Legitymacja emeryta-rencisty przede wszystkim potwierdza status świadczeniobiorcy. Ponadto dokument umożliwia korzystanie z wielu zniżek i ulg – od komunikacji po leki i uzdrowiska. Innym dokumentem upoważniającym seniorów do zniżek jest Ogólnopolska Karta Seniora.

Jakie uprawnienia daje legitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty potwierdza prawo do świadczeń emerytalnych oraz rentowych, a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument umożliwia korzystanie z należnych świadczeń zdrowotnych, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że umożliwia bezproblemowe korzystanie z opieki medycznej. Legitymacja jest także podstawą do zniżek na niektóre leki.

Dzięki legitymacji emeryci i renciści mają możliwość skorzystania także z innych ulg. Są to:

zwolnienie z części opłat za rehabilitację i zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych,

i zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych, zwolnienie z abonamentu RTV ,

, zniżki na przejazdy komunikacją miejską oraz koleją,

oraz koleją, zniżki w placówkach kultury,

niższa opłata za wyrobienie paszportu ,

, zniżki w wybranych sklepach.

Jak otrzymać legitymację emeryta-rencisty

Każdy emeryt lub rencista może korzystać z elektronicznej wersji legitymacji. ZUS wystawia automatycznie mLegitymację wszystkim klientom, którzy przechodzą na emeryturę lub rentę. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Seniorzy, którzy chcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, mają taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Ogólnopolska Karta Seniora

Każdy senior, który ukończył 60 lat może otrzymać własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m. in. w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ogólnopolska Karta Seniora jest już wydawana bezpłatnie w 360 gminach/miastach, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, współfinansując wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim mieszkańcom. W pozostałych przypadkach wiąże się z opłatą członkowską wynoszącą 35 zł za rok lub 50 zł na dwa lata.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora nie jest wydawana przez ZUS i wymaga złożenia oddzielnego wniosku. Rejestracja odbywa się zwykle drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza na platformie internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie MANKO, które od 27 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów.