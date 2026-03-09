REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.

Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 19:13
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.
Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Właściciele nieruchomości muszą liczyć się z karą sięgającą 10 000 zł, jeśli podczas kontroli zostanie wykryty biały dym wydostający się z ich posesji, a konkretnie z nieruchomości. W wielu gminach uruchamia się właśnie teraz, w okresie wiosennym serię skutecznych działań mających na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych.

Dlaczego zadymianie kanalizacji? Cel akcji i jej znaczenie. Samorządy i zakłady wodno-kanalizacyjne coraz częściej sięgają po metodę zadymiania, aby zwalczyć nielegalne podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Problem dotyczy wielu gmin w Polsce. Skutki takich praktyk są poważne:

REKLAMA

REKLAMA

  • Przeciążenie oczyszczalni ścieków – deszczówka nie powinna trafiać do kanalizacji sanitarnej, ponieważ zanieczyszcza system i zwiększa koszty utylizacji.
  • Ryzyko podtopień – nadmiar wody w sieci może prowadzić do awarii i lokalnych powodzi, jak miało to miejsce w gminie Miedźna po ulewnych deszczach.
  • Wyzysk systemu – nielegalne podłączenia obciążają legalnych użytkowników, którzy płacą wyższe rachunki za odprowadzanie ścieków.

Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł

Jak podaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcja zadymiania sieci kanalizacyjnej ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ważne

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: "kary za biały dym" a konkretnie za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł

Po wykryciu takiej nieprawidłowości właściciel posesji dostanie pismo z określeniem terminu usunięcia niedopuszczalnych zrzutów wód deszczowych. Likwidacja podłączeń polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci). Po uregulowaniu spływu przeprowadzone zostaje ponowne „zadymianie”, które potwierdza usuniecie nieprawidłowości. Nieprzestrzeganie zakazu jest zagrożone karą przewidzianą w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757, dalej jako: ustawa).

Przepis art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 (tj. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług), pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. 2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7. 3. (uchylony) 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

REKLAMA

Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł. Jak działa metoda zadymiania?

Uszczegóławiając powyższe, do rur wprowadza się nietoksyczny, biały i gęsty dym wytwarzany przez specjalny generator. Dym jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny i bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Wydostaje się jedynie przez uszkodzenia, pęknięcia lub nieszczelne połączenia, wskazując dokładne miejsce usterki. Jeśli instalacja jest podłączona prawidłowo, dym wydobywa się na zewnątrz budynku ze studni rewizyjnej lub odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Jego obecność wewnątrz budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej – w takiej sytuacji zaleca się przewietrzenie pomieszczeń i sprawdzenie własnej instalacji. Gdzie już przeprowadzono, czy gdzie planuje się akcje zadymiania

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Gmina Kozy i Wilamowice – władze samorządowe zaplanowały działania polegające na wtłaczaniu dymu do sieci kanalizacyjnej, aby sprawdzić, czy do kanalizacji sanitarnej nie trafiają wody opadowe.
  • Gmina Miedźna – po powodzi zauważono, że w niektórych rejonach woda deszczowa jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej, co jest niezgodne z przepisami i może prowadzić do przeciążeń systemu oraz lokalnych podtopień. Zadymianie przeprowadzono tam w ubiegłym roku.
  • Gmina Mielec – od 5 maja 2025 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął kontrolę szczelności sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą generatora nietoksycznego dymu, zobaczymy co w 2026 r.

Województwo śląskie planuje powtórzyć akcję zadymiania w najbliższych miesiącach ze względu na dużą ilość wody czystej przepływającej przez kanalizację. Najpierw kontrole obejmą gminę Kozy, a następnie zostaną przeprowadzone w gminie Wilamowice. Informacje o terminach i zakresie prac będą regularnie przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji samorządowej.

Biały dym na posesji = mandat 10 000 zł. O co chodzi w nowych kontrolach? Przebieg kontroli i dokumentacja

Prace wykonują wyłącznie upoważnieni, przeszkoleni pracownicy odpowiednich zakładów, ubrani w odzież roboczą z logo jednostki. Przed rozpoczęciem działań mieszkańcy otrzymują komunikaty o planowanych pracach – informacje publikowane są na stronach internetowych gmin oraz na Facebooku. Podczas kontroli prowadzona jest dokumentacja fotograficzna, a po zakończeniu sporządzany jest protokół. Właściciel sprawdzanej nieruchomości może uczestniczyć w czynnościach jako obserwator.

Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł. Co oznacza pojawienie się dymu w różnych miejscach?

Dym wydobywający się na zewnątrz budynku (np. ze studni rewizyjnej, odpowietrzenia pionu, rynny, wpustu deszczowego lub odwodnienia liniowego) wskazuje na prawidłowe lub nieprawidłowe podłączenie – w drugim przypadku sygnalizuje nielegalny odprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Dym wewnątrz budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej – może wynikać z zużycia lub błędnego wykonania. W takiej sytuacji zaleca się otworzenie okien i przewietrzenie pomieszczeń.

