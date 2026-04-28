Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").

30 kwietnia 2026 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 573). Rozporządzenie obniża stawkę podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa z 23 proc. do 8 proc. Obniżona stawka będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br.

Do 15 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe (Dz.U. poz. 572). Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego.

Rozporządzenia są odpowiedzią na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. W marcu br. rząd wprowadził program CPN ("Ceny Paliwa Niżej"), w ramach którego obniżono stawki VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe.

Ceny paliwa we wtorek 28 kwietnia

Ceny maksymalne paliw ciekłych są ustalane przez Ministerstwo Energii i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. We wtorek 28 kwietnia zapłacimy na stacjach benzynowych nie więcej niż:

6,21 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,75 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,75 zł za 1 litr; 6,72 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,22 zł za 1 litr; 7,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,60 zł za 1 litr.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Podstawa prawna: