Problemy pasażerów linii lotniczych - jak pomaga Europejskie Centrum Konsumenckie?

Pomoc w lotniczej sprawie

Opóźnione i odwołane loty, niedostarczone lub uszkodzone bagaże to najczęstsze problemy, jakie przytrafiają się w czasie podróży samolotem. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce w takich wypadkach zachęca do bezpośredniego kontaktu, a także do korzystania z przydatnych narzędzi, przygotowanych przez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Jak możemy pomóc?

Kalkulator praw pasażera – oblicz wysokość odszkodowania

Pasażerowie często skarżą się do ECK, że nie otrzymują od linii lotniczej informacji nt. praw jakie im przysługują. W tym celu powstał kalkulator praw pasażera. Wystarczy wprowadzić nazwę lotniska, z którego miał miejsce wylot oraz miejsce docelowe, a program na podstawie odległości „obliczyć” kwotę odszkodowania (250, 400 lub 600 euro), do której możemy być uprawnieni w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu. Ponadto wskaże on, jakie mamy prawa i terminy na złożenia reklamacji, gdy bagaż zaginął lub został uszkodzony.

Formularze skarg europejskich linii lotniczych

Gdy wiemy już jakie nam prawa przysługują, kolejnym krokiem jest złożenie reklamacji. Zdarza się, że znalezienie formularza skarg na stronie przewoźnika trwa dłużej niż samo opóźnienie lotu, dlatego wielu pasażerów rezygnuje z dochodzenia swoich roszczeń. Aby temu zapobiec ECK Polska przygotowało zestawienie formularzy reklamacyjnych najpopularniejszych, europejskich linii lotniczych. Chcesz wysłać reklamację? Wejdź na stronę ECK i wybierz przewoźnika:

Aplikacja ECC-Net Travel

Bezpłatna aplikacja ECC-Net Travel została opracowana jako idealny towarzysz podróży po Unii Europejskiej, Islandii oraz Norwegii. Konsumenci za jej pośrednictwem mogą skorzystać z informacji na temat przysługujących im w określonej sytuacji praw oraz typowych dla danego kraju wyrażeń i zwrotów. Wystarczy wybrać swój kraj oraz cel podróży, a następnie wskazać rodzaj sytuacji, w której się znaleźliśmy (np. problemy z lotem, bagażem). Aplikacja określi prawa konsumenta w Twoim własnym języku i dokona tłumaczenia na język kraju, w którym się znajdujesz (bezpośrednie tłumaczenie na 25 języków). Pobierz ją przed wakacjami i miej prawa przy sobie!

Bezpośredni kontakt z ECK

W przypadku problemów z zagraniczną linią lotniczą o pomoc i poradę można się zgłosić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego:

Jak się z nami skontaktować?

Telefonicznie: (0048) 22 55 60 118 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14

Poprzez e-mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu

Pocztą tradycyjną: napisz do nas na adres Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Osobiście: interesantów przyjmujemy pod adresem Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa (budynek UOKiK), w godz. 10-14

Informacje nt. praw pasażera, znajdują się również na stronie ECK:

