Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.

Więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zwiększenie limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego (OPW) w 2026 roku. W tym celu przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2026.

MON w uzasadnieniu do projektu podaje powód tej zmiany przepisów. Jest nim duże zainteresowanie organów prowadzących szkoły i aktywizacja młodzieży w zakresie szeroko rozumianej obronności.

MON ma środki finansowe na utworzenie OPW

Planowana nowelizacja rozporządzenia przewiduje zwiększenie limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego z 30 do 43 zezwoleń w jeszcze w 2026 roku. Obowiązujący na bieżący rok limit zezwoleń na utworzenie OPW okazał się niewystarczający w stosunku do liczby złożonych wniosków przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe.

Projektodawcy podkreślają, że 13 wniosków ponad zakładany limit 30 zezwoleń, określony w obowiązującym obecnie rozporządzeniu, spełnia wymogi formalne. Ponadto MON dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi. Możliwe jest zatem zwiększenie limitu zezwoleń na 2026 rok. Większy limit pozwoli na przyjęcie do OPW wszystkich zainteresowanych szkół, których dotyczą wnioski złożone do 1 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym OPW ma rozpocząć działalność.

Wejście w życie i skutki rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na skutek nowelizacji rozporządzenia rekrutacja do klas pierwszych obejmie łącznie 613 oddziałów przygotowania wojskowego, w tym 43 nowych OPW, utworzonych od 1 września roku szkolnego 2026/2027. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, określany przez poszczególnych kuratorów oświaty na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zakłada rozpoczęcie rekrutacji w połowie maja i jej trwanie do końca czerwca br.