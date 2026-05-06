REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw

Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 maja 2026, 09:03
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
Nabycie spadku - dwie możliwości dziedziczenia, dwa sposoby potwierdzenia praw
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Śmierć bliskiej osoby powoduje potrzebę uporządkowania spraw związanych z jej odejściem. Dobrze jest zająć się tą kwestią w możliwie nieodległym terminie, w szczególności gdy zmarła osoba prowadziła jakąś działalność gospodarczą. Jakie są możliwości nabycia spadku i w jaki sposób dopełnić formalności?

Istnieją dwa sposoby nabycia spadku - na podstawie testamentu, a gdy taki nie został sporządzony w oparciu o przepisy związane z dziedziczeniem. Potwierdzenia prawa do spadku może dokonać albo sąd albo w niektórych przypadkach notariusz.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Testament spadkodawcy

Testament stanowi rozporządzenie przez spadkodawcę swoim majątkiem za życia. Może to mieć związek z wiekiem, stanem zdrowia, licznym potomstwem, czy chęcią pozostawienia konkretnych składników swojego majątku określonym osobom.

Testament własnoręczny

Musi być spisany i podpisany przez spadkodawcę. Powinien zostać opatrzony datą, dobrze by było, aby wskazywał miejscowość. Spadkodawca w swojej ostatniej woli może wskazać osobę spadkobiercy, którego powołuje do całego lub części majątku - w sposób nie budzącym żadnych wątpliwości, określając imię i nazwisko i rodzaj relacji np. córka, matka, siostrzenica, partner, przyjaciółka. Dopuszczalne jest również, jeśli majątek zmarłego jest cenny, wskazanie, kto z bliskich miałby otrzymać jaki jego składnik np. córka mieszkanie, partner samochód. Właściwe będzie skonkretyzowanie, o jaki lokal czy auto chodzi, nawet gdy spadkodawca posiada tylko po jednej takiej rzeczy.

Należy pamiętać, że testament własnoręczny nie może być napisany na komputerze, a jedynie podpisany przez sporządzającego. Dokument musi być w całości napisany własnoręcznie. Podpis powinien być czytelny.

REKLAMA

Testament notarialny

Drugim najpopularniejszym rodzajem testamentu jest testament notarialny. Wtedy spadkodawca oświadcza swoją wolę przed notariuszem który spisuje te ustalenia. W praktyce uprzednio zainteresowany umawia się na rozmowę w kancelarii notarialnej, aby przedstawić, jak chciałby rozdysponować swój majątek, a notariusz przygotowuje stosowne zapisy w testamencie. Skorzystanie z pomocy notariusza wiąże się z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem

Przez wiele lat jedyną drogą nabycia spadku było postępowanie sądowe prowadzone przed sądem rejonowym miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Nadal jest to wiodący sposób nabycia spadku, ale może mieć zastosowanie w każdym przypadku. Wymaga przedłożenia aktu zgonu spadkodawcy oraz aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wykazujących pokrewieństwo osób żyjących ze spadkodawcą. Należy wskazać również ich adresy.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Nową możliwością nabycia spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia (APD), który sporządza notariusz. Często, jest przygotowywany jeśli wcześniej był sporządzony testament notarialny, a po zarejestrowaniu w rejestrze spadkowym ma walor postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd. Wymogiem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia jest niekwestionowanie przez wszystkich potencjalnych spadkobierców zarówno testamentowych jak i ustawowych treści testamentu.

Powiązane
Kto dostanie spadek po ojcu? Przykłady po zmianach
Kto dostanie spadek po ojcu? Przykłady po zmianach
Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy coraz częściej formalizują swoje decyzje. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy coraz częściej formalizują swoje decyzje. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
KE zaakceptowała polską umowę SAFE. Podpisanie umowy już w ten piątek
05 maja 2026

Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma być podpisana w najbliższy piątek.
Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?
05 maja 2026

Wokół obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci narosło wiele mitów. Co wpływa na wysokość alimentów? Czy jest granica wieku, do której płaci się alimenty? Co w przypadku tzw. opieki naprzemiennej? Oto przydatny poradnik.
Od 8 lipca korzystając z usług przedsiębiorcy możemy stać się przymusowo jego pracodawcą. Dlaczego umowa o pracę jest najbardziej dyskryminowaną fiskalnie formą działalności?
05 maja 2026

Uchwalona (i podpisana) przez Prezydenta nowelizacja ustawy o PIP może od 8 lipca 2026 r. zdezorganizować i nawet częściowo zniszczyć nie tylko polski biznes, lecz również tysiące nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów korzystających z usług samozatrudnionych, przy okazji likwidując również ich firmy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Tu wszyscy będą poszkodowani: zleceniodawcy, zleceniobiorcy, budżet państwa, samorząd terytorialny, ZUS, a nawet instytucje publiczne. Pomysł, aby urzędnik mógł arbitralnie narzucać stronom umowy dużo bardziej niekorzystną formę opodatkowania (i „oskładkowania), jest aktem wrogości wobec obywateli choć na usprawiedliwienie naszej klasy politycznej zasługuje tylko to, że jest to „unijny import regulacyjny”, czyli tak każe Bruksela.
4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.
06 maja 2026

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.

REKLAMA

Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]
06 maja 2026

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.
Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.
Komunikat Kościoła w sprawie święta św. Stanisława. Dotyczy każdego wiernego
05 maja 2026

8 maja w piątek przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Centralne uroczystości odbędą się w Krakowie na Wawelu w niedzielę 10 maja. Czy w piątek 8 maja obowiązuje post i czy trzeba iść do kościoła?

Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.

REKLAMA

Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze już swojej ostatniej woli w ten sposób
05 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA