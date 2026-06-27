Komisja: Najpierw osoba niepełnosprawna dostała 3,6 punktu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka

Osoby niepełnosprawne stale sygnalizują nieprawidłowości w komisjach przyznających punkty dla świadczenia wspierającego. Przykład w artykule jest szczególny - dotyczy osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pogorszył się w ciągu dwóch lat. Dwa lata temu osoba niepełnosprawna poruszała się o kulach. I dostała wyższą ocenę niepełnosprawności niż dziś, gdy jest całkowicie bezwładna w nogach i rękach. A przecież powinno być odwrotnie.

Dwa lata temu niepełnosprawny o kulach dostał 3,6 punkty za ograniczenia w chodzeniu. W 2026 r. jest bardziej samodzielny, gdy nie wstaje z łóżka

Dziś otrzymaliśmy decyzję i punktację. Osoba leżąca, nie wstaje, nic wokół siebie nie robi, nie trzyma telefonu ani pilota w ręku, całkowity niedowład nóg i rąk... a punkty: 76.

REKLAMA

REKLAMA

Dwa lata temu na komisji pojawiła się o kuli, bo jeszcze choroba na to pozwalała. Jak to możliwe, że wówczas uzyskała punkty za chodzenie, np. 3,6, a teraz 2,7, skoro nie wstaje z łóżka? Załatwianie spraw urzędowych: 2,7 pkt, a dwa lata temu 3,6... i inne zaniżenia. O co tu chodzi? Przecież ta punktacja jest totalnie niesprawiedliwa i krzywdząca.

Będziemy się odwoływać, ale czy komisja może sobie tak zaniżać punkty bez powodu? Stan się pogorszył, bo osoba nie wstaje z łóżka, a dwa lata temu doszła o kuli na komisję i dostała więcej punktów w kilku pozycjach. Chyba powinni odpowiadać karnie za takie nieprawidłowości.

Źródło publikacji: "Świadczenie Wspierające, Pielęgnacyjne,Renty.PFRON,Wsparcie Niepełnosprawni".

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obniżania punktów przez WZON odbywają się w cieniu Wytycznych z 2024 r.

Nie wiem, czy osoba niepełnosprawna, której sytuacji opisujemy powyżej ma 75+ lat. Ponieważ tym osobom zaniża się punkty w stosunku do tego, co nakazuje ustawa o świadczeniu wspierającym, osoby niepełnosprawne są bardzo nieufne na takie sytuacja jak opisana powyżej.

Po wydaniu Wytycznych osoby w wieku 75+ mają obniżane punkty przez WZON. Bo jest ich bardzo dużo i budżet nie ma pieniędzy. Osoby w tym wieku to ogromna liczba beneficjentów świadczenia wspierającego. To 359 986 osób na 831 809, które od 2024 r. starały się o świadczenie wspierające w WZON (poprzez zdobycie punktów - poziom potrzeby wsparcia).

Na 10 czerwca 2026 r. WZON wydały taką liczbę decyzji o punktach (poziom potrzeby wsparcia). Osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Tabela: Liczba wydanych decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia przez WZON wg stanu na 10.06.2026 r.

Wyszczególnienie Liczba wydanych decyzji Ogółem 831 809 Według stopnia niepełnosprawności: stopień lekki 15 062 stopień umiarkowany 195 120 stopień znaczny 489 919 Orzeczenia spoza PZON ZUS, KRUS, komisje lekarskie MON, MSWiA) 131 708 Według grup wieku poniżej 18 435 18-25 17 936 26-40 52 903 41-55 95 391 56-65 105 765 66-75 199 393 76-85 212 940 85+ 147 046

Dane pochodzą z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

359 986 osób na 831 809 zainteresowanych tłumaczy dlaczego wydano ten dokument:

wytyczne PDF wytyczne PDF

Wytyczne przewidują obniżanie wysokości świadczenia wspierającego poprzez zmniejszanie liczby punktów przyznawanych osobom z niepełnosprawnością w wieku 75+. Dzieje się to zarówno podczas badania w siedzibie WZON, jak i w trakcie oceny poziomu samodzielności w domu osoby niepełnosprawnej.

Skala obniżki wynosi zazwyczaj około 10–11 punktów.Uzasadnieniem jest przyjęte w wytycznych założenie, że niesamodzielność osoby w wieku 75 lat i więcej wynika z dwóch źródeł: niepełnosprawności oraz ograniczeń związanych z wiekiem. Według autorów dokumentu czynniki te się nakładają i powinny być rozdzielane, dlatego – co do zasady – punktacja powinna być pomniejszana o tę część niesamodzielności, która wynika wyłącznie z wieku. Argumentacja strony rządowej jest spójna, ma jednak zasadniczą słabość: obowiązujące przepisy ustawowe nie przewidują możliwości jej zastosowania w drodze wytycznych.

Osoby niepełnosprawne twierdzą, że w 9 obszarach zaniża się punkty i wcale nie jest to traktowane przez WZON jako fakultatywna opcja

Wytyczne WZON - konkluzja Wytyczne WZON - konkluzja Media

Działa to ma tak - w podkreślonych na żółto kategoriach jest (z wyjątkiem stanów zdrowia ciężkich) górny limit punktów: