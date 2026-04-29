Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne

Pogrzeb państwowy: Za jakie zasługi? Kto decyduje? Podstawy prawne

29 kwietnia 2026, 14:17
[Data aktualizacji 29 kwietnia 2026, 15:35]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Pogrzeb posła Łukasza Litewki miał charakter pogrzebu państwowego. Decyzję o takim pogrzebie podejmuje premier RP.

W uroczystościach pogrzebowych posła Łukasza Litewki udział wzięli premier RP, prezydent RP, marszałek Sejmu RP.

Podstawą ustawową jest art. 10. ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1590) i zdanie zawarte w tym przepisie:

Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

Podstawa prawna

Art. 10. ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Jak w praktyce stosowany jest art. 10 ustawy ?

Niezbędna jest zgoda rodziny zmarłej osoby, której zasługi uzasadniają wyróżnienie uroczystości pogrzebowych:

1) obecnością najwyższych władz oraz

2) oprawą (asysta kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestra, warta honorową).

Nie ma roszczenia o pogrzeb państwowy

Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne wskazywały, że:

  • „pogrzeb państwowy” nie jest świadczeniem powszechnym,
  • ma charakter uznaniowy i honorowy, zależny od decyzji organów państwa,
  • nie wynika z indywidualnego prawa podmiotowego osoby fizycznej.

Obywatel nie może złożyć wniosku o taki pogrzeb członka rodziny, czy osoby uznanej przez niego za zasłużoną a następnie sądownie dochodzić realizacji tego wniosku.

Dodatkowe podstawy prawne pogrzebu państwowego

W praktyce dopiero po akceptacji ze strony rodziny idei przeprowadzenia pogrzebu podstawowego organy państwa mają możliwość organizacji pogrzebu państwowego. Decyduje o tym premier RP. Podstawą konkretnych decyzji jest zarządzeniem nr 15 Prezesa RM z dnia 18 lutego 1997 r. W zarządzeniu czytamy m.in.:

  • pochowanie osób przez organy administracji państwowej (rządowej) może nastąpić na koszt państwa po wyrażeniu przez premiera zgody na wniosek naczelnych lub centralnych organów administracji państwowej albo wojewodów, względnie z jego własnej inicjatywy,
  • w imieniu premiera działa w tych sprawach Szef Kancelarii Prezesa RM lub osoba upoważniona,
  • koszty pochowania, pokrywane ze środków budżetowych wnioskodawców, „obejmują wydatki związane z urządzeniem ceremoniału pogrzebowego oraz wybudowaniem grobu i nagrobka”.

W przypadku pogrzebu posła Łukasza Litewki za organizację uroczystości odpowiadała Kancelaria Sejmu:

Podstawą Decyzja Nr 392/MON z 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 317).

Decyzja Nr 392/MON z 30 września 2014 r.

gov.pl

