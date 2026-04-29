Przedsiębiorcy nie dostaną już papierowego wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów umożliwiający wysłanie takiego wezwania przez konto w systemie ZUS.

Zmiany: Elektroniczne wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Resort finansów przypomina, że każdy pracodawca, który zatrudnia osoby podlegające PPK powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Jeśli tego nie zrobi, Polski Fundusz Rozwoju wysyła listowne wezwanie, czyli oficjalne przypomnienie o obowiązku zawarcia takiej umowy.

Nowelizacja ma umożliwić przesyłanie przedsiębiorcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez konto w systemie ZUS. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że celem projektu jest uproszczenie kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie pracowniczych planów kapitałowych.

Najważniejsze założenia nowelizacji przepisów o PPK

Dzięki zaproponowanym w projekcie zmianom Polski Fundusz Rozwoju nie będzie już musiał wysyłać papierowych wezwań w sprawie PPK. Po zmianie przepisów pracodawcy dostaną je przez konto w systemie ZUS.

Wezwania będą podpisywane elektronicznie (np. podpisem zaufanym), co zapewni ich autentyczność. Wezwanie będzie uznane za doręczone w dniu jego odczytania na koncie w ZUS albo po 14 dniach od udostępnienia (nawet jeśli konto nie zostanie otwarte).

Pracodawcy będą mieli nadal 30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, licząc od momentu doręczenia wezwania.

Ocena proponowanych przepisów i wejście w życie

Nowe przepisy to kolejny krok w kierunku prostszej i bardziej cyfrowej obsługi przedsiębiorców. Jak podkreśla resort finansów, elektroniczne doręczenia są tańsze, szybsze i bardziej niezawodne niż tradycyjna korespondencja.

Projekt zakłada, że proponowane rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.