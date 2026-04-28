REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona

Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 09:29
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

rozwiń >

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił właśnie do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 499).

REKLAMA

REKLAMA

Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy i najważniejsze regulacje z ustawy z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych (dalej jako: ustawa), która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów:

  • strój urzędowy radcy prawnego - toga i żabot - inkorporowanie z rozporządzenia do ustawy uregulowań dotyczących togi. Pamiętajmy dla radców prawnych zarezerwowane są togi z niebieskim żabotem a dla adwokatów z zielonym;
  • ochrona nazwy kancelarii: „kancelaria radcy prawnego” – zastrzeżenie oznaczeń „kancelaria radcy prawnego” dla osób uprawnionych. Kara jest surowa, bo regulacja jest pod rygorem grzywny do 200 000 zł lub kary ograniczenia wolności;
  • przechowywanie danych osobowych - wprowadzenie sztywnych okresów przechowywania danych: 10 lat dla postępowań administracyjnych i 15 lat dla dyscyplinarnych;
  • cyfryzacja prac samorządu radców prawnych – ustawowe usankcjonowanie możliwości odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał w trybie zdalnym lub obiegowym;
  • reforma ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) – wprowadzenie prawa radcy prawnego do rezygnacji z ubezpieczenia grupowego KIRP (tzw. opt-out) w przypadku posiadania własnej polisy.

Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona. Ubezpieczenie OC

Gruntownej przebudowie ulega system odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 zn. 7, to Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP) będzie zawierać umowy grupowe na okres roku lub kilku lat, informując o ich warunkach najpóźniej do końca listopada. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie mechanizmu „opt-out". Radca prawny zyskuje prawo do rezygnacji z polisy grupowej, składając w ciągu 14 dni oświadczenie do dziekana właściwej OIRP wraz z dowodem zawarcia indywidualnego ubezpieczenia.

Ustawa wprowadza jednak zabezpieczenie przed lukami w ochronie. Jeśli radca nie przedstawi dowodu własnej polisy na 14 dni przed końcem jej ważności, zostanie automatycznie objęty umową grupową KIRP. Nadzór nad realizacją obowiązku ubezpieczeniowego sprawują rady okręgowych izb pod ścisłym nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Zaniedbania w tym zakresie, w tym brak opłacania składek, mogą skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

REKLAMA

Dane i tajemnica: sztywne ramy przechowywania i "tarcza" przed UODO

Nowelizacja porządkuje kwestie przetwarzania danych osobowych przez samorząd, rozwiewając wątpliwości dotyczące dostępu osób trzecich do akt. Zmieniony art. 5c wprowadza konkretne okresy przechowywania dokumentacji: dane z postępowań dyscyplinarnych będą przechowywane przez 15 lat, a z postępowań administracyjnych przez 10 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Istotne wzmocnienie zyskała także tajemnica zawodowa. Przepisy wprost stanowią, że obowiązek jej zachowania nie ustaje nawet w przypadku żądania ujawnienia informacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To rozwiązanie ma na celu zagwarantowanie poufności relacji prawnik-klient na najwyższym poziomie, niezależnie od działań organów nadzorczych.

Zdolność do zawodu: weryfikacja zdrowotna i automatyzacja zawieszenia

Zmodyfikowano procedurę dotyczącą stwierdzania niezdolności do wykonywania zawodu z przyczyn zdrowotnych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada OIRP na wniosek dziekana lub Prezesa KRRP, po wysłuchaniu radcy lub jego pełnomocnika. Organ zyskał uprawnienie do żądania od radcy poddania się badaniom lekarskim. Odmowa współpracy lub wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może skutkować tymczasowym zawieszeniem w czynnościach zawodowych. Co kluczowe, zgodnie ze zmianą w art. 28, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu następuje automatycznie z chwilą uprawomocnienia się uchwały o niezdolności lub nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wizerunek i nazwa: toga w ustawie oraz kary za podszywanie się

Ustawodawca zdecydował się przenieść do rangi ustawy regulacje dotyczące stroju urzędowego. Nowy przepis wprost odnosi się do togi z niebieskim żabotem, nadając temu symbolowi zawodowemu bezpośrednie umocowanie prawne. Równie ważne są zmiany w zakresie ochrony oznaczeń. Zastrzeżono używanie nazwy „kancelaria radcy prawnego" wyłącznie dla podmiotów uprawnionych. Za naruszenie tego zakazu grożą surowe sankcje: grzywna do 200 000 zł lub kara ograniczenia wolności, co ma chronić klientów przed nieuczciwymi praktykami i wprowadzaniem w błąd.

Uprawnienia i cyfryzacja: praca zdalna

Nowe przepisy wzmacniają pozycję samorządu. Z perspektywy organizacyjnej, ustawa dodaje cyfryzację prac samorządu. Dodany art. 45 zn. 1 uprawnia organy do odbywania posiedzeń, głosowań i podejmowania uchwał przy użyciu środków komunikacji na odległość lub w trybie obiegowym, co usprawnia bieżące funkcjonowanie izb.

Nowe przepisy nadają też okręgowym izbom oraz KIRP uprawnienia odpowiednio: organizacji pozarządowej w sprawach cywilnych oraz organizacji społecznej w postępowaniach karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Tym samym daje to możliwość organom samorządu przystępowanie do toczących się postępowań sądowych

Most między samorządami: aplikanci adwokaccy z prawem zastępstwa za aplikantów radcowskich

Nowelizacja wprowadza istotne ułatwienie w zakresie współpracy między korporacjami prawniczymi. Zmieniony art. 35 zn. 1 ust. 5 stanowi, że aplikant adwokacki może zastępować radcę prawnego na takich samych zasadach jak aplikant radcowski. To ujednolicenie pragmatyki zawodowej ma na celu wsparcie funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów i kancelarii, zwiększając elastyczność w świadczeniu pomocy prawnej.

Harmonogram zmian: Przepisy przejściowe i kalendarz legislacyjny

Ustawa zawiera rozbudowany blok przepisów intertemporalnych, które mają zapewnić płynne wdrożenie nowości:

  • Dane osobowe: administratorzy mają 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy na dostosowanie systemów do nowych okresów retencji.
  • Ubezpieczenie OC: nowe zasady zawierania umów przez KIRP zaczną obowiązywać dopiero po wygaśnięciu dotychczasowej polisy zawartej przez KRRP.
  • Sprawy w toku: do posiedzeń rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Stare reguły dotyczą także wydanych już prawomocnych orzeczeń i wniesionych kasacji.
  • Akty wykonawcze: dotychczasowe przepisy wykonawcze (m.in. dotyczące stroju czy ubezpieczeń) zachowają moc maksymalnie przez 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

Sejm uchwalił ustawę 17 kwietnia 2026 r. Obecnie projekt znajduje się w Senacie, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Zgodnie z art. 8, nowe regulacje wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja to kompleksowa aktualizacja prawa o radcach prawnych, która łączy nowoczesne podejście do zawodu z dbałością o bezpieczeństwo obrotu i ochrony praw klienta. Dla radców prawnych kluczowe znaczenie mają: elastyczność w wyborze ubezpieczenia OC przy zachowaniu mechanizmu automatycznej ochrony, trwałe usankcjonowanie pracy zdalnej oraz ułatwienia w zastępstwach procesowych z udziałem aplikantów adwokackich. Z perspektywy klientów ustawa wzmacnia zaufanie do zawodu poprzez surowe kary za nieuprawnione używanie nazwy kancelarii, precyzyjne ramy retencji danych oraz bezwzględną ochronę tajemnicy zawodowej, nawet wobec żądań organów nadzorczych. Szczegółowe przepisy przejściowe mają zagwarantować, że wdrożenie nowych standardów przebiegnie sprawnie, bez zakłóceń w bieżącej obsłudze prawnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 499).

Ustawa z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych (jeszcze bez Dz.U.)

Powiązane
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
ZUS: coraz dłużej i częściej przebywamy na L4. W 2025 r. było to 290,5 mln dni absencji. Na co najczęściej chorujemy?
ZUS: coraz dłużej i częściej przebywamy na L4. W 2025 r. było to 290,5 mln dni absencji. Na co najczęściej chorujemy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Rząd obniża stawki VAT i akcyzy na paliwa. Pakiet paliwowy został przedłużony
28 kwi 2026

Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").
Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
28 kwi 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczną majówkę – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 4 maja 2026 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, za Święto Narodowe Trzeciego Maja wypadające w niedzielę (tym samym wydłużając majówkę 2026 do 4 dni) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?

REKLAMA

Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością w 2026 roku. Sprawdź nowe kwoty dopłat i ulg
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
Jesteś chory? Pracodawca może przyjść na kontrolę. Musisz wpuścić go do mieszkania
27 kwi 2026

Czy pracodawca, który chce skontrolować pracownika korzystającego z L4 ma prawo wejść do jego mieszkania? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, którzy niekoniecznie dlatego, że mają coś do ukrycia, nie chcą dzielić się swoją prywatnością z szefem.
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
27 kwi 2026

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

REKLAMA

Znowu podwyżka cen benzyny i oleju napędowego. Ile dzisiaj zapłacimy na stacji benzynowej?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. 28 kwietnia zapłacimy za paliwa od 6,21 zł do 7,12 zł za 1 litr. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek.
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy ruszyli do notariuszy, chodzi o majątek i spokój rodziny. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
27 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu wiele osób odkładało spisanie testamentu "na później". Dziś trend wyraźnie się odwraca. Polacy coraz częściej chcą mieć pewność, że ich majątek trafi dokładnie tam, gdzie powinien, najlepiej bez sporów, niedomówień i rodzinnych konfliktów. Jakie są koszty notarialne testamentu w 2026?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA