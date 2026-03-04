REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje

Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje

04 marca 2026, 16:21
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
egzamin ósmoklasisty 2026, spóźnienie na egzamin, termin dodatkowy, egzamin w domu, przyczyny losowe
Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje
Shutterstock

Korek na drodze, opóźniony autobus, nagła choroba rano - to scenariusze, które nie dają spać rodzicom ósmoklasistów. Co tak naprawdę dzieje się, gdy uczeń spóźni się na egzamin? A jeśli w ogóle nie dotrze do szkoły? Przepisy CKE przewidują różne sytuacje - i nie wszystkie kończą się katastrofą. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć przed majem 2026 r. oraz czy możliwe jest zdawanie egzaminu w domu.

rozwiń >

Spóźnienie na egzamin ósmoklasisty 2026 - kiedy jeszcze można wejść do sali i dostać arkusz?

Zacznijmy od scenariusza, który spędza sen z powiek wielu rodzicom: dziecko wychodzi z domu, ale coś idzie nie tak i dociera do szkoły z opóźnieniem. W dniu egzaminu ósmoklasisty. Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są w tej kwestii dość jasne, choć zostawiają pewien margines decyzyjny. Kluczowy jest moment rozdania arkuszy egzaminacyjnych - po tym momencie spóźniony uczeń co do zasady nie zostaje już wpuszczony do sali.

Jest jednak pewne „ale". W uzasadnionych przypadkach decyzję o wpuszczeniu spóźnionego ucznia może podjąć przewodniczący zespołu nadzorującego. Musi to jednak nastąpić nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, czyli przed faktycznym rozpoczęciem rozwiązywania zadań. To oznacza, że kilkuminutowe spóźnienie - jeśli jest uzasadnione - niekoniecznie przekreśla szanse na przystąpienie do egzaminu jeszcze w tym samym dniu.

PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Wejdziesz później, dostaniesz arkusz, ale i tak skończysz o tej samej porze, co niespóźnialscy

Nawet jeśli przewodniczący zespołu nadzorującego zdecyduje się wpuścić spóźnionego ucznia, nie oznacza to, że dostanie on dodatkowy czas na rozwiązanie arkusza. Przepisy są tu jednoznaczne: spóźniony zdający kończy pracę o czasie zapisanym na tablicy, czyli dokładnie wtedy, co wszyscy pozostali. W praktyce oznacza to, że każda minuta spóźnienia to minuta mniej na rozwiązywanie zadań - i tego czasu nikt nie zwróci.

Warto wiedzieć, że szkoły mogą przygotować tzw. stolik zapasowy, usytuowany blisko wejścia do sali, z myślą właśnie o uczniach spóźnionych. Dzięki temu wpuszczenie takiej osoby odbywa się sprawniej i mniej zakłóca pracę pozostałych zdających. To jednak decyzja organizacyjna szkoły, a nie obowiązek wynikający z przepisów.

Uczeń w ogóle nie dotarł na egzamin ósmoklasisty - co wtedy?

Gorszy scenariusz to sytuacja, w której uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych w ogóle nie pojawia się na egzaminie w terminie głównym. Może to być nagła choroba, wypadek, sytuacja rodzinna lub inne zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć. Na szczęście przepisy przewidują taką ewentualność i nie pozostawiają ucznia bez wyjścia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W takich przypadkach uczeń może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu, jak i gdy egzamin został przerwany lub unieważniony z przyczyn losowych bądź zdrowotnych. Co istotne, egzamin w terminie dodatkowym zdaje się w swojej macierzystej szkole - nie trzeba jechać do żadnej innej placówki.

A jeśli nawet termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty odpada?

Życie pisze różne scenariusze i czasem zdarza się, że uczeń nie może przystąpić do egzaminu również w terminie dodatkowym. Przepisy przewidują i taką sytuację, choć dotyczy ona naprawdę wyjątkowych przypadków. Jeśli szczególne okoliczności losowe lub zdrowotne uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu także w drugim terminie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić ucznia z obowiązku zdawania egzaminu z danego przedmiotu.

Procedura wymaga jednak formalnego działania. Dyrektor szkoły musi złożyć udokumentowany wniosek - w porozumieniu z rodzicami ucznia - do dyrektora OKE. Na złożenie takiego wniosku jest czas do 19 czerwca 2026 r. Zwolnienie z egzaminu to rozwiązanie ostateczne, stosowane tylko wtedy, gdy inne opcje są rzeczywiście niemożliwe. To jednak naprawdę wyjątkowa sytuacja.

Egzamin ósmoklasisty w domu - czy to w ogóle możliwe?

Brzmi jak miejska legenda, ale to prawda - w szczególnych przypadkach egzamin ósmoklasisty może zostać przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, w tym w domu ucznia. Taka możliwość dotyczy jednak sytuacji wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają dotarcie do szkoły i zdawanie egzaminu w standardowych warunkach.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale inicjatywa musi wyjść ze szkoły. Dyrektor szkoły składa udokumentowany wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 11 lutego 2026 r. Jeśli jednak potrzeba takiego dostosowania pojawi się później - na przykład w wyniku nagłego wypadku czy choroby - uzgodnienia przeprowadza się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o sytuacji, także po 11 lutego 2026 r.

Co z tego wynika dla rodziców i uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku?

Najważniejsza wiadomość jest taka: pojedyncze spóźnienie czy nieobecność z przyczyn losowych nie oznaczają automatycznie tragedii. System egzaminacyjny przewiduje procedury awaryjne - od możliwości wpuszczenia spóźnionego ucznia, przez termin dodatkowy, aż po egzamin w warunkach domowych. Kluczowe jest jednak działanie zgodne z procedurami i odpowiednio wczesne informowanie szkoły o problemach.

Warto też pamiętać, że w każdej nietypowej sytuacji pierwszym krokiem powinien być kontakt z dyrektorem szkoły. To on jest łącznikiem między rodzicami a okręgową komisją egzaminacyjną i to przez niego składa się wszelkie wnioski o dostosowania czy zwolnienia. Im szybciej szkoła dowie się o problemie, tym większe szanse na znalezienie rozwiązania zgodnego z przepisami.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Źródło: INFOR
Prawo
Na czym polega poręczenie? 6 najważniejszych zasad
04 mar 2026

Osoby udzielające poręczenia nie zawsze są świadome skutków takiej umowy. Co trzeba wiedzieć o osobistym zabezpieczeniu wierzytelności? Artykuł prezentuje podstawowe zasady, które obowiązują w relacji: wierzyciel - dłużnik (główny) - poręczyciel.
Egzamin ósmoklasisty 2026 można napisać w domu, a spóźnienie nie zawsze oznacza termin dodatkowy - nietypowe sytuacje
04 mar 2026

Korek na drodze, opóźniony autobus, nagła choroba rano - to scenariusze, które nie dają spać rodzicom ósmoklasistów. Co tak naprawdę dzieje się, gdy uczeń spóźni się na egzamin? A jeśli w ogóle nie dotrze do szkoły? Przepisy CKE przewidują różne sytuacje - i nie wszystkie kończą się katastrofą. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć przed majem 2026 r. oraz czy możliwe jest zdawanie egzaminu w domu.
Bon senioralny w 2026 roku a świadczenie wspierające. Kto skorzysta z nowych rozwiązań?
04 mar 2026

Wiele osób starszych i ich rodzin czeka na nowe usługi w ramach bonu senioralnego. Trzeba pamiętać, iż nowe świadczenie nie zostało jeszcze wprowadzone. Prace nad wdrożeniem bonu się przedłużają, a kształt nowego rozwiązania ulega zmianom. Jakie regulacje znalazły się w najnowszej wersji projektu? Czy pobieranie świadczenia wspierającego wykluczy możliwość skorzystania z bonu?
Jakie kompetencje są kluczowe dla kobiet prowadzących firmy? [RAPORT]
04 mar 2026

89 proc. liderek firm z sektora MŚP podkreśla znaczenie edukacji i rozwoju kompetencji w biznesie – wynika z raportu EFL. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają też, że wyższe wykształcenie pomaga w prowadzeniu firmy i częściej deklarują znajomość języków obcych.

Bezrobocie w Polsce na rekordowo niskim poziomie. Jesteśmy numerem jeden w Europie
04 mar 2026

Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1 proc. – napisał w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że to najniższy poziom w całej UE.
Po Polaków, którzy utknęli na Malediwach i Sri Lance poleci największy samolot
04 mar 2026

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że na czwartek zaplanowano lot największym dostępnym samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT na Sri Lankę, skąd maszyna poleci dalej na Malediwy, aby sprowadzić do kraju polskich obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Apel Tuska: kto nie musi, niech nie leci na Bliski Wschód
04 mar 2026

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że ci, którzy lecą dzisiaj na Bliski Wschód, jutro być może będą czekać na pomoc państwa polskiego przy ewakuacji. Zwracam się do wszystkich jeszcze raz: kto nie musi, niech nie leci - zaapelował szef rządu.
Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły
04 mar 2026

Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Z tego jesteśmy dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Czy twoja umowa zlecenia lub B2B to w rzeczywistości umowa o pracę? Jak ustalić stosunek pracy
04 mar 2026

W ostatnim czasie temat zamiany umów zlecenia i B2B na umowę o pracę budzi ogromne emocje. Często „elastyczność” umowy B2B lub zlecenia okazuje się być tylko jednostronna, a zleceniobiorca zmuszony jest do pracy jak etatowiec, nie mając przy tym żadnych przywilejów wynikających z Kodeksu pracy.
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
04 mar 2026

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) rozstrzygnął istotny spór prawny. Wierzyciel, który po śmierci dłużnika złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może w ten sposób przerwać bieg przedawnienia swojego roszczenia. Jest jednak warunek - taki krok musi być niezbędny do dochodzenia wierzytelności.
