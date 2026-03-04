Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje

Korek na drodze, opóźniony autobus, nagła choroba rano - to scenariusze, które nie dają spać rodzicom ósmoklasistów. Co tak naprawdę dzieje się, gdy uczeń spóźni się na egzamin? A jeśli w ogóle nie dotrze do szkoły? Przepisy CKE przewidują różne sytuacje - i nie wszystkie kończą się katastrofą. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć przed majem 2026 r. oraz czy możliwe jest zdawanie egzaminu w domu.

Spóźnienie na egzamin ósmoklasisty 2026 - kiedy jeszcze można wejść do sali i dostać arkusz?

Zacznijmy od scenariusza, który spędza sen z powiek wielu rodzicom: dziecko wychodzi z domu, ale coś idzie nie tak i dociera do szkoły z opóźnieniem. W dniu egzaminu ósmoklasisty. Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są w tej kwestii dość jasne, choć zostawiają pewien margines decyzyjny. Kluczowy jest moment rozdania arkuszy egzaminacyjnych - po tym momencie spóźniony uczeń co do zasady nie zostaje już wpuszczony do sali.

Jest jednak pewne „ale". W uzasadnionych przypadkach decyzję o wpuszczeniu spóźnionego ucznia może podjąć przewodniczący zespołu nadzorującego. Musi to jednak nastąpić nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, czyli przed faktycznym rozpoczęciem rozwiązywania zadań. To oznacza, że kilkuminutowe spóźnienie - jeśli jest uzasadnione - niekoniecznie przekreśla szanse na przystąpienie do egzaminu jeszcze w tym samym dniu.

Wejdziesz później, dostaniesz arkusz, ale i tak skończysz o tej samej porze, co niespóźnialscy

Nawet jeśli przewodniczący zespołu nadzorującego zdecyduje się wpuścić spóźnionego ucznia, nie oznacza to, że dostanie on dodatkowy czas na rozwiązanie arkusza. Przepisy są tu jednoznaczne: spóźniony zdający kończy pracę o czasie zapisanym na tablicy, czyli dokładnie wtedy, co wszyscy pozostali. W praktyce oznacza to, że każda minuta spóźnienia to minuta mniej na rozwiązywanie zadań - i tego czasu nikt nie zwróci.

Warto wiedzieć, że szkoły mogą przygotować tzw. stolik zapasowy, usytuowany blisko wejścia do sali, z myślą właśnie o uczniach spóźnionych. Dzięki temu wpuszczenie takiej osoby odbywa się sprawniej i mniej zakłóca pracę pozostałych zdających. To jednak decyzja organizacyjna szkoły, a nie obowiązek wynikający z przepisów.

Uczeń w ogóle nie dotarł na egzamin ósmoklasisty - co wtedy?

Gorszy scenariusz to sytuacja, w której uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych w ogóle nie pojawia się na egzaminie w terminie głównym. Może to być nagła choroba, wypadek, sytuacja rodzinna lub inne zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć. Na szczęście przepisy przewidują taką ewentualność i nie pozostawiają ucznia bez wyjścia.

W takich przypadkach uczeń może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu, jak i gdy egzamin został przerwany lub unieważniony z przyczyn losowych bądź zdrowotnych. Co istotne, egzamin w terminie dodatkowym zdaje się w swojej macierzystej szkole - nie trzeba jechać do żadnej innej placówki.

A jeśli nawet termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty odpada?

Życie pisze różne scenariusze i czasem zdarza się, że uczeń nie może przystąpić do egzaminu również w terminie dodatkowym. Przepisy przewidują i taką sytuację, choć dotyczy ona naprawdę wyjątkowych przypadków. Jeśli szczególne okoliczności losowe lub zdrowotne uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu także w drugim terminie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić ucznia z obowiązku zdawania egzaminu z danego przedmiotu.

Procedura wymaga jednak formalnego działania. Dyrektor szkoły musi złożyć udokumentowany wniosek - w porozumieniu z rodzicami ucznia - do dyrektora OKE. Na złożenie takiego wniosku jest czas do 19 czerwca 2026 r. Zwolnienie z egzaminu to rozwiązanie ostateczne, stosowane tylko wtedy, gdy inne opcje są rzeczywiście niemożliwe. To jednak naprawdę wyjątkowa sytuacja.

Egzamin ósmoklasisty w domu - czy to w ogóle możliwe?

Brzmi jak miejska legenda, ale to prawda - w szczególnych przypadkach egzamin ósmoklasisty może zostać przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, w tym w domu ucznia. Taka możliwość dotyczy jednak sytuacji wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają dotarcie do szkoły i zdawanie egzaminu w standardowych warunkach.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale inicjatywa musi wyjść ze szkoły. Dyrektor szkoły składa udokumentowany wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 11 lutego 2026 r. Jeśli jednak potrzeba takiego dostosowania pojawi się później - na przykład w wyniku nagłego wypadku czy choroby - uzgodnienia przeprowadza się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o sytuacji, także po 11 lutego 2026 r.

Co z tego wynika dla rodziców i uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku?

Najważniejsza wiadomość jest taka: pojedyncze spóźnienie czy nieobecność z przyczyn losowych nie oznaczają automatycznie tragedii. System egzaminacyjny przewiduje procedury awaryjne - od możliwości wpuszczenia spóźnionego ucznia, przez termin dodatkowy, aż po egzamin w warunkach domowych. Kluczowe jest jednak działanie zgodne z procedurami i odpowiednio wczesne informowanie szkoły o problemach.

Warto też pamiętać, że w każdej nietypowej sytuacji pierwszym krokiem powinien być kontakt z dyrektorem szkoły. To on jest łącznikiem między rodzicami a okręgową komisją egzaminacyjną i to przez niego składa się wszelkie wnioski o dostosowania czy zwolnienia. Im szybciej szkoła dowie się o problemie, tym większe szanse na znalezienie rozwiązania zgodnego z przepisami.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna