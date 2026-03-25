Strona główna » Prawo » Wiadomości » To już pewne – zmienią się przepisy emerytalne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

To już pewne – zmienią się przepisy emerytalne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

25 marca 2026, 14:52
[Data aktualizacji 25 marca 2026, 15:00]
Tomasz Kowalski
honorowe krwiodawstwo krew krwiodawca górnicy wcześniejsza emerytura górnicza prezydent Karol Nawrocki
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja dotyczy możliwości zaliczania do okresów pracy górniczej dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Skorzystają na tym górnicy - honorowi krwiodawcy.

Ustawa podpisana przez Prezydenta RP

24 marca 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem ustawy jest rozwiązanie problemu z niewliczaniem do okresów pracy górniczej, który uprawnia do wcześniejszej emerytury górniczej, dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi.

Kiedy honorowi krwiodawcy przechodzą na emeryturę

Obowiązujące przepisy przyznają honorowym krwiodawcom prawo do zwolnienia od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym, a także na czas niezbędny do badań lekarskich.

Pracownik zachowuje w tym czasie prawo do wynagrodzenia, jednak dni te nie są zaliczane do pracy górniczej. Powoduje to, że górnicy-krwiodawcy tracą możliwość zaliczenia ich do wymaganego okresu pracy pod ziemią. W praktyce osoby decydujące się na honorowe oddawanie krwi mogą być zmuszone do dłuższej pracy, aby osiągnąć wymagany staż uprawniający do emerytury.

Na czym polega zmiana przepisów o wcześniejszych emeryturach górniczych

Nowelizacja zakłada wprowadzenie zmiany do art. 50e ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten reguluje zamknięty katalog okresów pracy górnika zaliczanych w drodze wyjątku do okresów pracy górniczej uwzględnianych przy liczeniu okresu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Do okresów pracy górniczej (uwzględnianych do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury górniczej), zaliczone będą zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi - bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

Zmiana ustawy stanowi krok w kierunku bardziej sprawiedliwego traktowania górników, którzy angażują się w honorowe krwiodawstwo. Umożliwienie im wliczenia dni zwolnienia na oddawanie krwi do stażu pracy górniczej nie wpłynie negatywnie na system emerytalny ani na pracodawców a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby dawców i poprawy społecznego odbioru zasad równości i sprawiedliwości.

Wejście w życie nowelizacji

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

