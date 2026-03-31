REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Księgi wieczyste i Krajowy Rejestr Sądowy w aplikacji mObywatel

Księgi wieczyste i Krajowy Rejestr Sądowy w aplikacji mObywatel

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 marca 2026, 13:44
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

System mObywatel staje się jeszcze bardziej funkcjonalny. Już dzisiaj (31 marca) w tej aplikacji pojawi się dostęp do elektronicznych dokumentów z Ksiąg Wieczystych, a dwa miesiące później (od 31 maja 2026 r.) użytkownicy zyskają wgląd w swoje powiązania w Krajowym Rejestrze Sądowym - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. To kolejny krok w cyfryzacji usług publicznych, który pozwoli załatwić formalności sądowe bez wychodzenia z domu.

Nowości w Księgach Wieczystych

Wygoda - zapomniałeś numeru księgi wieczystej nieruchomości, której jesteś właścicielem lub współwłaścicielem? Żaden problem. Możesz łatwo sprawdzić numer poprzez mObywatela.

Szybki dostęp do dokumentów - korzystając z aplikacji możesz zamówić oraz pobrać odpis, wyciąg i zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej dla nieruchomości, której jesteś właścicielem (współwłaścicielem).

REKLAMA

REKLAMA

Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 31 maja br. aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o moduł KRS. Użytkownicy będą mogli w czasie rzeczywistym weryfikować dane dotyczące podmiotów, z którymi są powiązani (np. jako członkowie zarządu, wspólnicy czy członkowie stowarzyszeń i fundacji).

Dzięki integracji z numerem PESEL mObywatel automatycznie wygeneruje listę podmiotów, w których obywatel figuruje w rejestrach:

• przedsiębiorców,

REKLAMA

• stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy wymiar cyfryzacji

Nowe funkcjonalności aplikacji to dowód na to, że państwo stawia na mobilność. Przeniesienie kluczowych dokumentów do smartfona pozwala oszczędzać czas, pieniądze i eliminuje konieczność fizycznego odwiedzania sądów w sprawach, które można załatwić kilkoma kliknięciami.

Nowe funkcje mObywatela będą dostępne w sklepie Google Play dla urządzeń działających na systemie Android i Apple Store dla działających na systemie iOS.

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA