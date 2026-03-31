Księgi wieczyste i Krajowy Rejestr Sądowy w aplikacji mObywatel

System mObywatel staje się jeszcze bardziej funkcjonalny. Już dzisiaj (31 marca) w tej aplikacji pojawi się dostęp do elektronicznych dokumentów z Ksiąg Wieczystych, a dwa miesiące później (od 31 maja 2026 r.) użytkownicy zyskają wgląd w swoje powiązania w Krajowym Rejestrze Sądowym - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. To kolejny krok w cyfryzacji usług publicznych, który pozwoli załatwić formalności sądowe bez wychodzenia z domu.

Nowości w Księgach Wieczystych

Wygoda - zapomniałeś numeru księgi wieczystej nieruchomości, której jesteś właścicielem lub współwłaścicielem? Żaden problem. Możesz łatwo sprawdzić numer poprzez mObywatela.



Szybki dostęp do dokumentów - korzystając z aplikacji możesz zamówić oraz pobrać odpis, wyciąg i zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej dla nieruchomości, której jesteś właścicielem (współwłaścicielem).

REKLAMA

REKLAMA

Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 31 maja br. aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o moduł KRS. Użytkownicy będą mogli w czasie rzeczywistym weryfikować dane dotyczące podmiotów, z którymi są powiązani (np. jako członkowie zarządu, wspólnicy czy członkowie stowarzyszeń i fundacji).

Dzięki integracji z numerem PESEL mObywatel automatycznie wygeneruje listę podmiotów, w których obywatel figuruje w rejestrach:

• przedsiębiorców,

REKLAMA

• stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy wymiar cyfryzacji

Nowe funkcjonalności aplikacji to dowód na to, że państwo stawia na mobilność. Przeniesienie kluczowych dokumentów do smartfona pozwala oszczędzać czas, pieniądze i eliminuje konieczność fizycznego odwiedzania sądów w sprawach, które można załatwić kilkoma kliknięciami.

Nowe funkcje mObywatela będą dostępne w sklepie Google Play dla urządzeń działających na systemie Android i Apple Store dla działających na systemie iOS.