REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości

Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 20:14
Leszek Markiewicz
Leszek Markiewicz
Agent nieruchomości
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.

Portal DOM: będą nowe funkcje, ale co z podstawową?

W ostatnim czasie o Portalu DOM mówiło się względnie niewiele, a głównym akcentowanym wątkiem były proponowane zmiany przepisów, które mają pozwolić między innymi na dokładniejsze sprawdzenie dewelopera przed zakupem mieszkania. „Kolejny projekt nowelizujący ustawę deweloperską (numer projektu: UD361), poprzez zmiany prawne ma zapewnić użytkownikom Portalu DOM weryfikację m.in. historii inwestycji danego dewelopera oraz ewentualnych problemów z realizacją wcześniejszych projektów” - informuje Leszek Markiewicz, agent nieruchomości z Warszawy (LeszekMarkiewicz.pl).

Innymi słowy, Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (skrótowo: Portal DOM) ma zyskać nowe funkcjonalności, które bez wątpienia mogą być użyteczne. „Na razie nie wiemy jednak dokładnie, kiedy zacznie działać podstawowy komponent wspomnianego portalu prezentujący dane o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Tymczasem właśnie ten komponent będzie zdecydowanie najważniejszy. Informacje na temat deweloperów zainteresują głównie potencjalnych nabywców nowych lokali i domów” - zaznacza Leszek Markiewicz.

Jeżeli chodzi o te przepisy ustawy deweloperskiej, które już obowiązują i dotyczą Portalu DOM, to trudno mówić o wielu ujawnionych szczegółach. Wiemy jedynie, że prezentowane będą informacje o transakcjach z rynku pierwotnego oraz wtórnego nieruchomości mieszkaniowych (na podstawie danych od deweloperów, a także z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej). „Mowa o podstawowych informacjach, które będą dotyczyły np. rodzaju lokum, powierzchni i liczby pokoi, ceny sprzedaży oraz daty zawarcia umowy. Informacje transakcyjne zapewne znajdą się na mapie, bo skrótowo wspominają o niej przyjęte przepisy” - dodaje Leszek Markiewicz.

REKLAMA

REKLAMA

Ochrona danych osobowych ograniczy funkcjonalność Portalu DOM

Te przepisy, które zostały przyjęte już wcześniej mówią również, że Portal DOM powinien zacząć działać najpóźniej po 16 miesiącach od 1 grudnia 2025 roku, czyli daty ogłoszenia ustawy z 17 października 2025 r. Czas na przygotowanie rozwiązań informatycznych skrócono w toku prac legislacyjnych (o 4 miesiące). Zmian doczekały się także zasady ochrony danych na temat majątku. Początkowo prezentacja danych dla przyjętej lokalizacji, okresu i charakterystyki nieruchomości lub transakcji miała być niemożliwa w przypadku, gdy kryteria spełniałyby mniej niż trzy transakcje. „Później zaostrzono jednak zasadę prezentacji (do minimum sześciu sprzedanych nieruchomości mieszkaniowych oraz różnych nabywców)” - wyjaśnia Leszek Markiewicz.

Zaostrzenie zasad pokazywania danych na Portalu DOM jest odpowiedzią na ewentualne kontrowersje i zarzuty o ujawnianie wartości majątku. To rozwiązanie może jednak znacząco ograniczyć przydatność rządowego portalu na obszarach wiejskich, gdzie obrót nieruchomościami mieszkaniowymi bywa rzadki. Mówimy o miejscach, gdzie istnieją niemal wyłącznie domy, a popyt na nie jest nieduży. W przypadku takich lokalizacji, często nie zobaczymy danych o średnich cenach nieruchomości mieszkaniowych. „Co ważne, poza obszarem działania Portalu DOM znajdą się działki, w tym również działki budowlane. Takie założenie przyjęto już na samym początku, nie uwzględniając tym samym potrzeb osób szukających działki pod dom lub sprzedających taki grunt” - komentuje Leszek Markiewicz, agent nieruchomości z Warszawy (LeszekMarkiewicz.pl).

Portal DOM pomoże, ale nie wyręczy dobrego agenta

Pomimo naszej wciąż ograniczonej wiedzy na temat zasad działania rządowego Portalu DOM, już teraz można przypuszczać, że nie będzie to narzędzie pozwalające przeciętnemu Kowalskiemu na rzetelną wycenę jego lokum. Informacje prezentowane przez wspomniany portal będą mogły służyć jako pewien punkt odniesienia, ale mowa naprawdę o bardzo ogólnych ramach szacowania ceny ofertowej (podobnie jak w przypadku danych z RCN). „Tym bardziej, że ogólnodostępne dane cenowe pomijają np. kwestie stanu technicznego i prawnego nieruchomości, a właściciele mają tendencję do zawyżania wartości swoich mieszkań oraz domów” - podsumowuje Leszek Markiewicz.

Źródło: Leszek Markiewicz, agent nieruchomości z Warszawy (LeszekMarkiewicz.pl).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA