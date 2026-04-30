Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.

Wysokie ceny maksymalne paliwa podczas majówki

W obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw minister energii ustalił, że w dniach od 1 do 4 maja Polacy zapłacą na stacjach benzynowych nie więcej niż:

6,46 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,98 zł za 1 litr;

6,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,44 zł za 1 litr;

7,31 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,77 zł za 1 litr.

Majówka upłynie zatem pod znakiem drogiego paliwa. Ceny benzyny wzrosną odpowiednio o 18 gr i 19 gr. „Zadowoleni” powinni być właściciele pojazdów napędzanych ropą – olej napędowy zdrożeje najmniej, bo „tylko” o 17 gr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w czwartek 30 kwietnia

Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązujące dzisiaj:

6,28 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,81 zł za 1 litr;

6,77 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,27 zł za 1 litr;

7,14 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,61 zł za 1 litr.

Minister energii ustala ceny maksymalne paliw

Rządowy program CPN (Ceny Paliwa Niżej) przewiduje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa. Program został przedłużony do 15 maja 2026 r. Minister energii w ramach tego programu ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Ważne W razie ogłoszenia ceny maksymalnej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.