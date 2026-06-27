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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Komisja: Najpierw osoba niepełnosprawna dostała 3,6 punktu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka

Komisja: Najpierw osoba niepełnosprawna dostała 3,6 punktu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka

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27 czerwca 2026, 15:49
[Data aktualizacji 27 czerwca 2026, 15:49]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Absurd w WZON: W 2024 r. niepełnosprawny o kulach dostał 3,6 punkty za ograniczenia w chodzeniu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka
Absurd w WZON: W 2024 r. niepełnosprawny o kulach dostał 3,6 punkty za ograniczenia w chodzeniu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka
Shutterstock

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Osoby niepełnosprawne stale sygnalizują nieprawidłowości w komisjach przyznających punkty dla świadczenia wspierającego. Przykład w artykule jest szczególny - dotyczy osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pogorszył się w ciągu dwóch lat. Dwa lata temu osoba niepełnosprawna poruszała się o kulach. I dostała wyższą ocenę niepełnosprawności niż dziś, gdy jest całkowicie bezwładna w nogach i rękach. A przecież powinno być odwrotnie.

Dwa lata temu niepełnosprawny o kulach dostał 3,6 punkty za ograniczenia w chodzeniu. W 2026 r. jest bardziej samodzielny, gdy nie wstaje z łóżka

Dziś otrzymaliśmy decyzję i punktację. Osoba leżąca, nie wstaje, nic wokół siebie nie robi, nie trzyma telefonu ani pilota w ręku, całkowity niedowład nóg i rąk... a punkty: 76.

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Dwa lata temu na komisji pojawiła się o kuli, bo jeszcze choroba na to pozwalała. Jak to możliwe, że wówczas uzyskała punkty za chodzenie, np. 3,6, a teraz 2,7, skoro nie wstaje z łóżka? Załatwianie spraw urzędowych: 2,7 pkt, a dwa lata temu 3,6... i inne zaniżenia. O co tu chodzi? Przecież ta punktacja jest totalnie niesprawiedliwa i krzywdząca.

Będziemy się odwoływać, ale czy komisja może sobie tak zaniżać punkty bez powodu? Stan się pogorszył, bo osoba nie wstaje z łóżka, a dwa lata temu doszła o kuli na komisję i dostała więcej punktów w kilku pozycjach. Chyba powinni odpowiadać karnie za takie nieprawidłowości.

Źródło publikacji: "Świadczenie Wspierające, Pielęgnacyjne,Renty.PFRON,Wsparcie Niepełnosprawni".

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Obniżania punktów przez WZON odbywają się w cieniu Wytycznych z 2024 r.

Nie wiem, czy osoba niepełnosprawna, której sytuacji opisujemy powyżej ma 75+ lat. Ponieważ tym osobom zaniża się punkty w stosunku do tego, co nakazuje ustawa o świadczeniu wspierającym, osoby niepełnosprawne są bardzo nieufne na takie sytuacja jak opisana powyżej.

Po wydaniu Wytycznych osoby w wieku 75+ mają obniżane punkty przez WZON. Bo jest ich bardzo dużo i budżet nie ma pieniędzy. Osoby w tym wieku to ogromna liczba beneficjentów świadczenia wspierającego. To 359 986 osób na 831 809, które od 2024 r. starały się o świadczenie wspierające w WZON (poprzez zdobycie punktów - poziom potrzeby wsparcia).

Na 10 czerwca 2026 r. WZON wydały taką liczbę decyzji o punktach (poziom potrzeby wsparcia). Osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Tabela: Liczba wydanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia przez WZON wg stanu na 10.06.2026 r.

Wyszczególnienie

Liczba wydanych decyzji

Ogółem

831 809

Według stopnia niepełnosprawności:

stopień lekki

15 062

stopień umiarkowany

195 120

stopień znaczny

489 919

Orzeczenia spoza PZON

ZUS, KRUS, komisje lekarskie MON, MSWiA)

131 708

Według grup wieku

poniżej 18

435

18-25

17 936

26-40

52 903

41-55

95 391

56-65

105 765

66-75

199 393

76-85

212 940

85+

147 046

 Dane pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

359 986 osób na 831 809 zainteresowanych tłumaczy dlaczego wydano ten dokument:

wytyczne PDF

wytyczne PDF

Wytyczne przewidują obniżanie wysokości świadczenia wspierającego poprzez zmniejszanie liczby punktów przyznawanych osobom z niepełnosprawnością w wieku 75+. Dzieje się to zarówno podczas badania w siedzibie WZON, jak i w trakcie oceny poziomu samodzielności w domu osoby niepełnosprawnej.

Skala obniżki wynosi zazwyczaj około 10–11 punktów.Uzasadnieniem jest przyjęte w wytycznych założenie, że niesamodzielność osoby w wieku 75 lat i więcej wynika z dwóch źródeł: niepełnosprawności oraz ograniczeń związanych z wiekiem. Według autorów dokumentu czynniki te się nakładają i powinny być rozdzielane, dlatego – co do zasady – punktacja powinna być pomniejszana o tę część niesamodzielności, która wynika wyłącznie z wieku. Argumentacja strony rządowej jest spójna, ma jednak zasadniczą słabość: obowiązujące przepisy ustawowe nie przewidują możliwości jej zastosowania w drodze wytycznych.

Zobacz również:

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Wytyczne WZON - konkluzja

Wytyczne WZON - konkluzja

Media

Działa to ma tak - w podkreślonych na żółto kategoriach jest (z wyjątkiem stanów zdrowia ciężkich) górny limit punktów:

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

poziom potrzeby wsparcia w WZON. Tabela dla OSOBA STARSZA (75+)

gov.pl

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Źródło: INFOR
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