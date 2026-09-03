Progi świadczenia wspierającego. Komu świadczenie przysługuje i w jakiej wysokości?
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Kwota świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną. Jego wysokość wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Zainteresowani uzyskaniem prawa do świadczenia wspierającego powinni zdobyć dwie decyzje wydane przez WZON i ZUS.
- Komu przysługuje świadczenie wspierające
- Postępowanie w sprawach o świadczenie wspierające
- Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku
Komu przysługuje świadczenie wspierające
Świadczenie wspierające ma na celu udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia. Pomoc ma służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.
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Warunkiem korzystania ze świadczenia wspierającego przez osoby z niepełnosprawnościami jest ukończenie 18. roku życia, zamieszkanie w Polsce oraz posiadanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).
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Świadczenia wspierającego nie otrzymają osoby:
- umieszczone w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,
- uprawnione za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
- na które inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Postępowanie w sprawach o świadczenie wspierające
W celu uzyskania świadczenia wspierającego należy najpierw wystąpić o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, a dopiero po jej uzyskaniu można złożyć właściwy wniosek o wypłatę świadczenia. Całą procedurę można podzielić na dwa etapy:
Etap 1. Złożenie do WZON wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy złożyć do WZON wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. O taką decyzję mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:
- orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
- orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
- orzeczenia wydanego przez inny organ (np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS).
Etap 2. Złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wspierające
Po wydaniu przez WZON decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej przez:
- platformę PUE/eZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną.
Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wspierające.
Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku
Wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby punktów, która jest wskazana w decyzji WZON. Świadczenie przysługuje osobom, które otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.
Kwota należnego świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną. Wysokość świadczenia wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. jest to kwota od 792 zł do 4353 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.
Świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.
Punkty poziomu potrzeby wsparcia
Wysokość procentowa renty socjalnej
Kwota świadczenia wspierającego
70-74
40 proc.
792 zł
75-79
60 proc.
1188 zł
80-84
80 proc.
1583 zł
85-89
120 proc.
2375 zł
90-94
180 proc.
3562 zł
95-100
220 proc.
4353 zł
Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może zostać zajęte przez komornika. Jest ono niezależne od innych świadczeń i dlatego razem ze świadczeniem wspierającym można pobierać np. emeryturę, tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych czy rentę socjalną.
Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się ZUS. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce.
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Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 873)
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