Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!

Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.

Jeśli planujesz wyjazd za granicę w okresie majowych świąt, koniecznie upewnij się, że masz EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To Twój klucz do spokoju ducha i uniknięcia stresujących sytuacji w przypadku potrzeby leczenia zagranicznego. Dowiedz się, jakie masz prawa, czym dokładnie jest EKUZ, co obejmuje, a także czym różni się od EKUS. Wszystko poniżej.

Długi weekend za granicą? Nie zapomnij o EKUZ

Choć wyjazdy to świetna okazja do odpoczynku, warto pamiętać, że wypadki zdarzają się niespodziewanie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp do niezbędnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA. Według danych Komisji Europejskiej, kartę tę posiada około 235 milionów obywateli UE – więcej niż połowa populacji Unii.

Czym jest EKUZ?

EKUZ to dokument potwierdzający Twoje prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE, jak również w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Karta jest wystawiana indywidualnie dla każdej osoby – rodzina nie może korzystać z jednej wspólnej karty. Dziecko również otrzymuje własną kartę; jej ważność wymaga przedstawienia dowodu tożsamości dziecka lub rodzica.

EKUS ≠ EKUZ! Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego (EKUS)?

W marcu 2021 r., w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych, uruchomiono projekt pilotażowy mający na celu ocenę możliwości wprowadzenia cyfrowej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Społecznego (EKUS) do 2023 roku. EKUS miałby ułatwić sprawdzanie i przenoszenie praw do zabezpieczenia społecznego pomiędzy krajami UE poprzez elektroniczną weryfikację statusu ubezpieczeniowego. Jego działanie miałoby być zsynchronizowane z EKUZ, ale dotyczy zupełnie innej dziedziny – świadczeń społecznych, a nie opieki zdrowotnej.

Co pokrywa EKUZ?

Na mocy EKUZ możesz liczyć wyłącznie na:

leczenie niezbędne i nagłe, którego nie da się przełożyć na czas po powrocie do kraju;

usługi udzielane w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej danego kraju;

warunki świadczeń równorzędne z lokalnymi obywatelami – jeśli np. mieszkańcy muszą dopłacać do wizyty u lekarza, Ty też będziesz musiał.

Ważne Ważne: EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Nie obejmuje prywatnych usług medycznych, kosztów repatriacji ani strat związanych z utratą bagażu czy kradzieżą.

Czy EKUZ jest bezpłatny?

Tak – karta jest dostarczana całkowicie za darmo. Otrzymać ją mogą tylko osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych, zgodnie z przepisami danego kraju. Jak zdobyć EKUZ?

Możesz złożyć wniosek:

Osobiście w placówce NFZ, przez e-mail lub list tradycyjny

Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP);

Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Czego EKUZ nie obejmuje?

Najczęściej nie są refundowane: