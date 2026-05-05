Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.

Projektowane rozporządzenie określa wysokość, sposób i termin wnoszenia, a także sposób dokumentowania uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL. Zmiana w porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia RM z 22 grudnia 2017 r. ws. opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL polega na uwzględnieniu usługi odpłatnego udostępnienia określonym podmiotom danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych ich klientów wydanych na skutek zmiany dowodu osobistego. Chodzi o aktualizację i weryfikację danych.

Opłaty za udostępnianie danych

Wysokość opłat za udostępnianie danych pozostaje bez zmian. Opłata za udostępnianie danych:

jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosić będzie 31 zł; z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji wynosić będzie 0,30 zł od jednej weryfikacji; z rejestru PESEL w zakresie danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych (podmiotom, o których mowa w art. 49a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) wynosić będzie 0,30 zł za każde pobranie tej informacji.

Opłata za udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej [wzór]

Zmianom nie ulegnie także sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej. Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom niebędących dysponentami danych podmiotom wymienionym w art. 46 2 pkt 2 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oblicza się następująco:

O = K x (A + B) + M

gdzie:

O - łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K - współczynnik wynoszący:

a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych,

b) 1,5 do celów badania opinii publicznej,

A - opłata za prace informatyczne:

A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x Z + He x Z,

B - opłata za prace eksploatacyjne:

B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z,

M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:

H - liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:

Ha - czas trwania prac projektowych,

Hb - czas opracowania dokumentacji programowej,

Hc - czas trwania prac analitycznych,

Hd - czas opracowania nowego programu,

He - czas opracowania programu z gotowych modułów,

Hf - czas wyboru podzbioru z bazy danych,

Hg - czas przetwarzania wybranych danych,

Hh - czas wykonania tablicy statystycznej,

Hi - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,

Hj - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

Z - opłatę za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1 pkt 1.

Opłata za udostępnienie danych: terminy

Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych. Zaś opłatę z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji oraz z rejestru PESEL w zakresie danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ministerstwem odpowiedzialnym za projekt jest ministerstwo cyfryzacji. Projekt zakłada wejście w życie proponowanych przepisów 30 czerwca 2026 r.