Podsumowując, metoda zadymiania sieci kanalizacyjnej jest bezinwazyjną, bezpieczną i skuteczną techniką pozwalającą na wykrycie nieszczelności, nielegalnych przyłączy oraz źródeł niepożądanych zapachów. Jej zastosowanie w gminach Kozach, Wilamowicach, Miedźnie i Mielcu ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno‑kanalizacyjnej oraz ochronę przed karami finansowymi wynikającymi z niezgodnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

Powiązane
Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP
Powołanie Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Prezydencie RP
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?
09 mar 2026

Globalizacja rynku oraz swoboda przepływu towarów i usług w ramach Unii Europejskiej stwarzają wiele możliwości międzynarodowej współpracy biznesowej dla polskich firm i powodują, że coraz więcej polskich podmiotów nawiązuje relacje biznesowe z partnerami zagranicznymi. Taka kooperacja to z jednaj strony ogromna szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom prawnym i organizacyjnym. To, co w relacjach krajowych wydaje się oczywiste, na gruncie międzynarodowym może stać się źródłem zupełnie niepotrzebnych i skomplikowanych sporów. Wybór prawa i sądu, forma dokumentów i podpisów czy kwestie językowe to fundamenty, które muszą zostać precyzyjnie określone w umowie, aby obydwie strony międzynarodowej transakcji czuły się komfortowo na gruncie praktycznej współpracy.
Paragraf na emocje: art. 190 Kodeksu karnego (groźba karalna) stał się systemowym „gotowcem”. A przecież nie każda inwektywa to zamach na życie
09 mar 2026

Państwo ma specyficzny talent do oszczędności tam, gdzie oszczędzać nie wolno. Najtańszy sukces statystyczny to „ściganie słów”. Wystarczy zrzut ekranu, protokół i jedno zdanie: „Bałem się”. I już mamy sprawę, która „się kręci”. Problem w tym, że art. 190 § 1 Kodeksu karnego (KK) nie powstał po to, by karać za brak kultury osobistej. Ten przepis ma chronić przed realnym zagrożeniem, a nie służyć jako gaśnica do tłumienia sąsiedzkich czy internetowych emocji. Państwo prawa nie może udawać, że każda inwektywa to zamach na życie - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
09 mar 2026

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
09 mar 2026

Jak wynika z danych podawanych przez GUS pod koniec 2025 r., udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób wykonujących w Polsce pracę wynosił 6,5 proc. Znaczną większość w tej grupie stanowią obywatele Ukrainy. Tymczasem w odniesieniu do powierzania im pracy weszły w życie nowe przepisy.

REKLAMA

Urodziło ci się dziecko? Zapomnij o kolejce w urzędzie. Wystarczy telefon i kilka minut
09 mar 2026

Od 5 marca 2026 r. narodziny dziecka można zgłosić przez aplikację mObywatel - bez wizyty w urzędzie, bez kolejek, o dowolnej porze. Wystarczy smartfon i Internet. Informujemy, jak działa nowa usługa, co trzeba przygotować i ile zajmuje czasu.
Tysiące osób rezygnują z sanatorium. NFZ podał zaskakujące liczby
09 mar 2026

Leczenie uzdrowiskowe nazywane potocznie pobytem w sanatorium niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów. Kolejka oczekujących jest długa i nie każdy ma możliwość skorzystania z niego od razu. Mimo tego NFZ obserwuje zaskakującą tendencję – tysiące pacjentów rezygnują z leczenia w ostatniej chwili.
Kiedy przedawnia się karalność przestępstwa? Najważniejsze przepisy i orzeczenia
09 mar 2026

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego jest surowa oraz bardzo potrzebna w społeczeństwie. Nie zawsze jednak możliwe jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Jednym z takich przypadków jest przedawnienie karalności czynu, kiedy to od momentu popełnienia czynu upłynęło bardzo dużo czasu.
UE sięga po zapomnianą klauzulę obrony. Jeden atak drona wystarczył, by wrócił przepis z Traktatu Lizbońskiego
09 mar 2026

Czy Unia Europejska jest o krok od uruchomienia rzadko używanego mechanizmu obronnego? Po ataku irańskiego drona na bazę wojskową na Cyprze w Brukseli wróciła dyskusja o klauzuli wzajemnej obrony. Przepis, który ostatni raz zastosowano dekadę temu, może nagle odegrać kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy.

REKLAMA

30 tys. zł grzywny i 5 tys. (a nie 500 zł) mandatu za rozniecenie ogniska na własnej działce wiosną 2026 r. Nowe przepisy obowiązują już od 2 stycznia 2026 r.
09 mar 2026

Rozniecenie ogniska w celu wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych, nawet jeżeli dokonywane jest w obrębie własnej nieruchomości – w określonych w ustawie przypadkach – jest kategorycznie zabronione. Do procederu tego – na temat którego, nadal krąży mit, iż może on mieć pozytywne skutki w postaci bujniejszego odrostu traw i użyźnienia gleby, a tak naprawdę jest katastrofalny w skutkach dla ekosystemu i może sprowadzić poważne zagrożenie dla ludzi – dochodzi najczęściej na przełomie zimy i wiosny. Od 2 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzyło sankcje za wypalanie, aby „wzmocnić ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców”.
Czego naprawdę boją się banki w sporze o WIBOR? Kwestionowania umów czy samej stawki? Problemy dowodowe w sprawach WIBOR-owych
08 mar 2026

Debata dotycząca kredytów złotowych opartych na WIBOR bardzo często koncentruje się na konstrukcji umów kredytowych. W przestrzeni publicznej można odnieść wrażenie, że głównym przedmiotem sporu jest sposób implementacji WIBOR do umowy, obowiązki informacyjne banku czy przejrzystość klauzuli zmiennego oprocentowania. To jednak tylko część rzeczywistego problemu. Z perspektywy systemowej najpoważniejsze ryzyko dla sektora bankowego – ale także dla całego systemu finansowego – nie dotyczy wcale samej konstrukcji umów, lecz możliwości zakwestionowania sposobu ustalania samej stawki WIBOR w okresie sprzed pełnego reżimu nadzorczego wynikającego z rozporządzenia BMR. Jeżeli bowiem pojawiłoby się przekonujące wykazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu samego benchmarku, konsekwencje mogłyby być znacznie poważniejsze niż w sporach dotyczących jedynie treści umów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA