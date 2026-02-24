1,5 tys. zł za przygarnięcie psa ze schroniska – taki program chce uruchomić Gmina Sońsk w woj. mazowieckim. Projekt „Becikowe na 4 łapy” ma zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na jej terenie. Decyzja zapadnie już wkrótce.

rozwiń >

1500 zł za adopcję psa, czyli „Becikowe na 4 łapy”

Gmina Sońsk (woj. mazowieckie) chce wprowadzić program „Becikowe na 4 łapy” czyli 1,5 tys. zł dotacji za adopcję psa odłowionego na jej terenie i czekającego w schronisku w Pawłowie. W czwartek o wprowadzeniu pomysłu zadecydują lokalni radni.

„Pomysł tego programu zrodził się z potrzeby i chęci zapewnienia odpowiednich warunków wszystkim tym pieskom, które są odławiane w terenu gminy Sońsk. Trzeba szukać rozwiązań systemowych, próbować, być może żaden program nigdy nie będzie idealnym programem, ale dopóki nie będziemy podejmować działań, to nie dowiemy się o tym, czy przyniesie rezultaty, czy też nie. Stąd inicjatywa ‘becikowego na cztery łapy’” - powiedział wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

Kto może dostać dofinansowanie w ramach programu? Potrzebny wniosek

Program dotyczy każdej osoby z Polski, zdecydowanej na adopcję psa, który został odłowiony na terenie gminy Sońsk. Po podpisaniu umowy adopcyjnej, składa wniosek o wypłatę 1500 zł „becikowego”.

„Oczywiście we wniosku jest szereg obostrzeń, oświadczeń, które weryfikujemy. Czyli np. zapewnienie odpowiednich warunków pieskowi, to jest posiadanie chociażby środków finansowych, że możemy takiego pieska utrzymać” - wyjaśnił Muchowski.

Gmina będzie weryfikować to np. na podstawie umowy o pracę, PIT-u za rok poprzedni czy też innej formy udokumentowania stałego dochodu.

Kontrole i obowiązki nowych właścicieli

„Ponadto taka osoba podpisze oświadczenie, że jest świadoma, że tym psem trzeba się w odpowiedni sposób zajmować, poświęcać mu czas, uwagę i traktować go w jakimś sensie jak członka rodziny, a nie jak przedmiot” - zaznaczył wójt gminy Sońsk, dodając, że w każdym momencie urzędnicy ratusza będą mogli skontrolować warunki bytowe i dobrostan psa. Program dotyczy adopcji maksymalnie dwóch psów rocznie.

Wójt podkreślił, że wszystkie psy wychodzące ze schroniska są po pełnej ścieżce weterynaryjnej, są odrobaczone, mają wszczepione mikroczipy.

„W przypadku jeżeli piesek ponownie gdzieś znalazłby się, bardzo łatwo namierzamy właściciela i tego pieska odstawiamy. Niestety są konsekwencje związane z obciążeniem takiej osoby o koszty odłowu i dostarczenia takiego pieska pod dom” - dodał.

Właściciel zaadoptowanego psa będzie też miał obowiązek zgłosić w ciągu siedmiu dni zaginięcie lub śmierć zwierzęcia. Jeżeli wiązałoby się to z zaniedbaniem właściciela, to możliwe jest zwrot pieniędzy.

Gmina nie wskazuje na co można wydać pieniądze, choć, jak powiedział Muchowski, liczy na to, że będą to zakupy bud, kojców, karmy czy chociażby smyczy, misek itp.

26 psów w schronisku i rosnące koszty opieki

Psy z gminy Sońsk trafiają do schroniska w Pawłowie. Jest ich 26.

Koszty odłowienia jednego psa sięgają kilkuset złotych, do tego dochodzą znacznie wyższe koszty opieki lekarskiej: szczepienia, odrobaczenie, czipowanie i leczenie, co w sumie daje około 1-2 tysięcy złotych.

Za dzień pobytu psa w schronisku gmina płaci 20 zł, co w skali miesiąca daje koszt około 600 zł.

„Natomiast jeżeli piesek będzie tam kilka lat przebywał, to już musimy tą stawkę mnożyć kilka, kilkanaście razy i wtedy wychodzą nam dziesiątki tysięcy złotych” - zaznaczył wójt Sońska.

Kiedy program wejdzie w życie?

W tym momencie projekt uchwały w sprawie programu jest przekazywany radnym, którzy zajmą się nim w czwartek 26 lutego br.

„Mamy nadzieję, że oczywiście zostanie ona podjęta. Po podjęciu tej uchwały, musimy poczekać na wpis do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego. I dopiero po publikacji w dzienniku wejdzie ona w życie i pewnie będzie to w połowie marca” - zaznaczył Muchowski.

Obowiązek znakowania psów i kotów w schroniskach

We wtorek 24 lutego wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Regulacja zakłada obowiązkowe czipowanie psów i zwierząt w schroniskach. W przypadku kotów system ma być, z wyjątkami, dobrowolny.

„Przyjęty dziś projekt to ważny krok w stronę realnego ograniczania bezdomności zwierząt w Polsce. Obowiązkowe znakowanie i rejestracja są uznawane za jedne z najskuteczniejszych sposobów ograniczania bezdomności psów i kotów. Dzięki powstaniu KROPiK możliwe będzie jednoznaczne powiązanie zwierzęcia z jego właścicielem lub ze schroniskiem, w którym przebywa” – wskazał wiceminister Jacek Czerniak.

Najważniejsze założenia projektowanej ustawy

Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt oraz zmniejszyć rosnące koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie schronisk. Główne założenia przyjętego projektu ustawy to:

Powszechna identyfikacja: wprowadzenie obowiązku elektronicznej identyfikacji i rejestracji wszystkich psów, a także kotów utrzymywanych w schroniskach dla zwierząt lub wprowadzanych do obrotu (np. wydawanych ze schronisk lub sprzedawanych z hodowli), co pozwoli na trwałe powiązanie zwierzęcia z właścicielem.

Walka z porzucaniem: łatwiejsze ustalanie właścicieli zwierząt, które zostały porzucone lub uciekły, co ma zniechęcać do nieodpowiedzialnych zachowań.

Oszczędności dla gmin: zmniejszenie kosztów ponoszonych przez samorządy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Stworzenie centralnej bazy: powstanie ogólnokrajowego, spójnego rejestru, ułatwiającego odnajdywanie zaginionych psów i kotów, pozwalającego na odszukanie właściciela zwierzęcia, gwarantującego przy tym właściwą ochronę danych osobowych właścicieli zwierząt zarejestrowanych w KROPiK.

Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy i będzie polegał na ich oznakowaniu elektronicznym transponderem oraz rejestracji w systemie KROPiK. Obowiązek będzie dotyczył również:

psów i kotów przebywających w schroniskach,

kotów wprowadzanych do obrotu (sprzedaż, adopcja, darowizna).

Koty posiadające właścicieli będą mogły zostać zidentyfikowane i zarejestrowane w KROPiK na życzenie właściciela (dobrowolnie). Kontrole związane z obowiązkiem czipowania i rejestracji zwierząt będą mogły prowadzić m.in. policja, straż miejska oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Rejestr KROPiK

Ustawa zakłada utworzenie centralnego rejestru (bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznym transponderem), za budowę i prowadzenie którego odpowiadać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Właściciel zwierzęcia będzie mógł samodzielnie i bezpłatnie w KROPiK:

zmienić adres i numer telefonu,

zmienić imię zwierzęcia,

zgłosić śmierć zwierzęcia (z datą i przyczyną),

oznaczyć zwierzę jako zaginione.

Dane, w tym dane osobowe właścicieli zawarte w KROPiK będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych instytucji, np. w celu odnalezienia opiekuna zagubionego zwierzęcia.

Harmonogram wdrożenia KROPiK

Rejestr KROPiK ma zostać utworzony w ciągu 3 lat, a następne 3 lata przewidziano na identyfikację i rejestrację zwierząt objętych ustawą. Zwierzęta, które zostały już wcześniej oznakowane elektronicznym transponderem, a ich numer identyfikacyjny można odczytać przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785, nie będą wymagały ponownego oznakowania – konieczne będzie jedynie ich zarejestrowanie w systemie KROPiK. Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 latach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.