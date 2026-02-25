Zamknięto centralną wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, kupionego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformowała, że trwają prace, by potrzebującym zapewnić dostęp do technologii wspomagających.pap

Zamknięta centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, kupionego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), została uruchomiona w 2023 r. W odpowiedzi na interpelację poselską Maja Nowak pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych podkreśliła, że program dotyczący wypożyczalni realizowano do końca 2025 r.

Nowak zaznaczyła, że do końca 2026 r. obowiązuje okres przejściowy, a osoby, które zawarły umowy na wypożyczenie sprzętu, zanim program zamknięto, mogą je przedłużyć do końca września.

Zabezpieczenie dostępu do technologii wspomagających

Nowak podkreśliła, że nad zabezpieczeniem dostępu do technologii wspomagających po zamknięciu programu współpracują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), RARS oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

„Aktualnie podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do technologii wspomagających po zakończeniu programu” - napisała Nowak w odpowiedzi opublikowanej 11 lutego.

Jak funkcjonowała centralna wypożyczalnia

Centralna wypożyczalnia miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami. Poczta Polska podpisała umowę z RARS na dostarczanie sprzętu. Natomiast nabór i weryfikację wniosków prowadził PFRON. Za wypożyczenie sprzętu trzeba było zapłacić zwrotną kaucję w wysokości 2 proc. wartości wypożyczonego urządzenia.

Kupiono 14 tys. jednostek różnych urządzeń za ok. 100 mln zł – poinformował we wrześniu 2023 r. ówczesny wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.