Komisja: Najpierw osoba niepełnosprawna dostała 3,6 punktu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka
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Osoby niepełnosprawne stale sygnalizują nieprawidłowości w komisjach przyznających punkty dla świadczenia wspierającego. Przykład w artykule jest szczególny - dotyczy osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pogorszył się w ciągu dwóch lat. Dwa lata temu osoba niepełnosprawna poruszała się o kulach. I dostała wyższą ocenę niepełnosprawności niż dziś, gdy jest całkowicie bezwładna w nogach i rękach. A przecież powinno być odwrotnie.
- Dwa lata temu niepełnosprawny o kulach dostał 3,6 punkty za ograniczenia w chodzeniu. W 2026 r. jest bardziej samodzielny, gdy nie wstaje z łóżka
- Obniżania punktów przez WZON odbywają się w cieniu Wytycznych z 2024 r.
- 359 986 osób na 831 809 zainteresowanych tłumaczy dlaczego wydano ten dokument:
- Osoby niepełnosprawne twierdzą, że w 9 obszarach zaniża się punkty i wcale nie jest to traktowane przez WZON jako fakultatywna opcja
Dwa lata temu niepełnosprawny o kulach dostał 3,6 punkty za ograniczenia w chodzeniu. W 2026 r. jest bardziej samodzielny, gdy nie wstaje z łóżka
Dziś otrzymaliśmy decyzję i punktację. Osoba leżąca, nie wstaje, nic wokół siebie nie robi, nie trzyma telefonu ani pilota w ręku, całkowity niedowład nóg i rąk... a punkty: 76.
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Dwa lata temu na komisji pojawiła się o kuli, bo jeszcze choroba na to pozwalała. Jak to możliwe, że wówczas uzyskała punkty za chodzenie, np. 3,6, a teraz 2,7, skoro nie wstaje z łóżka? Załatwianie spraw urzędowych: 2,7 pkt, a dwa lata temu 3,6... i inne zaniżenia. O co tu chodzi? Przecież ta punktacja jest totalnie niesprawiedliwa i krzywdząca.
Będziemy się odwoływać, ale czy komisja może sobie tak zaniżać punkty bez powodu? Stan się pogorszył, bo osoba nie wstaje z łóżka, a dwa lata temu doszła o kuli na komisję i dostała więcej punktów w kilku pozycjach. Chyba powinni odpowiadać karnie za takie nieprawidłowości.
Źródło publikacji: "Świadczenie Wspierające, Pielęgnacyjne,Renty.PFRON,Wsparcie Niepełnosprawni".
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Obniżania punktów przez WZON odbywają się w cieniu Wytycznych z 2024 r.
Nie wiem, czy osoba niepełnosprawna, której sytuacji opisujemy powyżej ma 75+ lat. Ponieważ tym osobom zaniża się punkty w stosunku do tego, co nakazuje ustawa o świadczeniu wspierającym, osoby niepełnosprawne są bardzo nieufne na takie sytuacja jak opisana powyżej.
Po wydaniu Wytycznych osoby w wieku 75+ mają obniżane punkty przez WZON. Bo jest ich bardzo dużo i budżet nie ma pieniędzy. Osoby w tym wieku to ogromna liczba beneficjentów świadczenia wspierającego. To 359 986 osób na 831 809, które od 2024 r. starały się o świadczenie wspierające w WZON (poprzez zdobycie punktów - poziom potrzeby wsparcia).
Na 10 czerwca 2026 r. WZON wydały taką liczbę decyzji o punktach (poziom potrzeby wsparcia). Osoby niepełnosprawne w wieku 75+
Tabela: Liczba wydanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia przez WZON wg stanu na 10.06.2026 r.
Wyszczególnienie
Liczba wydanych decyzji
Ogółem
831 809
Według stopnia niepełnosprawności:
stopień lekki
15 062
stopień umiarkowany
195 120
stopień znaczny
489 919
Orzeczenia spoza PZON
ZUS, KRUS, komisje lekarskie MON, MSWiA)
131 708
Według grup wieku
poniżej 18
435
18-25
17 936
26-40
52 903
41-55
95 391
56-65
105 765
66-75
199 393
76-85
212 940
85+
147 046
Dane pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
359 986 osób na 831 809 zainteresowanych tłumaczy dlaczego wydano ten dokument:
Wytyczne przewidują obniżanie wysokości świadczenia wspierającego poprzez zmniejszanie liczby punktów przyznawanych osobom z niepełnosprawnością w wieku 75+. Dzieje się to zarówno podczas badania w siedzibie WZON, jak i w trakcie oceny poziomu samodzielności w domu osoby niepełnosprawnej.
Skala obniżki wynosi zazwyczaj około 10–11 punktów.Uzasadnieniem jest przyjęte w wytycznych założenie, że niesamodzielność osoby w wieku 75 lat i więcej wynika z dwóch źródeł: niepełnosprawności oraz ograniczeń związanych z wiekiem. Według autorów dokumentu czynniki te się nakładają i powinny być rozdzielane, dlatego – co do zasady – punktacja powinna być pomniejszana o tę część niesamodzielności, która wynika wyłącznie z wieku. Argumentacja strony rządowej jest spójna, ma jednak zasadniczą słabość: obowiązujące przepisy ustawowe nie przewidują możliwości jej zastosowania w drodze wytycznych.
Osoby niepełnosprawne twierdzą, że w 9 obszarach zaniża się punkty i wcale nie jest to traktowane przez WZON jako fakultatywna opcja
Działa to ma tak - w podkreślonych na żółto kategoriach jest (z wyjątkiem stanów zdrowia ciężkich) górny limit punktów:
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