Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.

Termin naboru wydłużony - wnioski można składać do 2 marca 2026 r. (pierwotny termin był określony na 31 stycznia 2026 r.).

Warunki i tryb udzielania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach ostatecznego odbiorcy wsparcia, określa:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. 2025, poz. 1385) oraz

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie refinansowania wyposażenia w inteligentny tachograf pojazdów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji E2.2.1 „Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu”.

Kto może ubiegać się o pomoc

Uprawnieni do otrzymania pomocy są przewoźnicy drogowi tj. przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, którzy zostali wskazani w Wykazie uprawnionych przewoźników drogowych i pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

Zakres pomocy

Pomoc jest przeznaczona na pokrycie części lub całości wydatków poniesionych w związku z wymianą tachografów na tachografy inteligentne w pojazdach zgłoszonych do licencji wspólnotowej, którymi wykonywane są międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy lub osób, przez uprawnionych przewoźników drogowych.

Pomoc udziela się na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 21 sierpnia 2023 do 17 listopada 2025 r. i które są zgodne z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Wysokość pomocy

Ważne Pomoc jest udzielane w formie dotacji w wysokości stanowiącej koszt netto wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf, nie więcej jednak niż 3 000 zł na jeden właściwy pojazd.

W ramach jednego naboru wniosków, pomoc zostanie udzielona z uwzględnieniem kolejności ich złożenia oraz następujących warunków:

w pierwszej kolejności pomoc zostanie ustalona dla maksymalnie dziesięciu wskazanych we wniosku pojazdów, które wyposażono w inteligentne tachografy;

w drugiej kolejności pomoc zostanie ustalona dla pozostałych wskazanych we wniosku pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy.

Pomoc będzie ustalana zgodnie z kolejnością złożenia wniosków do wyczerpania budżetu przeznaczonego na ten cel.

Wnioskowanie krok po kroku

Wniosek w sprawie udzielenia pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUE, udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl., a datą złożenia wniosku jest data jego wysłania do ARiMR poprzez PUE.

Termin składania wniosków: od dnia 1 grudnia 2025 godz. 10:00 r. do dnia 2 marca 2026 r. (pierwotny termin wyznaczony na 31 stycznia 2026 r. został wydłużony).

Ważne Zmiany we wniosku można dokonać w terminie składania wniosków.

Załączniki do wniosku:

potwierdzenie wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf- faktury potwierdzające koszty związane z wyposażeniem pojazdu w inteligentny tachograf,

wydruk danych technicznych z inteligentnego tachografu, w jaki został wyposażony właściwy pojazd,

kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymane w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Po przeprowadzeniu oceny i zakwalifikowaniu wniosku do pomocy de minimis, zawierana jest umowa z wnioskodawcą.

Umowa zostanie przekazana za pomocą PUE w celu zapoznania się i akceptacji jej warunków. ARiMR poinformuje wnioskodawcę o fakcie zamieszczenia umowy na portalu PUE poprzez SMS lub e-mail – w zależności od wskazanej drogi preferowanego kontaktu we wniosku.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących naboru na wymianę tachografów:

W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości dotyczące wzoru umowy dla przewoźników, którzy składają wnioski o otrzymanie zwrotu kosztów wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf ze środków KPO, w pierwszej kolejności należy poinformować, że na chwilę obecną wnioski o dofinansowanie złożyło już prawie 7 tyś przedsiębiorców na ponad 46 tyś pojazdów (na około 107 tyś przewidzianych do dofinansowania), zatem zainteresowanie naborem, wbrew doniesieniom medialnym, jest bardzo duże. Nabór został uruchomiony niespełna 4 dni temu (1.12.br.)

• Środki przeznaczone na refinansowanie wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy zostały uwzględnione w KPO w inwestycji E2.2.1 Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu. Na pomoc przedsiębiorstwom przeznaczono kwotę 76 mln Euro co daje w przeliczeniu prawie 320 mln zł.

Jednocześnie należy podkreślić, że każda inwestycja realizowana ze środków Unii Europejskiej wymaga spełnienia przez beneficjentów wsparcia określonych warunków. Także inwestycje z KPO są rygorystycznie sprawdzane i kontrolowane. Warunkiem skorzystania z pomocy w ramach KPO jest utrzymanie celu inwestycji, czyli zapewnienie przez beneficjenta pomocy, utrzymania trwałości inwestycji, na którą zostały przyznane środki publiczne. To podstawowa zasada przy unijnych dofinansowaniach. Obowiązek utrzymania efektów projektu przez określony czas po jego zakończeniu wynosi zazwyczaj 5 lat i jest liczony od daty ostatniej płatności, z możliwością wydłużenia do 10 lat dla niektórych działań w UE.

Z uwagi na specyfikę warunków pracy (transport międzynarodowy) i związany z tym krótszy okres eksploatacji pojazdów ciężarowych, w których montowane są tachografy, Ministerstwo Infrastruktury w negocjacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej już na tym etapie uzyskało zgodę na skrócenie trwałości tej inwestycji do 36 miesięcy liczonych od momentu zainstalowania tego urządzenia w pojeździe.

• Zatem dla przedsiębiorców, którzy wymienili tachografy w pierwszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE, okres trwałości (nawet przy 36 miesiącach) może wynieść zaledwie kilka miesięcy (jeżeli obowiązek został zrealizowany np. w 2023 r.). Pierwsze umowy z beneficjentami wsparcia z KPO będą podpisywane w marcu 2026 r.

Uzgodnienia z MFiPR w kwestii maksymalnych uproszczeń w zapisach umowy, jednakże są i będą kontynuowane. Już obecnie analizowana jest możliwość dalszego skrócenia okresu trwałości inwestycji – tak, aby jak największa liczba firm transportowych uzyskała dofinansowanie. Będziemy jako ministerstwo na bieżąco analizować uwagi przewoźników i tam, gdzie będzie to zgodne z wymaganiami unijnymi, będziemy dostosowywać zapisy projektu umowy do potrzeb branży.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa