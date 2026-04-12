Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?

Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?

12 kwietnia 2026, 04:00
Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?
Wybory na Węgrzech. Kim jest Viktor Orban?
Viktor Orban, najdłużej urzędujący premier w historii Węgier, rozpoczął polityczną karierę od głośnego wezwania w 1989 roku do opuszczenia kraju przez wojska sowieckie. Później, już jako szef rządu, ogłosił sprzeciw wobec „liberalnej demokracji”, stając się rzecznikiem jej „nieliberalnej” wersji.

Kim jest Viktor Orban?

62-letni Orban urodził się w wiosce Alcsutdoboz, jednak wychował się w pobliskiej miejscowości Felcsut, do której jego rodzina przeprowadziła się w 1977 roku i z którą jest powszechnie kojarzony. Felcsut stało się symbolem jego rządów i miejscem licznych inwestycji.

Ukończył studia prawnicze na prestiżowym Uniwersytecie Loranda Eotvosa w Budapeszcie, gdzie obronił pracę magisterską poświęconą polskiej Solidarności. Następnie studiował brytyjską filozofię polityczną w Pembroke College na Uniwersytecie Oksfordzkim jako stypendysta fundacji założonej przez George’a Sorosa - filantropa, który w przyszłości w narracji premiera Orbana stanie się jednych z głównych antagonistów.

W 1988 roku był współzałożycielem Związku Młodych Demokratów - Fideszu.

Przełomem w jego karierze było przemówienie, które wygłosił w 1989 roku podczas ponownego pochówku Imre Nagya, premiera Węgier w czasie rewolucji przeciwko ZSRR w 1956 r. 26-letni wówczas Orban domagał się wolnych wyborów i wycofania z kraju wojsk radzieckich oraz krytykował komunistyczne władze, zyskując ogromną popularność.

Najmłodszy premier w Europie

W 1990 roku rzucił studia w Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w kampanii wyborczej w kraju. Fidesz, z Orbanem na czele listy, zdobył 22 mandaty. W 1993 roku polityk został liderem ugrupowania. Pięć lat później zwyciężyło ono w wyborach, a Orban w wieku 35 lat został najmłodszym premierem w Europie. Rok później wprowadził Węgry do NATO.

Fidesz poniósł następnie dwie porażki w wyborach w 2002 i 2006 roku. Na stanowisko premiera Orban wrócił dopiero po wyborach w 2010 roku i funkcję tę sprawuje do dziś. Od powrotu do władzy Fidesz zmienił konstytucję, przyjął szereg ustaw umacniających kontrolę rządu nad mediami i sądownictwem. Węgry w ostatnich latach były wielokrotnie uznawane przez organizację Transparency International za najbardziej skorumpowane państwo Unii Europejskiej.

- Nie chcemy być liberalną demokracją (...) Liberalna idea państwa umarła, a chrześcijańsko-demokratyczna idea państwa jest tą, która może otworzyć nową erę. Chcemy zbudować państwo nieliberalne - powiedział Orban w 2014 roku. Innym kluczowym wydarzeniem w jego karierze był kryzys migracyjny z 2015 roku. Zamknął wówczas kraj dla imigrantów, zagrażających, jego zdaniem, chrześcijańskiej tożsamości Europy.

Rząd w Budapeszcie zaczął kłaść coraz większy nacisk na powstrzymanie napływu imigrantów na Węgry i do Europy, suwerenność narodową i krytykowanie UE, z którą - w ostatnich latach - Orban toczył spory o kwestie związane z praworządnością i wspieranie zaatakowanej w 2022 roku przez Rosję Ukrainy.

Rozwinął bliskie relacje z liderami spoza Europy, m.in. z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, prezydentem USA Donaldem Trumpem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

W dobiegającej końca kampanii przed wyborami parlamentarnymi podkreśla swój sprzeciw wobec udzielania pomocy Ukrainie; w jego ocenie niepotrzebnie przedłuża to wojnę. Zarzuca też władzom w Kijowie ingerowanie w wybory na Węgrzech i podkreśla znaczenie swoich osobistych relacji z przywódcami mocarstw „w tych niestabilnych czasach”.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w najbliższą niedzielę 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA wyprzedza Fidesz w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Badanie ośrodka 21 Research Center z 1 kwietnia wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 37 proc.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Z Budapesztu Jakub Bawołek

Używasz AI w pracy twórczej i chcesz 50% kosztów? KIS postawił warunek
Używasz AI w pracy twórczej i chcesz 50% kosztów? KIS postawił warunek
Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów” – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów” – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech
PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech
Wybory na Węgrzech. Kim jest Peter Magyar?
12 kwi 2026

Peter Magyar, przewodniczący prowadzącej w sondażach partii TISZA, w ostatnich dwóch latach wyrósł na lidera węgierskiej opozycji i polityka, który w wyborach w niedzielę może odsunąć od władzy rządzącego od 16 lat premiera Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której kiedyś sam należał.
PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech
11 kwi 2026

Pogarszająca się kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech zaplanowanych na niedzielę, 12 kwietnia – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Kraj zmaga się m.in. z niskim wzrostem gospodarczym i najwyższą inflacją w UE.
Rozszerzenie systemu kaucyjnego na kartony, ze względu na „niepokojący trend rynkowy wśród dużych producentów napojów” – jeszcze w 2026 r. będziemy zanosić do automatu kaucyjnego również kartony po mleku, sokach i innych napojach?
11 kwi 2026

Po wejściu w życie systemu kaucyjnego w październiku 2025 r., na rynku napojów zaczęto obserwować „niepokojący trend, polegający na ucieczce z systemu kaucyjnego poprzez zmianę stosowanych opakowań na napoje objętych systemem kaucyjnym na opakowania na napoje, które nie są nim objęte, zwłaszcza na tzw. opakowania kartonowe”, które tak naprawdę nie są wykonane wyłącznie z kartonu, a stanowią – „opakowania wielowarstwowe, składające się z połączenia warstw papieru, polietylenu (tworzywa sztucznego) i aluminium”, których recykling jest znacznie utrudniony. W powyższej sprawie, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwrócił się jeden z posłów. Znamy już odpowiedź resortu w kwestii objęcia system kaucyjnym opakowań kartonowych jeszcze w 2026 r.

ZUS czasem musi sprawdzić czy emeryt (rencista) jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
11 kwi 2026

Dostałeś z ZUS-u prośbę o potwierdzenie, że żyjesz? Jeśli tak, to lepiej na nie odpowiedz, bo od tego zależy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nadal wypłacał Ci emeryturę lub rentę.
Świadczenie wspierające, pielęgnacyjne i przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
10 kwi 2026

Przedłużające się postępowanie przed wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w znaczący sposób wpływają też na sytuację opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Gdy ZUS przyzna świadczenie wspierające z wyrównaniem, to trzeba zwrócić pobierane w tym czasie świadczenie pielęgnacyjne. A jeśli opiekun chce otrzymywać świadczenie przedemerytalne, to nie zdąży zarejestrować się w urzędzie pracy.
Dłużnicy alimentacyjni apelują o zmianę przepisów. Czy MRPiPS zrezygnuje z sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy?
11 kwi 2026

Czy dłużnicy alimentacyjny są w Polsce poddawani opresji? Do MRPiPS trafiła petycja, której autor wskazuje, że tak jest i domaga się wprowadzenia konkretnych zmian. Co na to resort rodziny? Znamy już treść odpowiedzi.
Bon leczniczy zamiast 13. i 14. emerytury? Jest stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
10 kwi 2026

Czy to ostatnie wypłaty 13 i 14 emerytury? Tak można by wnioskować z informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, w których wskazuje się, że rządzący rozważają zamianę tych świadczeń na bon leczniczy. Czy takie rozwiązanie mogłoby poprawić sytuację seniorów?

Blisko 300 gmin bez usług opiekuńczych. Reforma pomocy społecznej ma to zmienić [WYWIAD]
10 kwi 2026

Projekt reformy pomocy społecznej kładzie nacisk na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, które już dzisiaj może być alternatywą dla pobytu w DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska. Dodała, że wciąż prawie 300 gmin w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych.
ZUS: Od 13 kwietnia 2026 r. istotne zmiany w kontroli zwolnień lekarskich i orzecznictwie lekarskim. Czynności incydentalne na zwolnieniu nie pozbawią zasiłku chorobowego
11 kwi 2026

Co wolno, a czego nie można na zwolnieniu lekarskim? Jakie uprawnienia podczas kontroli ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Od 13 kwietnia 2026 r. pojawi się w tym zakresie kilka zmian. Tego samego dnia wchodzą też w życie przepisy o nowych zasadach zatrudniania kadry medycznej w ZUS.
