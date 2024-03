Komunikat PFRON: od 1 marca dopłaty przez 5 lat do czynszu. 2732 zł w Katowicach, 2600 zł w Bydgoszczy i 3344 zł w Warszawie [miesięcznie]

Jakie są zasady dopłat do wynajmu (czynszu osoby niepełnosprawnej)

To dofinansowanie się zmniejsza - nie jest stałe przez 60 miesięcy. Największe jest na początku otrzymywania wsparcia. Obowiązują tu następujące zasady:

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

od 1 do 24miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania; od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania; od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez Beneficjenta. Jeżeli umowa najmu nie wskazuje odrębnej wysokości kosztów eksploatacji wynajmowanego mieszkania przyjmuje się, że w ramach kosztu wynajmu 20% tych kosztów stanowią koszty związane z eksploatacją wynajmowanego mieszkania i są one rozliczane w formie ryczałtu. W przypadku ryczałtu Beneficjent nie jest zobowiązany do rozliczenia wydatków dowodami księgowymi, a dowody wpłaty dotyczące koszt wynajmu mieszkania obejmują co najmniej 80% kosztów czynszu najmu. W pozostałych przypadkach koszty eksploatacji uważa się za poniesione i udokumentowane, jeśli są ujęte w umowie najmu mieszkania i potwierdzone wpłatami dotyczącymi kosztów wynajmu.

Ile można otrzymać dopłaty do czynszu do mieszkania albo domu?

W nawiasie podajemy kwoty dla osób niepełnosprawnych nie korzystających z wózka inwalidzkiego.

Dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata do mieszkania wynosi 3297 zł (2429 zł). To miasto ma - poza Warszawą - najwyższą dopłatę w skali Polski. Dla gmin sąsiadujących z Wrocławiem (woj. dolnośląskie) stawka zmniejsza się do 2878 zł (2121 zł). Jeżeli zajrzymy na wschód Polski stawki dopłaty są dużo niższe. Zobaczmy Podkarpacie. Są tam trzy poziomy wsparcia:

najwyższy dla Rzeszowie - 2414 zł (1779 zł) średni - okolice Rzeszowa 2123 zł (1565 zł) najniższy dla pozostałych rejonów woj. Podkarpackiego 1833 zł (1350 zł).