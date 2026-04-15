Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Tym razem chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni. Sprawdź, jakie ceny paliw będą obowiązywać na stacjach benzynowych w czwartek 16 kwietnia.

Czwartek 16 kwietnia - ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Z obwieszczenia Ministra Energii z dnia 15 kwietnia 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 381) wynika, że w czwartek 16 kwietnia cena maksymalna:

benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45) wyniesie 5,63 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45) wyniesie za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie za 1 litr; benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49) wyniesie 6,12 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 6,61 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49) wyniesie za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie za 1 litr; oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) wyniesie 6,70 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wyniesie 7,23 zł za 1 litr.

Jakie ceny paliw obowiązują w środę 15 kwietnia

Przypomnijmy, że dzisiaj, tj. w środę 15 kwietnia cena maksymalna:

benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45) wynosi 5,71 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,16 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45) wynosi za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi zł za 1 litr; benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49) wynosi 6,20 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 6,70 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49) wynosi za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi za 1 litr; oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) wynosi 6,86 zł za 1 litr, a powiększona o podatek od towarów i usług wynosi 7,41 zł za 1 litr.

Jak Ministerstwo Energii ustala ceny maksymalne benzyny i diesla

Cena maksymalna paliw jest ustalana przez Ministerstwo Energii według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.