Pracownicy socjalni spełniający warunki określone w ustawie o pomocy społecznej mają prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Czy dodatek ten podlega ochronie przed potrąceniem i czy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia urlopowego?

400 zł dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego

Ustawa o pomocy społecznej nadaje pracownikom socjalnym uprawnienie do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Prawo do tego dodatku przysługuje pracownikowi:

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który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki,

lub poza siedzibą jednostki, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku zatrudnienia pracownika socjalnego w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

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Dodatek do wynagrodzenia jest wypłacany co miesiąc.

Przykład Pan Marian jest pracownikiem socjalnym, do którego obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. Pracownik spełnia warunki do przyznania mu dodatku, ale jest zatrudniony na pół etatu. Z tego tytułu przysługuje mu prawo do dodatku do wynagrodzenia. Jego wysokość jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że pan Marian co miesiąc razem z wynagrodzeniem otrzymuje dodatek w wysokości 200 zł.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi socjalnemu, jeżeli pracownik ten pobiera wynagrodzenie. Zatem przyznany dodatek jest także składnikiem wynagrodzenia pracownika socjalnego. Jednakże dodatek nie jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W związku z powyższym w zakresie potrąceń i egzekucji komorniczej dodatek podlega takim samym zasadom ochrony jak zwykłe wynagrodzenie za pracę, co oznacza stosowanie ograniczeń i kwoty wolnej od potrąceń wynikających z Kodeksu pracy. Tak więc wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

minimalnego wynagrodzenia za pracę , po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

za pracę – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 90 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu kar pieniężnych.

Ważne Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

W przypadku przebywania pracownika socjalnego na urlopie wypoczynkowym wynagrodzenie za okres urlopu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

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Przepisy tego rozporządzenia określają, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Jak widać, dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie znajduje się w katalogu świadczeń ze stosunku pracy, które podlegają wyłączeniu podczas ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. W związku z tym na prawo do dodatku nie ma wpływu pozostawanie przez pracownika na urlopie wypoczynkowym.

Podstawa prawna