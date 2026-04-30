Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.

rozwiń >

Uwaga: 1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny

Wielu Polaków nie wie, że mamy w Polsce ważny akt prawny w omawianej kwestii, a mianowicie obowiązuje: ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 299). Nieprzestrzeganie tych przepisów jak i innych obowiązków dot. naszych symboli narodowych może się skończyć poważnymi konsekwencjami prawnymi. Ustawa określa m.in., że: Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 299). WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ USTAWĄ, dostępna jest tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19800070018

Jak i jaką flagę wieszać?

Trzeba wiedzieć, że używany na lądzie, najbardziej rozpowszechniony rodzaj weksyliów o płacie prostokątnym, najczęściej o proporcjach 2:3 lub 1:2 (rzadziej 3:5 lub 5:8). Flaga mocowana jest do liny, za pomocą której wciąga się ją na maszt. Flagi niesione podczas marszów, wywieszane z okien oraz mocowane na słupach i latarniach ulicznych mają płat przymocowany do drzewca. Flaga różni się tym od barw narodowych, że ma określone proporcje. W Polsce to 5:8. Z kolei barwy narodowe mogą być dowolnej długości i szerokości, ale szerokość obu pasów musi być taka sama.

Flaga a barwy narodwe

Flaga Polski to biało-czerwony płat o określonych proporcjach – w naszym kraju wynoszą one 5:8, a także ściśle określone zasady jej eksponowania. Flaga państwowa zawsze ma pierwszeństwo przed innymi symbolami, podkreślając swoją nadrzędną rolę jako znak jedności narodowej.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga RP i ewentualne sankcje

Miniprzewodniki „Biało-Czerwona”: wytyczne rządowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uświadamia Polaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. To w MSWiA powstał specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”. Przed Dniem Flagi RP warto przypomnieć sobie te zasady. Publikacja wskazuje między innymi różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Jak wynika z miniprzewodnika barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości, trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny. ZAPAMIĘTAJ! 13 ZASAD DOTYCZĄCYCH FLAGI POLSKI

Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione. Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią. W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje. W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ PAPIERZA FRANCISZKA, ZAŁOBA NARODOWA ZOSTAŁ OGŁOSZONA NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2025 R., W DNIU POGRZEBU. Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć. Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią. Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków. Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.

1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny. Jakie i za co kary? PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.u. 2025 r. poz. 734, 1676, 1814, 1818, 1872) określa wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Zgodnie z art. 49. § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.