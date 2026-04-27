Czy linia czarterowa Enter Air wypłaca odszkodowanie za opóźniony lot? Sprawdź swoje prawa

Pasażerowie latający liniami Enter Air mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, również wtedy, gdy chodzi o połączenia czarterowe wykupione w ramach wycieczki. Kluczowe znaczenie ma czas opóźnienia, który musi wynosić co najmniej 3 godziny w momencie przylotu, oraz przyczyna zakłócenia rejsu.

Przepisy unijne, w szczególności Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, nie różnicują w tym zakresie lotów rejsowych i czarterowych. Oznacza to, że odszkodowanie za opóźniony lot Enter Air przysługuje na takich samych zasadach, o ile problem nie wynikał z nadzwyczajnych okoliczności, takich jak trudne warunki pogodowe czy decyzje służb lotniczych.

Odszkodowanie za lot czarterowy. Ile można otrzymać

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy i jest określona w unijnych przepisach. Pasażerowie mogą otrzymać 250 euro w przypadku lotów do 1500 km, 400 euro przy trasach od 1500 do 3500 km oraz 600 euro przy dłuższych połączeniach.

Co istotne, czas opóźnienia liczony jest w miejscu docelowym. Oznacza to, że nawet jeśli samolot wystartował z opóźnieniem, ale ostatecznie przyleciał na czas lub z niewielkim opóźnieniem, odszkodowanie nie będzie przysługiwać.

Kluczowa jest przyczyna opóźnienia

Nie każde opóźnienie oznacza wypłatę odszkodowania. Jak wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack, decydujące znaczenie ma źródło problemu. Jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, takich jak usterki techniczne czy kwestie organizacyjne, pasażer ma prawo do odszkodowania. W praktyce wiele takich spraw kończy się pozytywnie dla podróżnych - wskazuje ekspert. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak trudne warunki atmosferyczne, zagrożenia bezpieczeństwa czy strajki niezależne od linii lotniczej, przewoźnik może jednak odmówić wypłaty środków.

Lot czarterowy a biuro podróży - kto odpowiada

W przypadku wyjazdów zorganizowanych pasażerowie często kupują pakiet obejmujący przelot i hotel. Nie zmienia to jednak zasad odpowiedzialności za opóźnienie lotu.

Ekspert AirCashBack podkreśla, że to przewoźnik - czyli Enter Air - odpowiada za realizację lotu i ewentualne odszkodowanie. Biuro podróży może natomiast ponosić odpowiedzialność za inne problemy, takie jak skrócenie pobytu czy zmiany w standardzie zakwaterowania. W praktyce oznacza to, że pasażer może dochodzić roszczeń równolegle w dwóch obszarach.

lot, opóźnienie, odszkodowanie

Jak ubiegać się o odszkodowanie za lot Enter Air

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, warto zachować dokumenty podróży, w tym kartę pokładową i potwierdzenie rezerwacji, a także zanotować rzeczywisty czas przylotu. Pomocne może być również ustalenie przyczyny opóźnienia, choć nie zawsze jest to proste. W wielu przypadkach pasażerowie decydują się na skorzystanie ze wsparcia firm specjalizujących, co pozwala uprościć cały proces.

Co warto wiedzieć

Odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy realizowany przez Enter Air jest możliwe i wynika bezpośrednio z przepisów unijnych. Kluczowe znaczenie ma długość opóźnienia oraz jego przyczyna. Jeśli spełnione są wymagane warunki, pasażer może otrzymać nawet 600 euro odszkodowania. Lot czarterowy nie ogranicza praw pasażera, a dochodzenie odszkodowania w wielu przypadkach okazuje się zasadne i kończy się wypłatą należnych środków.