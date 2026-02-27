Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku - ile wyniesie

W tym roku waloryzacja świadczeń jest procentowa, a ich wysokość wzrośnie o 5,3%. ZUS podwyższa świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków w tej sprawie.

Kiedy wypłaty zwaloryzowanych świadczeń - harmonogram

ZUS zwaloryzowane świadczenia wypłaci wszystkim uprawnionym w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.



Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.



W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego.



W kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, ZUS wypłaci ponad 1,8 mln świadczeń. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. Natomiast 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, natomiast banki – 9 marca.



W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca.



Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marca. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.