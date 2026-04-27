Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.
- Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
- Długi weekend za granicą? Nie zapomnij o EKUZ
- Czym jest EKUZ?
- EKUS ≠ EKUZ! Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego (EKUS)?
- Co pokrywa EKUZ?
- Czy EKUZ jest bezpłatny?
- Czego EKUZ nie obejmuje?
Majówka za granicą? O tym lepiej pamiętać!
Wyjeżdżasz na majówkę? Lepiej, żebyś o tym pamiętał. Podczas wypoczynku za granicą mogą zdarzyć się różne sytuacje – od niespodziewanych problemów zdrowotnych po inne nieprzyjemne zdarzenia. Koszty takich incydentów mogą być wysokie – nawet sięgające kilkuset euro. Ryzyko warto zminimalizować - podpowiadamy jak.
Jeśli planujesz wyjazd za granicę w okresie majowych świąt, koniecznie upewnij się, że masz EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To Twój klucz do spokoju ducha i uniknięcia stresujących sytuacji w przypadku potrzeby leczenia zagranicznego. Dowiedz się, jakie masz prawa, czym dokładnie jest EKUZ, co obejmuje, a także czym różni się od EKUS. Wszystko poniżej.
Długi weekend za granicą? Nie zapomnij o EKUZ
Choć wyjazdy to świetna okazja do odpoczynku, warto pamiętać, że wypadki zdarzają się niespodziewanie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp do niezbędnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA. Według danych Komisji Europejskiej, kartę tę posiada około 235 milionów obywateli UE – więcej niż połowa populacji Unii.
Czym jest EKUZ?
EKUZ to dokument potwierdzający Twoje prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE, jak również w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Karta jest wystawiana indywidualnie dla każdej osoby – rodzina nie może korzystać z jednej wspólnej karty. Dziecko również otrzymuje własną kartę; jej ważność wymaga przedstawienia dowodu tożsamości dziecka lub rodzica.
EKUS ≠ EKUZ! Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego (EKUS)?
W marcu 2021 r., w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych, uruchomiono projekt pilotażowy mający na celu ocenę możliwości wprowadzenia cyfrowej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Społecznego (EKUS) do 2023 roku. EKUS miałby ułatwić sprawdzanie i przenoszenie praw do zabezpieczenia społecznego pomiędzy krajami UE poprzez elektroniczną weryfikację statusu ubezpieczeniowego. Jego działanie miałoby być zsynchronizowane z EKUZ, ale dotyczy zupełnie innej dziedziny – świadczeń społecznych, a nie opieki zdrowotnej.
Co pokrywa EKUZ?
Na mocy EKUZ możesz liczyć wyłącznie na:
- leczenie niezbędne i nagłe, którego nie da się przełożyć na czas po powrocie do kraju;
- usługi udzielane w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej danego kraju;
- warunki świadczeń równorzędne z lokalnymi obywatelami – jeśli np. mieszkańcy muszą dopłacać do wizyty u lekarza, Ty też będziesz musiał.
Ważne: EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Nie obejmuje prywatnych usług medycznych, kosztów repatriacji ani strat związanych z utratą bagażu czy kradzieżą.
Czy EKUZ jest bezpłatny?
Tak – karta jest dostarczana całkowicie za darmo. Otrzymać ją mogą tylko osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych, zgodnie z przepisami danego kraju. Jak zdobyć EKUZ?
Możesz złożyć wniosek:
- Osobiście w placówce NFZ, przez e-mail lub list tradycyjny
- Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP);
- Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
Czego EKUZ nie obejmuje?
Najczęściej nie są refundowane:
- koszty akcji ratunkowych, np. górskiego helikoptera ratunkowego – dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie, zwłaszcza przy aktywnościach turystycznych (np. narciarstwo we Włoszech czy Francji);
- koszty transportu powrotnego do kraju z powodu choroby – chyba że będzie to tańsze niż kontynuowanie leczenia za granicą;
- podróże celowo związane z uzyskaniem terapii;
- usługi, które w danym kraju są płatne – różnice między systemami opieki zdrowotnej mogą oznaczać, że niektóre zabiegi, choć dostępne, nie będą bezpłatne.
