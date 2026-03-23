Strona główna » Prawo » Wiadomości » Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach

Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach

23 marca 2026, 12:25
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
Shutterstock

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.

Koszty i zasady gospodarowania odpadami budzą emocje

Tematyka związana z gospodarowaniem odpadami już od co najmniej kilku lat budzi wiele emocji. Ma to związek z jednej strony z wysokością opłat, które muszą ponosić m.in. właściciele nieruchomości, a z drugiej ze sposobem ich ustalania. Nie jest on zawsze taki sam, bo obowiązujące w tym zakresie regulacje dają radom gmin prawo wyboru metody, którą będą stosowały na swoim terenie, a tym samym pozwalają na dostosowanie jej do lokalnych potrzeb. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest jednak to, że prowadzenie publicznej dyskusji na ten temat jest utrudnione, a jej uczestnicy często przerzucają się argumentami nie biorąc pod uwagę występujących w ich sytuacjach odmienności. Na wyobraźnię obciążanych omawianymi opłatami często działa też to, że „inni mają lepiej”, choć nie zawsze są w stanie obiektywnie ocenić, czy tak faktycznie jest. Bez wątpienia bowiem mogą mieć „inaczej”, ale w ogólnym rozrachunku nie zawsze jest to równoznaczne z „lepiej”.

Nowe zasady dotyczą określonych grup osób

Kolejnym problemem są w tym zakresie informacje o zmianach. Choć te zachodzą często, to jednak najczęściej mają charakter lokalnych i w praktyce dotyczą jedynie mieszkańców konkretnego terenu.

Przypomnijmy, że rady gmin dokonują wyboru metody obliczania wysokości tzw. opłaty za śmieci spośród metod wskazanych przez ustawodawcę. Robią to w drodze uchwały. Co istotne, dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody na obszarze gminy.
Rady ustalają też stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne wskazane przez ustawodawcę w odniesieniu do każdej z metod. Stawki te zostały określone jako odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego obwieszczanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym kwartale roku kalendarzowego opłaty te często rosną. Tak też jest w 2026 roku. Dla przykładu, w Tarnobrzegu opłata wzrosła od 1 marca do 37 zł, w Gminie Kobiór od stycznia do 39 zł, a w Gminie Góra do 43 zł, również od stycznia. Na podwyżkę zdecydowały się również władze Gniezna – tam opłata od 1 kwietnia wzrośnie do 39 zł za osobę.

W Serocku koniec worków na śmieci przy bioodpadach

Od 1 kwietnia na zmiany muszą być gotowi również mieszkańcy Serocka, choć w ich przypadku nie chodzi kwestie finansowe, a o zmianę zasad odbioru bioodpadów – będą mogli gromadzić je wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach bez stosowania worków. Jak poinformowali urzędnicy, każda nieruchomość, na której nie zadeklarowano kompostownika, zostanie wyposażona w jeden nieodpłatny pojemnik na bioodpady o pojemności 120 litrów. Jeżeli mieszkańcy mają w tym zakresie większe zapotrzebowanie, mogą zaopatrzyć się w dodatkowe pojemniki, jednak już na swój koszt. Muszą one mieć kolor brązowy (lub inny z oznaczeniem BIO), pojemność 120 litrów oraz być przystosowane do mechanicznego opróżniania. Wprowadzone zmiany nie spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców, którzy złożyli w tej sprawie co najmniej kilka petycji. Wskazują w nich na utrudnienia i dodatkowe koszty związane z myciem i dezynfekowaniem pojemników.

Podstawa prawna

art. 6j, art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 733)

