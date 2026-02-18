REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.

3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 14:00
oprac. Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
zus, pieniądze
zus, pieniądze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.

Termin naboru wydłużony - wnioski można składać do 2 marca 2026 r. (pierwotny termin był określony na 31 stycznia 2026 r.).

REKLAMA

REKLAMA

Warunki i tryb udzielania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach ostatecznego odbiorcy wsparcia, określa:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. 2025, poz. 1385) oraz

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie refinansowania wyposażenia w inteligentny tachograf pojazdów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji E2.2.1 „Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu”.

REKLAMA

Kto może ubiegać się o pomoc

Uprawnieni do otrzymania pomocy są przewoźnicy drogowi tj. przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, którzy zostali wskazani w Wykazie uprawnionych przewoźników drogowych i pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakres pomocy

Pomoc jest przeznaczona na pokrycie części lub całości wydatków poniesionych w związku z wymianą tachografów na tachografy inteligentne w pojazdach zgłoszonych do licencji wspólnotowej, którymi wykonywane są międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy lub osób, przez uprawnionych przewoźników drogowych.

Pomoc udziela się na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 21 sierpnia 2023 do 17 listopada 2025 r. i które są zgodne z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Wysokość pomocy

Ważne

Pomoc jest udzielane w formie dotacji w wysokości stanowiącej koszt netto wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf, nie więcej jednak niż 3 000 zł na jeden właściwy pojazd.

W ramach jednego naboru wniosków, pomoc zostanie udzielona z uwzględnieniem kolejności ich złożenia oraz następujących warunków:

  • w pierwszej kolejności pomoc zostanie ustalona dla maksymalnie dziesięciu wskazanych we wniosku pojazdów, które wyposażono w inteligentne tachografy;
  • w drugiej kolejności pomoc zostanie ustalona dla pozostałych wskazanych we wniosku pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy.

Pomoc będzie ustalana zgodnie z kolejnością złożenia wniosków do wyczerpania budżetu przeznaczonego na ten cel.

Wnioskowanie krok po kroku

Wniosek w sprawie udzielenia pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUE, udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl., a datą złożenia wniosku jest data jego wysłania do ARiMR poprzez PUE.

Termin składania wniosków: od dnia 1 grudnia 2025 godz. 10:00 r. do dnia 2 marca 2026 r. (pierwotny termin wyznaczony na 31 stycznia 2026 r. został wydłużony).

Ważne

Zmiany we wniosku można dokonać w terminie składania wniosków.

Załączniki do wniosku:

  • potwierdzenie wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf- faktury potwierdzające koszty związane z wyposażeniem pojazdu w inteligentny tachograf,
  • wydruk danych technicznych z inteligentnego tachografu, w jaki został wyposażony właściwy pojazd,
  • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymane w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Po przeprowadzeniu oceny i zakwalifikowaniu wniosku do pomocy de minimis, zawierana jest umowa z wnioskodawcą.

Umowa zostanie przekazana za pomocą PUE w celu zapoznania się i akceptacji jej warunków. ARiMR poinformuje wnioskodawcę o fakcie zamieszczenia umowy na portalu PUE poprzez SMS lub e-mail – w zależności od wskazanej drogi preferowanego kontaktu we wniosku.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących naboru na wymianę tachografów:

W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości dotyczące wzoru umowy dla przewoźników, którzy składają wnioski o otrzymanie zwrotu kosztów wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf ze środków KPO, w pierwszej kolejności należy poinformować, że na chwilę obecną wnioski o dofinansowanie złożyło już prawie 7 tyś przedsiębiorców na ponad 46 tyś pojazdów (na około 107 tyś przewidzianych do dofinansowania), zatem zainteresowanie naborem, wbrew doniesieniom medialnym, jest bardzo duże. Nabór został uruchomiony niespełna 4 dni temu (1.12.br.)

• Środki przeznaczone na refinansowanie wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy zostały uwzględnione w KPO w inwestycji E2.2.1 Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu. Na pomoc przedsiębiorstwom przeznaczono kwotę 76 mln Euro co daje w przeliczeniu prawie 320 mln zł.

Jednocześnie należy podkreślić, że każda inwestycja realizowana ze środków Unii Europejskiej wymaga spełnienia przez beneficjentów wsparcia określonych warunków. Także inwestycje z KPO są rygorystycznie sprawdzane i kontrolowane. Warunkiem skorzystania z pomocy w ramach KPO jest utrzymanie celu inwestycji, czyli zapewnienie przez beneficjenta pomocy, utrzymania trwałości inwestycji, na którą zostały przyznane środki publiczne. To podstawowa zasada przy unijnych dofinansowaniach. Obowiązek utrzymania efektów projektu przez określony czas po jego zakończeniu wynosi zazwyczaj 5 lat i jest liczony od daty ostatniej płatności, z możliwością wydłużenia do 10 lat dla niektórych działań w UE.

Z uwagi na specyfikę warunków pracy (transport międzynarodowy) i związany z tym krótszy okres eksploatacji pojazdów ciężarowych, w których montowane są tachografy, Ministerstwo Infrastruktury w negocjacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej już na tym etapie uzyskało zgodę na skrócenie trwałości tej inwestycji do 36 miesięcy liczonych od momentu zainstalowania tego urządzenia w pojeździe.

