Rząd łagodzi kryteria. Wiadomo jakie zmiany będą od lipca w programie Czyste Powietrze

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny. Te działania to m.in. efekt przeprowadzonych konsultacji.

Koniec konsultacji w sprawie zmian w popularnym programie

Zakończyły się konsultacje dotyczące zmian w programie Czyste Powietrze. Trwały od 16 lutego do 16 marca 2026 r. Zebrano prawie 1,5 tys. uwag, które pozwolą na wprowadzenie niezbędnych korekt. Bo choć dotychczas program cieszył się ogromnym powodzeniem, to w ostatnich miesiącach wzbudził też sporo negatywnych emocji, głównie za sprawą rozliczania, a raczej nierozliczania się przez wykonawców z pobranych zaliczek i związanych z tym problemów beneficjentów.

Pierwsze korekty będą wprowadzone już od lipca 2026 r.

Jak zadeklarował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pierwsze korekty programu zostaną przeprowadzone najpóźniej od lipca bieżącego roku i będą dotyczyły złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotację. Przypomnijmy, że zmiana ta miała na celu uszczelnienie systemu, a jej celem było zapobieżenie sztucznemu podziałowi nieruchomości. Jakie zmiany będą wprowadzane w dalszej kolejności? Warto podkreślić, że na wprowadzenie części z nich zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny sprawujący pieczę nad funduszem, z którego program Czyste Powietrze jest realizowany i w tym zakresie na modyfikacje programu zapewne trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Jednak jak wynika z informacji przekazanych przez PAP, kolejną bardzo istotną zmianą będzie odejście od wymogu przeprowadzenia pełnej czy pogłębionej termomodernizacji wynikającej z audytu energetycznego budynku. Duże znaczenie będzie miała dla beneficjentów programu waloryzacja kwot dotacji dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych, która miałaby być przeprowadzana raz w roku, a w przypadku wysokiej inflacji nawet częściej.

Nadal nie wiadomo co z listą wykonawców programu

Niejasne pozostaje kwestia stworzenia listy wykonawców programu Czyste Powietrze. O jej stworzeniu mówi się już pod pewnego czasu, a temat nabrał znaczenia wobec problemów z rozliczeniami, o których wspominamy na początku tekstu. Nadal jednak nie ma pewności, czy taka lista powstanie. Wątpliwości budzi w tym zakresie między innymi to, jakie kryteria wykonawcy mieliby spełniać, by znaleźć się na takiej liście. Istotnym problemem wydaje się też być potencjalny konflikt interesów pomiędzy operatorami programu a działającymi na ich terenie firmami, które mogłyby się znaleźć na takiej liście lub nie.