbioru rzeczy oraz do 1 roku terminu do odebrania rzeczy w przypadku, gdy dane osoby uprawionej są nieznane, a wezwania dokonano zgodnie z przepisami ustawy o rzeczach znalezionych.

Po upływie tych terminów rzecz znaleziona stanie się własnością znalazcy albo Skarbu Państwa (jako zabytek i materiał archiwalny), z wyjątkiem rzeczy umożliwiających dostęp do pomieszczeń, pojazdów i innych zamykanych przedmiotów, w szczególności kluczy, kart dostępów i pilotów, oraz dokumentów zawierających dane osobowe, które będą przechodziły na własność powiatu w celu dokonania ich zniszczenia.

Kiedy nowe zasady wchodzą w życie? Trzeba jeszcze trochę poczekać, ale będzie to pierwsza połowa 2026 roku

Ustawa została dopiero podpisana przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego w dniu 12 lutego 2026 r. Musi jeszcze zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przewidziano w niej, że nowe przepisy wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia. Co istotne, nowe zasady będą miały zastosowanie do rzeczy znalezionych dopiero po dniu wejścia ustawy w życie.

Powiązane
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
171 000 zł zamiast 120 000 zł - nowy próg dla 12% podatku: Dokument jest już w Sejmie
171 000 zł zamiast 120 000 zł - nowy próg dla 12% podatku: Dokument jest już w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
13 lut 2026

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.
Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
13 lut 2026

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji zapowiedziała, że dzisiaj (tj. 13 lutego 2026 r.) o godz. 12, zostanie ona złożona w Sejmie.
1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
13 lut 2026

Od 1 października 2026 r. wzrośnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
13 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zaskakujący wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Zawodowy żołnierz nie otrzymał pozwolenia na broń. Zdecydowała przeszłość kryminalna wnioskodawcy, chociaż oficjalnie nie figurował już w Krajowym Rejestrze Karnym, bo doszło do zatarcia skazania. Jednak Policja trzymała informacje w kartotece. Wyrok ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie na broń.

REKLAMA

Zmiany jakich nie było w rzeczach znalezionych. Prezydent 12 lutego 2026 r. podpisał ustawę
13 lut 2026

Koniec z bieganiem do urzędu z każdym znalezionym pieniądzem i absurdami biurokratycznymi. Sejm właśnie uchwalił totalną przebudowę przepisów o rzeczach znalezionych a Prezydent podpisał ustawę. Od 2026 roku limity rosną, a procedury mają być prostsze – zwłaszcza dla uczciwych znalazców, którzy w końcu będą mogli legalnie wzbogacić się o wyższą gotówkę. Jaką i na jakich zasadach?
Waloryzacja emerytur i rent. Czy konieczny jest wniosek o podwyżkę świadczenia?
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosną o 5,3 procent. Czy świadczeniobiorcy powinni składać wnioski o podwyżkę świadczeń?
Niesłuszne zarzuty bez odszkodowania. RPO alarmuje: prawo wymaga pilnych zmian
13 lut 2026

Osoby niesłusznie oskarżone w Polsce często latami walczą o oczyszczenie z zarzutów, ale nawet po uniewinnieniu nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowanie. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że obecne przepisy pozostawiają pokrzywdzonych bez realnej ochrony.
Zmiany w dowodach osobistych: dłuższy okres ważności, ułatwienia w odbiorze, lepsza ochrona praw dzieci
13 lut 2026

Dowód osobisty będzie miał dłuższy okres ważności, łatwiej będzie zgłosić jego utratę lub uszkodzenie, a prawa dzieci będą lepiej chronione. Trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących dowodów osobistych.

REKLAMA

Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników
13 lut 2026

Nadmiar nowych rozwiązań technologicznych w firmie może prowadzić do spadku zaangażowania pracowników, a nawet rezygnacji z pracy. Badacze UŁ i KUL opracowali narzędzie, które pomaga ocenić, czy wdrażane technologie wspierają efektywność i satysfakcję pracowników, czy tylko zwiększają presję i tempo wykonywania obowiązków.
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku - 5,3%. Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA