KE zaakceptowała polską umowę SAFE. Podpisanie umowy już w ten piątek

KE zaakceptowała polską umowę SAFE. Podpisanie umowy już w ten piątek

05 maja 2026, 22:40
Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma być podpisana w najbliższy piątek.

KE zaakceptowała polską umowę SAFE

Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szefowie MON i MF, Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił we wpisie na platformie X, że akceptacja przez KE polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Przypomniał, że w wyniku umowy nad Wisłę trafi blisko 190 mld zł dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego.

„Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej! Podpisanie umowy już w ten piątek” - napisał szef MON.

Polska największym beneficjentem programu

Polska, której KE przyznała 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu; Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu, mają otrzymać po 16,2 mld euro.

Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Na co będą przeznaczone środki?

Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Źródło: PAP
Prawo
Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?
05 maja 2026

Wokół obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci narosło wiele mitów. Co wpływa na wysokość alimentów? Czy jest granica wieku, do której płaci się alimenty? Co w przypadku tzw. opieki naprzemiennej? Oto przydatny poradnik.
Od 8 lipca korzystając z usług przedsiębiorcy możemy stać się przymusowo jego pracodawcą. Dlaczego umowa o pracę jest najbardziej dyskryminowaną fiskalnie formą działalności?
05 maja 2026

Uchwalona (i podpisana) przez Prezydenta nowelizacja ustawy o PIP może od 8 lipca 2026 r. zdezorganizować i nawet częściowo zniszczyć nie tylko polski biznes, lecz również tysiące nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów korzystających z usług samozatrudnionych, przy okazji likwidując również ich firmy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Tu wszyscy będą poszkodowani: zleceniodawcy, zleceniobiorcy, budżet państwa, samorząd terytorialny, ZUS, a nawet instytucje publiczne. Pomysł, aby urzędnik mógł arbitralnie narzucać stronom umowy dużo bardziej niekorzystną formę opodatkowania (i „oskładkowania), jest aktem wrogości wobec obywateli choć na usprawiedliwienie naszej klasy politycznej zasługuje tylko to, że jest to „unijny import regulacyjny”, czyli tak każe Bruksela.
4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.
05 maja 2026

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.
Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.

Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.
Komunikat Kościoła w sprawie święta św. Stanisława. Dotyczy każdego wiernego
05 maja 2026

8 maja w piątek przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Centralne uroczystości odbędą się w Krakowie na Wawelu w niedzielę 10 maja. Czy w piątek 8 maja obowiązuje post i czy trzeba iść do kościoła?

Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?

Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze już swojej ostatniej woli w ten sposób
05 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.
Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?
05 maja 2026

Obecność w sądzie często stanowi stresujące przeżycie, nawet jeśli się ma być jedynie świadkiem. Większy niepokój może wywoływać niewiedza, jak się zachować, niż samo udzielanie odpowiedzi na pytania sądu. Jak zminimalizować niepokój i dezorientację?
