REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech

PIE: kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów na Węgrzech

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 kwietnia 2026, 22:27
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pogarszająca się kondycja gospodarki może przesądzić o wyniku wyborów parlamentarnych na Węgrzech zaplanowanych na niedzielę, 12 kwietnia – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Kraj zmaga się m.in. z niskim wzrostem gospodarczym i najwyższą inflacją w UE.

Inflacja i stagnacja zdecydują o wyborach na Węgrzech?

Eksperci PIE wskazują, że w ostatnich latach gospodarka Węgier rozwijała się wolniej niż średnio państwa Grupy Wyszehradzkiej, a negatywne tendencje uległy utrwaleniu. Według wstępnych danych w 2025 r. wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,4 proc., co oznacza praktyczną stagnację od 2022 r.

REKLAMA

REKLAMA

Słabsze tempo rozwoju przekłada się na wolniejsze doganianie poziomu życia w Unii Europejskiej. W 2025 r. PKB per capita na Węgrzech osiągnął 76 proc. średniej unijnej, wobec 81 proc. w Polsce, podczas gdy dekadę wcześniej poziom konwergencji obu krajów był zbliżony.

Jednym z głównych problemów pozostaje wysoka inflacja. W ciągu ostatnich 10 lat była ona najwyższa w UE – średnio 5,8 proc. rocznie wobec 2,9 proc. dla całej Wspólnoty. Jednocześnie Węgry należą do krajów o najniższych wynagrodzeniach – w 2024 r. średnia roczna płaca wyniosła 18,5 tys. euro, wobec ponad 21 tys. euro w Polsce.

Na sytuację gospodarczą wpływa także osłabienie forinta oraz zablokowanie części funduszy unijnych, odpowiadających ok. 8 proc. PKB, co jest efektem wieloletniego sporu z Brukselą o praworządność i korupcję.

REKLAMA

Kto wygra wybory na Węgrzech?

Model wzrostu oparty na napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym z Niemiec i w ostatnich latach z Chin, nie przełożył się – według analizy – na wzrost produktywności krajowych firm. Jednocześnie system zamówień publicznych i rosnąca rola powiązań politycznych ograniczają konkurencję w gospodarce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zdaniem PIE ewentualne zwycięstwo opozycji mogłoby poprawić relacje z UE i zwiększyć szanse na odblokowanie środków unijnych, choć bez większości konstytucyjnej głębokie reformy pozostaną ograniczone. W 2026 r. Węgry mogą liczyć co najwyżej na umiarkowane ożywienie – prognozy wskazują na wzrost PKB na poziomie ok. 2,1 proc.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla opozycyjnej partii TISZA, kierowanej przez Petera Magyara, na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu premiera Viktora Orbana wahającym się między 35 a 38 proc. Badania opinii wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazywały z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA