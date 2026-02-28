REKLAMA

Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków

Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków

28 lutego 2026, 22:20
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Mocne słowa Donalda Trumpa

- Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) - powiedział Trump, cytowany przez Axios.

- W każdym razie dojście do siebie po tym ataku zajmie im kilka lat – dodał.

Według cytowanego przez portal przedstawiciela administracji, plan amerykańsko-izraelskiego ataku przewiduje kampanię bombardowań trwającą co najmniej pięć dni.

Trump kilkakrotnie podczas pięciominutowej rozmowy miał podkreślić, że atak na irańskie obiekty jądrowe z czerwca ub.r. w ramach operacji „Midnight Hammer” sprawił, że obecna operacja jest możliwa. Ocenił też, że gdyby nie tamten atak, Iran mógłby już posiadać broń jądrową.

"Odbieramy na tych samych falach"

Prezydent USA powiedział również, że odbył "świetną" rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i dodał, że "odbierają na tych samych falach".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mówiąc o powodach podjęcia decyzji o ataku, wymienił dwa: jego odczucie, że Irańczycy próbują go zwodzić w negocjacjach i nie chcą osiągnięcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego, a także długa lista przewinień, których irański reżim dopuścił się wobec USA w ciągu ostatnich dekad.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
