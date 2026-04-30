1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.
- Uwaga: 1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
- Jak i jaką flagę wieszać?
- Flaga a barwy narodwe
- Miniprzewodniki „Biało-Czerwona”: wytyczne rządowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uświadamia Polaków
- 1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny. ZAPAMIĘTAJ! 13 ZASAD DOTYCZĄCYCH FLAGI POLSKI
- 1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny. Jakie i za co kary? PODSTAWA PRAWNA
Wielu Polaków nie wie, że mamy w Polsce ważny akt prawny w omawianej kwestii, a mianowicie obowiązuje: ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 299). Nieprzestrzeganie tych przepisów jak i innych obowiązków dot. naszych symboli narodowych może się skończyć poważnymi konsekwencjami prawnymi. Ustawa określa m.in., że: Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 299). WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ USTAWĄ, dostępna jest tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19800070018
Jak i jaką flagę wieszać?
Trzeba wiedzieć, że używany na lądzie, najbardziej rozpowszechniony rodzaj weksyliów o płacie prostokątnym, najczęściej o proporcjach 2:3 lub 1:2 (rzadziej 3:5 lub 5:8). Flaga mocowana jest do liny, za pomocą której wciąga się ją na maszt. Flagi niesione podczas marszów, wywieszane z okien oraz mocowane na słupach i latarniach ulicznych mają płat przymocowany do drzewca. Flaga różni się tym od barw narodowych, że ma określone proporcje. W Polsce to 5:8. Z kolei barwy narodowe mogą być dowolnej długości i szerokości, ale szerokość obu pasów musi być taka sama.
Flaga a barwy narodwe
Flaga Polski to biało-czerwony płat o określonych proporcjach – w naszym kraju wynoszą one 5:8, a także ściśle określone zasady jej eksponowania. Flaga państwowa zawsze ma pierwszeństwo przed innymi symbolami, podkreślając swoją nadrzędną rolę jako znak jedności narodowej.
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Miniprzewodniki „Biało-Czerwona”: wytyczne rządowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uświadamia Polaków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat propaguje zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. To w MSWiA powstał specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”. Przed Dniem Flagi RP warto przypomnieć sobie te zasady. Publikacja wskazuje między innymi różnice między flagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Jak wynika z miniprzewodnika barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości, trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.
1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny. ZAPAMIĘTAJ! 13 ZASAD DOTYCZĄCYCH FLAGI POLSKI
- Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
- Weksylia mogą pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
- Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
- W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli całkowicie opuszcza i zdejmuje. W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ PAPIERZA FRANCISZKA, ZAŁOBA NARODOWA ZOSTAŁ OGŁOSZONA NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2025 R., W DNIU POGRZEBU.
- Nie powinno się podnosić i wywieszać weksyliów w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
- W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
- Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
- Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
- Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.
- Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
- Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
- Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe (na przykład w skokach narciarskich), aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
- Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw.
1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny. Jakie i za co kary? PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.u. 2025 r. poz. 734, 1676, 1814, 1818, 1872) określa wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Zgodnie z art. 49. § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