• Zatem dla przedsiębiorców, którzy wymienili tachografy w pierwszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE, okres trwałości (nawet przy 36 miesiącach) może wynieść zaledwie kilka miesięcy (jeżeli obowiązek został zrealizowany np. w 2023 r.). Pierwsze umowy z beneficjentami wsparcia z KPO będą podpisywane w marcu 2026 r.

Uzgodnienia z MFiPR w kwestii maksymalnych uproszczeń w zapisach umowy, jednakże są i będą kontynuowane. Już obecnie analizowana jest możliwość dalszego skrócenia okresu trwałości inwestycji – tak, aby jak największa liczba firm transportowych uzyskała dofinansowanie. Będziemy jako ministerstwo na bieżąco analizować uwagi przewoźników i tam, gdzie będzie to zgodne z wymaganiami unijnymi, będziemy dostosowywać zapisy projektu umowy do potrzeb branży.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Powiązane
Gdzie wynajmować, a gdzie kupować mieszkanie? Jak długo wynajem równa się cenie zakupu?
Gdzie wynajmować, a gdzie kupować mieszkanie? Jak długo wynajem równa się cenie zakupu?
Można odliczyć od podatku nawet 4560 zł Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
Można odliczyć od podatku nawet 4560 zł Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
Źródło: Inne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z PIT-ami zostały przekazane do operatora pocztowego w dniu 18 lutego 2026 r.
Od 19 lutego wypłacisz tylko 200 zł w bankomacie (jednorazowo). Największa polska sieć bankomatów wprowadza limity dot. wypłat gotówki z kodem BLIK
18 lut 2026

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.
Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów
18 lut 2026

Szukanie mieszkania coraz częściej zaczyna się w internecie, a nie w biurze sprzedaży. Klienci porównują oferty, sprawdzają ceny i standardy online, a kontakt z deweloperem to już kolejny krok – szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.
Rząd przyjął projekt o ochronie przed mobbingiem. Zadośćuczynienie nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia
18 lut 2026

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy zwiększający ochronę przed mobbingiem - poinformowała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minimalna wysokość zadośćuczynienia za mobbing wzrośnie do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

Nowa broń przedsiębiorców – interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy
18 lut 2026

Najnowszy projekt ustawy nowelizującej przepisy o PIP przewiduje wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej wydawanej przez Głównego Inspektora Pracy. Rozwiązanie to może pozwolić podmiotowi zatrudniającemu na zweryfikowanie istniejącego u niego stanu faktycznego i prawnego oraz ewentualne skorygowanie go. Radca prawny dr Marcin Wojewódka przedstawia główne założenia tego pomysłu.
Depozyt notarialny: koszty, procedura, przepisy. Najbezpieczniejszy sposób rozliczeń między stronami transakcji handlowych
17 lut 2026

Czym jest depozyt notarialny i ile kosztuje taka usługa notariusza? Kiedy warto wybrać taką formę rozliczeń w transakcjach handlowych i co może być przedmiotem tego depozytu. Jaka jest procedura przyjęcia i realizacji depozytu notarialnego?
Młot na śmieciówki: Inspektor PIP będzie mógł decyzją stwierdzić istnienie stosunku pracy. Wyższe kary za naruszenie praw pracowniczych
17 lut 2026

W dniu 17 lutego 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma wzmocnić uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i zwiększyć skuteczność kontroli przestrzegania prawa pracy. Nowe przepisy mają lepiej chronić pracowników, ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych oraz usprawnić współpracę między instytucjami publicznymi. Przyjęte rozwiązania realizują reformę zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).
Od 1 marca 2026 r. 1483,87 zł co miesiąc z ZUS. Kto może dostać taką rentę?
17 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie do 1 978,49 zł brutto. Gdy ZUS uzna, że niezdolność do pracy jest częściowa, to świadczenie będzie nieco niższe i po waloryzacji wyniesie co najmniej 1483,87 zł. Kto może otrzymać takie wsparcie? Czy na rencie chorobowej można pracować?

REKLAMA

Nowa definicja mobbingu i co najmniej 28 836 zł zadośćuczynienia dla pracownika. Nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów
17 lut 2026

W dniu 17 lutego 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem tej nowelizacji jest skuteczniejsza ochrona pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają być bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do stosowania w praktyce. Mają wzmocnić pozycję prawną ofiar mobbingu, a jednocześnie zapewnić pracodawcom ochronę przed nieuzasadnionymi zarzutami. Nowelizacja wprowadzi do kodeksu pracy minimalne zadośćuczynienie za mobbing. Będzie ono wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2026 roku będzie to kwota 28 836,- zł.
Środa Popielcowa w 2026 r.: Czy trzeba iść do kościoła? Zasady postu i najważniejsze informacje o Wielkim Poście
17 lut 2026

Czy w Środę Popielcową 2026 trzeba iść do kościoła? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Sprawdzamy, jakie są obowiązki wiernych, kiedy wypada to święto i jakie zasady postu obowiązują 18 lutego 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA