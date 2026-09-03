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Progi świadczenia wspierającego. Komu świadczenie przysługuje i w jakiej wysokości?

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03 września 2026, 15:22
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ZUS, pieniądze, świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, WZON, wniosek
Progi świadczenia wspierającego. Komu świadczenie przysługuje i w jakiej wysokości?
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Materiały prasowe

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Kwota świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną. Jego wysokość wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Zainteresowani uzyskaniem prawa do świadczenia wspierającego powinni zdobyć dwie decyzje wydane przez WZON i ZUS.

Komu przysługuje świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające ma na celu udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia. Pomoc ma służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

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Warunkiem korzystania ze świadczenia wspierającego przez osoby z niepełnosprawnościami jest ukończenie 18. roku życia, zamieszkanie w Polsce oraz posiadanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

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Świadczenia wspierającego nie otrzymają osoby:

  • umieszczone w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,
  • uprawnione za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • na które inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Postępowanie w sprawach o świadczenie wspierające

W celu uzyskania świadczenia wspierającego należy najpierw wystąpić o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, a dopiero po jej uzyskaniu można złożyć właściwy wniosek o wypłatę świadczenia. Całą procedurę można podzielić na dwa etapy:

Etap 1. Złożenie do WZON wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy złożyć do WZON wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. O taką decyzję mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
  • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
  • orzeczenia wydanego przez inny organ (np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS).

Etap 2. Złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wspierające

Po wydaniu przez WZON decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej przez:

  • platformę PUE/eZUS,
  • portal Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną.
Ważne

Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wspierające.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby punktów, która jest wskazana w decyzji WZON. Świadczenie przysługuje osobom, które otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Kwota należnego świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną. Wysokość świadczenia wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. jest to kwota od 792 zł do 4353 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. 

Punkty poziomu potrzeby wsparcia

Wysokość procentowa renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego

 

70-74

40 proc.

792 zł

75-79

60 proc.

1188 zł

80-84

80 proc.

1583 zł

85-89

120 proc.

2375 zł

90-94

180 proc.

3562 zł

95-100

220 proc.

4353 zł

 Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może zostać zajęte przez komornika. Jest ono niezależne od innych świadczeń i dlatego razem ze świadczeniem wspierającym można pobierać np. emeryturę, tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych czy rentę socjalną.

Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się ZUS. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce.

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Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 873)
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Źródło: INFOR
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