Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka

Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka

16 kwietnia 2026, 09:56
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Ministerstwo Cyfryzacji: Aplikacja mObywatel umożliwia uzyskanie paszportu dla dziecka
Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel.

Paszport dla dziecka z pomocą aplikacji mObywatel

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o możliwości złożenia za pomocą aplikacji mObywatel wniosku o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia. Aplikacja umożliwia także wyrażenie zgody na paszport przez drugiego rodzica lub opiekuna.

– Upraszczamy rzeczy, które do niedawna były skomplikowane. Paszport dla dziecka można dziś załatwić w mObywatelu – bez drukowania wniosków i stania w kolejkach. Wniosek w aplikacji jest w dużej części gotowy, bo dane uzupełniają się automatycznie, a zgoda drugiego rodzica to dosłownie kilka kliknięć. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Można wybrać rodzaj paszportu i miejsce odbioru

Wniosek o paszport dla dziecka do 12 roku życia został przygotowany w taki sposób, żeby uwzględnić różne warunki prawne i sytuacje losowe. Dlatego pozwala wybrać rodzaj paszportu – zwykły lub tymczasowy oraz wskazać miejsce jego odbioru – w kraju lub za granicą.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem. W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię.

Do wniosku w mObywatelu należy dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków do przelewu są dostępne na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie danych i podpisanie wniosku profilem zaufanym. Po wysłaniu go użytkownik dostaje potwierdzenie w aplikacji.

Paszport dla dziecka – zgoda drugiego rodzica w mObywatelu

Żeby uzyskać paszport dla dziecka, niezbędna jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna. Także tę formalność można w prosty sposób załatwić w mObywatelu. Wystarczy podczas składania wniosku wybrać zgodę za pośrednictwem mObywatela. Druga osoba będzie mogła potwierdzić ją w swojej aplikacji.

Aby to zrobić, drugi rodzic wybiera z listy usług Załatw sprawę, następnie Paszport i Zgoda na paszport. Wskazuje rodzaj paszportu, na który się zgadza i dziecko, które ma otrzymać dokument. Dane rodzica oraz dziecka pobierane są z rejestru PESEL. Po sprawdzeniu danych i zaznaczeniu oświadczenia wystarczy podpisać wniosek podpisem zaufanym i wysłać go przez aplikację.

Kto może skorzystać z nowej usługi?

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

Warto także pamiętać, że w mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku. Dzięki aplikacji mObywatel coraz więcej cyfrowych rozwiązań jest w zasięgu ręki, a kolejne sprawy urzędowe można załatwić przy użyciu telefonu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Paszport dla dziecka można od teraz załatwić bez kolejki
16 kwi 2026

Od 15 kwietnia 2026 r. złożysz wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12 lat, i to bez drukowania papierów oraz bez wizyty w urzędzie. Co więcej, drugi rodzic może wyrazić zgodę na paszport również w aplikacji. Sprawdź, jak działa nowa usługa i czego potrzebujesz.
