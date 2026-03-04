Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca płatników składek, aby częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. Będą tam zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.zus

ZUS delikatnie przypomni o opłacaniu składek

ZUS informuje o nowościach dla przedsiębiorców. Jeśli przedsiębiorca będzie miał trudności w prowadzeniu działalności, a przez to nie poradzi sobie z bieżącym opłacaniem składek, to Zakład na „miękko” przypomni mu co może zrobić.

Wcześniej ZUS wysyłał do zadłużonych przedsiębiorców upomnienie w sprawie uregulowania zobowiązań składkowych. Teraz płatnicy składek są o tym powiadamiani na bieżąco w portalu eZUS. Zakład nadal może wysłać upomnienie (do czego ZUS zobowiązują przepisy) ale dopiero wtedy, jeśli ze strony zadłużonego płatnika nie będzie żadnej reakcji na przypomnienie wysłane w portalu eZUS.

ZUS stawia na skuteczną komunikację z przedsiębiorcami na PUE/eZUS

Opóźnienia w bieżącym regulowaniu należności w ZUS zdarzają się, a wpływ na to mogą mieć zatory płatnicze, brak lub opóźnienia w dostawach czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy.

- Dla nas ważne jest, żeby przedsiębiorca nie wpadł w spiralę zadłużenia. Dlatego teraz na bieżąco będziemy informować płatników o tym, że mają u nas „minus” na swoim koncie – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że upomnienia wysyłane do klientów generują koszty, które obciążają przedsiębiorców. A to chce ZUS ograniczyć i wyprzedzająco informować klientów o zadłużeniu.

- Stawiamy na skuteczną komunikację, więc najpierw będziemy przypominać dłużnikowi w krótkiej informacji, że na koncie w ZUS-ie jest zaległość. Zależy nam, żeby przedsiębiorcy szybko wiedzieli, jak zareagować – dodaje Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zachęca, żeby płatnicy częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. To bowiem będą zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.

Ważne Na Dolnym Śląsku działa ponad 280 tys. firm, które odprowadzają składki do ZUS, w tym na terenie oddziaływania ZUS w Legnicy ok. 45,5 tys., w Wałbrzychu ok 70,0 tys. i Wrocławiu 163,6 tys. W całym kraju działa ok. 3,4 mln firm. Większość opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników lub za siebie terminowo, co nie generuje zaległości na indywidualnym rachunku składkowym w ZUS-ie.

Informacja dla płatnika w jednym dokumencie

ZUS będzie się kontaktował przede wszystkim z tymi klientami, którzy mają zadłużenie za ostatni miesiąc rozliczeniowy. Przypomnienie w formie wezwania na PUE/eZUS będzie ponadto kierowane do tych płatników, którzy nie złożyli wniosku o układ ratalny.

Jak będzie wyglądał dokument, który pojawi się na profilu PUE/eZUS płatnika z zaległościami?

- Nasza informacja będzie precyzyjna, bo wskażemy o jaki miesiąc rozliczeniowy chodzi, jaki jest termin płatności i jaka jest kwota do opłacenia. Wskażemy indywidualny numer rachunku składkowego NRS, na który klient powinien wpłacić składki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że przedsiębiorca zostanie poinformowany też w jaki sposób i gdzie może dowiedzieć się o saldzie na koncie prowadzonym dla niego w ZUS. Te kluczowe wiadomości pomogą przedsiębiorcom w sprawnej komunikacji z ZUS.

- Przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, po zalogowaniu się na swoim profilu w portalu eZUS, mogą ustawić powiadomienia SMS lub e-mail o pojawieniu się nowych dokumentów. To sprawi, że nie pominą żadnej wiadomości z ZUS-u, w tym również ewentualnego przypomnienia o pojawieniu się zaległości składkowych – mówi rzeczniczka.