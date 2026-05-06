Podwyżka renty wdowiej w 2027 r. 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy świadczenia z urzędu

Podwyżka renty wdowiej w 2027 r. 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy świadczenia z urzędu

06 maja 2026, 07:27
oprac. Paweł Huczko
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
W całej Polsce ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej i pobiera to świadczenie. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. ZUS informuje, że od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu bez konieczności składania wniosków.

Ponad milion osób uzyskało rentę wdowią

Od początku stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 mln 190 tys. wniosków o rentę wdowią, w tym 67,4 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń w zbiegu 1 lipca 2025 roku - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Komu przysługuje renta wdowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę wdowią osobom, które złożyły wniosek i spełniły wymagane warunki. Świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, pozostawali w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka, nabyli prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem tego wieku oraz nie zawarli ponownie małżeństwa – dodaje rzeczniczka

Ile wynosi renta wdowia

Renta wdowia może być wypłacana w wysokości 100 procent własnego świadczenia, na przykład emerytury, oraz 15 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

Podwyżka od 2027 roku - 25% zamiast 15%

Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25 procent. Uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie wniosku, ponieważ ZUS sam przeliczy świadczenia.

Limit renty wdowiej - 3-krotność najniższej emerytury

Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli od marca 2026 r. - 5 935,47 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2027 r. Jeśli suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast gdy już jedno świadczenie, na przykład emerytura albo renta rodzinna, jest równe temu limitowi lub go przekracza, renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Oznacza to, że osoby otrzymujące na przykład emeryturę w wysokości 6000 zł brutto nie nabędą prawa do renty wdowiej.

Dzięki rencie wdowiej świadczeniobiorcy zyskali w marcu 2026 roku średnio 344,61 zł, a w województwie kujawsko-pomorskim 341,56 zł.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS.

Do renty wdowiej można dorabiać

ZUS informuje, że pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej. Osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Źródło: ZUS
