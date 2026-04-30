REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!

Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 12:18
[Data aktualizacji 30 kwietnia 2026, 12:32]
Tomasz Kowalski
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.

Wysokie ceny maksymalne paliwa podczas majówki

W obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw minister energii ustalił, że w dniach od 1 do 4 maja Polacy zapłacą na stacjach benzynowych nie więcej niż:

REKLAMA

REKLAMA

  • 6,46 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,98 zł za 1 litr;
  • 6,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr;
  • 7,31 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,77 zł za 1 litr.

Majówka upłynie zatem pod znakiem drogiego paliwa. Ceny benzyny wzrosną odpowiednio o 18 gr i 19 gr. „Zadowoleni” powinni być właściciele pojazdów napędzanych ropą – olej napędowy zdrożeje najmniej, bo „tylko” o 17 gr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w czwartek 30 kwietnia

Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązujące dzisiaj:

  • 6,28 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,81 zł za 1 litr;
  • 6,77 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,27 zł za 1 litr;
  • 7,14 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,61 zł za 1 litr.

Minister energii ustala ceny maksymalne paliw

Rządowy program CPN (Ceny Paliwa Niżej) przewiduje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa. Program został przedłużony do 15 maja 2026 r. Minister energii w ramach tego programu ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

REKLAMA

Ważne

W razie ogłoszenia ceny maksymalnej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Powiązane
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rozwodów nie będzie! Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego
30 kwi 2026

Przepisy dopuszczające pozasądowe rozwiązanie małżeństwa nie wejdą w życie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!
30 kwi 2026

Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
30 kwi 2026

Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.

REKLAMA

Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Pracownik ma 2 lata na przedstawienie tych dokumentów. Ale nie każdy. To wpłynie na urlop, wypowiedzenie i odprawę. Kto musi uważać?
30 kwi 2026

U pracodawców działających w sektorze prywatnym rozpoczyna się stosowanie znowelizowanych regulacji dotyczących stażu pracy. Przed nimi wyzwania, z którymi pracodawcy budżetowi w większości już się uporali. Na co trzeba uważać?
Schrony i ukrycia w budynkach użyteczności publicznej – jest projekt nowego rozporządzenia
30 kwi 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną. Z tego obowiązku może zwolnić właściwy organ ochrony ludności w drodze decyzji administracyjnej. Trwają prace nad rozporządzeniem regulującym sytuacje, gdy nie ma obowiązku zapewnienia schronu lub ukrycia.

REKLAMA

Rozliczanie pracy zadaniami – jak stosować zadaniowy system czasu pracy w praktyce. Co z nadgodzinami? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
29 kwi 2026

Zadaniowy system czasu pracy stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych przewidzianych w polskim Kodeksie pracy. W odróżnieniu od innych systemów czasu pracy, w którym pracownik jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w ściśle określonych godzinach, system zadaniowy pozwala na rozliczanie pracownika nie z przepracowanego czasu, lecz z wykonanych zadań. Daje to pracownikowi znaczną swobodę w planowaniu dnia pracy, a pracodawcy możliwość elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Portal DOM pomoże wycenić mieszkanie już w 2027 roku? Eksperci mają wątpliwości
29 kwi 2026

Dane pochodzące z łatwiej dostępnych po zmianach, lokalnych Rejestrów Cen Nieruchomości odsunęły nieco w cień temat rządowego portalu cen mieszkań (tzw. Portalu DOM). Z czasem sytuacja będzie się jednak zmieniać. Między innymi dlatego, że informacje z RCN czasem bywają nieco wątpliwe ze względu na pomyłki popełnione w starostwach (na etapie gromadzenia statystyk od notariuszy). Problemem bywa też późniejsza wadliwa prezentacja tych danych. Ponadto w przypadku informacji z RCN nie wypracowano mechanizmu pozwalającego na szybką aktualizację statystyk prezentowanych online (np. co tydzień). Sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej na Portalu DOM, który będzie podstawowym publicznym źródłem wiedzy o cenach sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Zatem warto zastanowić się, czy wspomniany portal będzie pomocny dla Kowalskich planujących sprzedaż mieszkania lub domu. W tym kontekście niestety rodzą się wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA