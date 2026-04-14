Strona główna » Prawo » Wiadomości » Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów

Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów

14 kwietnia 2026, 09:09
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
Ponad 8,2 mln zł rekompensat wypłacą Linie Enter Air klientom poszkodowanym m.in. przez opóźnienia lotów, zagubiony bagaż i problemy z reklamacjami – wynika z decyzji UOKiK.

Enter Air pod lupą UOKiK

„Enter Air to polskie linie lotnicze, które specjalizują się w przewozach czarterowych na rzecz biur podróży. Do UOKiK docierały liczne sygnały od podróżnych poszkodowanych przez tego przewoźnika. Prezes UOKiK prowadził wobec spółki postępowanie, w którym zakwestionował 10 stosowanych przez nią praktyk. Działania Urzędu zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązującej – konsumenci otrzymają rekompensaty” – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wtorkowym komunikacie.

Według decyzji UOKiK, Enter Air przyzna rekompensatę w wysokości 170 zł podróżnym, na których reklamacje odpowiedział z opóźnieniem i odrzucił je lub nie uznał w całości. Urząd podkreślił, że termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni i że przedsiębiorcy, w tym linie lotnicze, „nie mogą tego czasu wydłużać, a jeśli go przekroczą lub w ogóle nie odpowiedzą na roszczenia - oznacza to co do zasady ich uznanie”.

„Co więcej, zdaniem Urzędu sporządzany przez podróżnych na lotnisku PIR – Raport Niezgodności Własności, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu faktycznego i roszczeń, powinien być równoznaczny z wniesieniem reklamacji do linii lotniczych. Osoby, które sporządziły PIR, a mimo to ich późniejsze reklamacje zostały odrzucone przez Enter Air z uwagi na to, że za późno zwróciły się do przewoźnika z roszczeniami – otrzymają rekompensatę” – poinformował UOKiK.

Podał także, że do uzyskania „przysporzenia konsumenckiego” od przewoźnika uprawniają sprawy związane z nieuznanymi reklamacjami z uwagi na wiek walizki, brak wymaganych przez Enter Air dokumentów czy arbitralne jednostronne zwolnienie się linii lotniczych z odpowiedzialności.

Co w przypadku odmowy uznania reklamacji?

„Konsumenci, którzy otrzymali odmowę uznania reklamacji w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu rejestrowanego bądź wniosku o zwrot wydatków związanych z tą sytuacją będą uprawnieni do otrzymania 200 zł przysporzenia. Enter Air odrzucał roszczenia podróżnych w przypadku lotów do ich kraju zamieszkania i zawężał zwroty do tzw. artykułów pierwszej potrzeby. Tymczasem odszkodowanie w takiej sytuacji przysługuje każdemu pasażerowi niezależnie od miejsca docelowego podróży, a prawo nie ogranicza odpowiedzialności przedsiębiorców do zwrotów w zakresie określonej kategorii produktów” – podał UOKiK.

Urząd podał także, że linie Enter Air w przypadku odwołania lub opóźnienia zawierały z konsumentami ugody, w których oferowały niższe odszkodowanie niż to, które zapewniają przepisy. Zdaniem UOKiK, w takich ugodach zawieranych na podkładzie samolotu lub po jego opuszczeniu pasażerowie mogli nie być jasno informowani o tym, co im przysługuje i jakie mają prawa.

„Przewoźnik przyzna rekompensaty w postaci wyrównania do kwoty określonej w przepisach oraz bezterminowy voucher na 50 zł do wykorzystania jednorazowo podczas dowolnego lotu obsługiwanego przez Enter Air” – podał UOKiK.

„Kwestie odpowiedzialności przewoźników lotniczych reguluje Konwencja Montrealska. Uzupełnia ją unijne Rozporządzenie 261/2004, które przyznaje minimalne prawa pasażerom m.in. w sytuacjach opóźnienia, odwołania lotów czy odmowy wejścia na pokład. W zależności od odległości do celu podróży jest to 250 euro (do 1500 km), 400 euro (od 1500 do 3500 km) lub 600 euro (przy innych lotach). Odszkodowanie obowiązuje, jeśli do miejsca docelowego podróżni dotarli z trzygodzinnym lub większym opóźnieniem lub gdy lot został odwołany” – poinformował urząd.

Spółka skontaktuje się do 24 października

W komunikacie czytamy, że konsumenci uprawnieni do otrzymania rekompensaty zostaną o tym poinformowani w indywidualnych wiadomościach od Enter Air w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Kontakt ze strony spółki powinien nastąpić do 24 października 2026 r. Przekazane informacje będą wskazywać sposób i terminy automatycznej wypłaty przysporzeń. W sytuacji gdy dokonanie takiej wypłaty nie będzie możliwe (np. z uwagi na brak numeru rachunku pasażera), Enter Air dokona wypłaty na wniosek konsumentów, o czym szczegółowo zostaną oni powiadomieni przez spółkę.

