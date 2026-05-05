Strona główna » Prawo » Wiadomości » Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]

Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]

05 maja 2026, 12:29
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
dane, rejestr pesel, rejestr mieszkańców, opłaty
Projekt rozporządzenia RM ws. udostępniania danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.

Projektowane rozporządzenie określa wysokość, sposób i termin wnoszenia, a także sposób dokumentowania uiszczenia opłaty za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL. Zmiana w porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia RM z 22 grudnia 2017 r. ws. opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL polega na uwzględnieniu usługi odpłatnego udostępnienia określonym podmiotom danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych ich klientów wydanych na skutek zmiany dowodu osobistego. Chodzi o aktualizację i weryfikację danych.

Opłaty za udostępnianie danych

Wysokość opłat za udostępnianie danych pozostaje bez zmian. Opłata za udostępnianie danych:

  1. jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosić będzie 31 zł;
  2. z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji wynosić będzie 0,30 zł od jednej weryfikacji;
  3. z rejestru PESEL w zakresie danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych (podmiotom, o których mowa w art. 49a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) wynosić będzie 0,30 zł za każde pobranie tej informacji.

Opłata za udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej [wzór]

Zmianom nie ulegnie także sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej. Sposób obliczania wysokości opłaty za udostępnianie danych podmiotom niebędących dysponentami danych podmiotom wymienionym w art. 46 2 pkt 2 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oblicza się następująco:

O = K x (A + B) + M

gdzie:

  • O - łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,
  • K - współczynnik wynoszący:
  • a) 1,0 do celów badawczych lub statystycznych,
  • b) 1,5 do celów badania opinii publicznej,
  • A - opłata za prace informatyczne:
  • A = 0,5 Ha x Z + 0,5 Hb x Z + 0,75 Hc x Z + 10 Hd x Z + He x Z,
  • B - opłata za prace eksploatacyjne:
  • B = 1,5 Hf x 10 Z + Hg x 10 Z + 1,5 Hh x 10 Z + 0,6 Hi x 10 Z + 0,5 Hj x 10 Z,
  • M - koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:
  • H - liczbę godzin przeznaczonych na realizację zadania:
  • Ha - czas trwania prac projektowych,
  • Hb - czas opracowania dokumentacji programowej,
  • Hc - czas trwania prac analitycznych,
  • Hd - czas opracowania nowego programu,
  • He - czas opracowania programu z gotowych modułów,
  • Hf - czas wyboru podzbioru z bazy danych,
  • Hg - czas przetwarzania wybranych danych,
  • Hh - czas wykonania tablicy statystycznej,
  • Hi - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego poniżej 300 danych jednostkowych,
  • Hj - czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,
  • Z - opłatę za udostępnienie jednostkowych danych, o których mowa w § 1 pkt 1.

Opłata za udostępnienie danych: terminy

Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych. Zaś opłatę z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji oraz z rejestru PESEL w zakresie danych o seriach, numerach i datach ważności ważnych dowodów osobistych oraz opłaty za udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ministerstwem odpowiedzialnym za projekt jest ministerstwo cyfryzacji. Projekt zakłada wejście w życie proponowanych przepisów 30 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Nr w wykazie prac legislacyjnych: RD289)

Źródło: INFOR
Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.
Nowe legitymacje emeryta od lipca 2026. Jest projekt, ale nie wszyscy będą musieli wymieniać dokument
05 maja 2026

Legitymacja emeryta i rencisty, z której korzysta ponad 8 milionów osób, ma się zmienić w lipcu 2026 r. Rząd chce, by dokument był bardziej odporny na fałszerstwa i lepiej rozpoznawalny w codziennym użyciu – od banku po aptekę. Czy to oznacza obowiązkową wymianę? Niekoniecznie – projekt przewiduje rozwiązanie, które dla wielu może być zaskoczeniem.
Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.

Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze już swojej ostatniej woli w ten sposób
05 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.
Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?
05 maja 2026

Obecność w sądzie często stanowi stresujące przeżycie, nawet jeśli się ma być jedynie świadkiem. Większy niepokój może wywoływać niewiedza, jak się zachować, niż samo udzielanie odpowiedzi na pytania sądu. Jak zminimalizować niepokój i dezorientację?
Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
04 maja 2026

Sąd Najwyższy rozstrzygnął: wierzyciel zmarłego dłużnika może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i przerwać przedawnienie długu. Koszt? Tylko 100 zł. Spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że zobowiązania zostaną wyegzekwowane, nawet jeśli sami nic nie zrobią. Oto szczegóły nowej uchwały SN z 11 lutego 2026 r.

Dyrektywa UE o transparentności wynagrodzeń – co pracodawcy muszą wdrożyć do czerwca 2026?
05 maja 2026

Do czerwca 2026 r. firmy działające w Unii Europejskiej muszą przygotować się na jedną z największych zmian w obszarze wynagradzania od lat. Dyrektywa UE o transparentności wynagrodzeń nie ogranicza się do obowiązków informacyjnych – wymaga realnego uporządkowania systemów płac, zasad rekrutacji oraz mechanizmów raportowania. Dla zarządów i działów HR oznacza to konieczność audytu wynagrodzeń, rewizji polityk płacowych i przygotowania się na nowe ryzyka prawne i finansowe.
Likwidacja egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B i B1, mniej pytań z teorii i inne zmiany w egzaminach na prawo jazdy (projekt)
05 maja 2026

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano 28 kwietnia 2026 r. w założenia nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nowelizacja ta ma na celu uproszczenie zasad egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Chodzi także o położenie większego nacisku na weryfikację umiejętności kluczowych z punktu widzenia praktyki prowadzenia pojazdu – temu m.in. ma służyć likwidacja egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B i B1 oraz oparcie egzaminu praktycznego na rzeczywistym uczestnictwie osoby egzaminowanej w ruchu drogowym. Nad projektem tej nowelizacji pracuje Ministerstwo Infrastruktury.