„Co ważne - konsumenci mogą być uprawnieni do więcej niż jednej rekompensaty z różnych tytułów. Przysporzeniem zostały objęte zarówno osoby, które składały reklamacje do spółki, jak również te, które w wyniku wprowadzenia w błąd tego nie zrobili. Takie osoby będą mogły zwrócić się do spółki Enter Air i powołać na decyzję Prezesa UOKiK. Jeśli uznają, że przyznana rekompensata nie odpowiada ich oczekiwaniom, mogą dalej dochodzić roszczeń” – poinformował UOKiK.

W komunikacie czytamy, że według szacunków łączna kwota rekompensat przyznanych konsumentom może wynieść ponad 8,2 mln zł. Podkreślono także, że UOKiK będzie monitorował realizację zobowiązania. (PAP)

Powiązane
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
Sanatorium w 2026 roku. Rewolucja w skierowaniach. Jak wyjechać do uzdrowiska na nowych zasadach?
Sanatorium w 2026 roku. Rewolucja w skierowaniach. Jak wyjechać do uzdrowiska na nowych zasadach?
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
Źródło: PAP
REKLAMA

Prawo
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
14 kwi 2026

Ponad 8,2 mln zł rekompensat wypłacą Linie Enter Air klientom poszkodowanym m.in. przez opóźnienia lotów, zagubiony bagaż i problemy z reklamacjami – wynika z decyzji UOKiK.
Już 1 lipca 2026 r. gminy zablokują budowę tysięcy domów. Rada Ministrów zdecyduje dziś o wydłużeniu ważnego terminu dla właścicieli nieruchomości
14 kwi 2026

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, które ma miejsce w dniu 14 kwietnia 2026 r., rząd zdecyduje o wydłużeniu ważnego dla właścicieli nieruchomości (oraz gmin) terminu w zakresie reformy planowania przestrzennego. W związku z ww. reformą – już niebawem, bo od 1 lipca 2026 r. – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z uchwalanymi przez gminy planami ogólnymi, a tym samym – gminy będą mogły uniemożliwić właścicielowi nieruchomości np. budowę domu na działce, która w ww. planie ogólnym zostanie zlokalizowana w strefie objętej zakazem zabudowy.
Ponad 330 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027?
14 kwi 2026

Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku. W domowych budżetach emerytów każda złotówka jest na wagę złota. Powinni znać swoje prawa, by efektywnie korzystać z przysługujących im świadczeń.

Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
13 kwi 2026

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
14 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku. Jednym z nich jest świadczenie pomostowe, do którego mają prawo tylko niektórzy.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.
Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.

PZON odbiera pkt 7 niepełnosprawnym: Pani psycholog, patrząc na mnie, zapytała „jak u dziecka z koncentracją i skupieniem uwagi?” W momencie, jak syn czołgał się po podłodze i „polował na zombie”
14 kwi 2026

Pani psycholog, patrząc na mnie, zapytała „jak u dziecka z koncentracją i skupieniem uwagi?” Kuriozum tego jest takie, że pytała mnie o to w momencie, jak syn czołgał się po podłodze i „polował na zombie”. Taki obraz komisji w PZON przekazał nam czytelnik. Od roku Infor.pl otrzymuje listy od rodziców, których dzieci mają odbierany pkt 7 albo pkt 8 z orzeczenia o niepełnosprawności. Zazwyczaj listy piszą matki, oburzone procedurą stosowaną przez PZON wobec ich dzieci. Dziś publikujemy list ojca, wskazującego, że problem odbierania tych punktów nie ma płci. Posiadanie obu punktów jest warunkiem otrzymania przez rodzica (jako opiekuna) świadczenia pielęgnacyjnego. Wynosi ono aż 3386 zł miesięcznie (porównajmy to z zasiłkiem pielęgnacyjnym 215,84 zł!). W dziesiątkach listów rodzice opisali, w jaki sposób systemowo zabiera się im to świadczenie. Odbywa się to poprzez swoisty „test samodzielności dziecka”. Polega on na zadaniu mu kilku pytań: „Jak masz na imię?”, „Czy masz kolegów w szkole?”, „Czy myjesz się sam?”, „Czy ubierasz się sam?”. Jeżeli 8-latek odpowie w miarę składnie na te pytania samodzielnie, zostaje uznany przez komisję w PZON za osobę „niewymagającą stałej opieki przez rodziców”, a ci tracą pieniądze. W skali roku jest to 46 032 zł.
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
13 kwi 2026

„Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Uważam, że stan mojego zdrowia usprawiedliwia przyznanie mi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy PZON może zmienić moje orzeczenie?” – pyta Czytelnik.
