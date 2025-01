Sąd: Tajemnicze (ex tunc). Daje emerytom zwycięstwo z ZUS w sądach [Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.]

Zapadają kolejne wyroki w sprawie ponownego przeliczenia przez ZUS emerytur w wykonaniu wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. na korzyść osób poszkodowanych przez niekonstytucyjne przepisy z 2013 r. Sądy powołują się na rozróżnienie miedzy ex tunc (niekonstytucyjność przepisu od samego początku jego obowiązywania) i ex nunc (niekonstytucyjność na przyszłość).

Nie jest trudno zrozumieć różnice ex tunc i ex nunc. Ma to znaczenie dla emerytów poszkodowanych przez pomniejszenie emerytur o korzyści z emerytur wcześniejszych.

Czym jest ex tunc (z mocą wsteczną) i ex nunc (na przyszłość)

Zacznijmy od ex tunc. I na przykładzie sądów cywilnych, a nie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Sąd cywilny zajmuje się najczęściej wyznaczeniem daty nieważności umowy. Ex tunc to nieważność od samego początku podpisania umowy - oznacza, że trzeba sobie oddać wszystko co się otrzymało w związku z umową.

Przykład Sąd cywilny wydał wyrok w 2025 r., ale unieważnił nim umowę najmu zawartą w 2020 r. Sąd cofnął się wstecz 5 lat. Umowa jest nieważna od 2020 r. (od samego początku). Osoba, która przegrała proces musi oddać wszystko, co otrzymała na podstawie tej umowy od 2020 r. Jest możliwe także zwycięzca sporu będzie musiał przegranymi korzyści wynikające z tej umowy (zależy od indywidualnego stanu faktycznego i prawnego).

W opozycji do zwrotu ex tunc mamy zwrot ex nunc. Tu najczęściej chodzi o skutek zakończenia ważności (obowiązywania) umowy na przyszłość (od dnia wynikającego z wyroku) albo od dnia wypowiedzenia umowy. Dotyczyć to może innych czynności prawnych niż umowy.

Przełóżmy to na wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.

Przykład TK wydaje 4 czerwca 2024 r. wyrok w sprawie pomniejszania emerytur zasadniczych o wartości wypłacone w czasie korzystania z emerytur wcześniejszych. Sąd w wyroku uznaje za niekonstytycyjny art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS. Sąd okręgowy stosując ten wyrok uznał, że przepis jest nieważny ex tunc, czyli od samego początku. Dlatego nakazał przeliczyć ZUS na korzyść emeryta tak jakby art. 25 ust. 1b nigdy nie było.

To jest właśnie skutek ex tunc. teraz przykład na poziomie sądu okręgowego, który orzeka dla emeryta przeciwko ZUS

Przykład Sędzia Ryszard Sadlik (Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w uzasadnieniu wyroku umieścił taką myśl: "Sąd w pełni podziela również stanowisko, zgodnie z którym wyroki Trybunału Konstytucyjnego są skuteczne ex tunc, tj. wywierają skutki retroaktywne. Ubezpieczonej przysługuje zatem prawo do ponownego wyliczenia wysokości świadczenia z pominięciem przepisu uznanego za sprzeczny z Konstytucją (czyli przeliczenia świadczenia)."

Powyższy fragment uzasadnienia pochodzi z z wyroku z 4 grudnia 2024 r. Sądu Okręgowego w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sygnatura akt V U 1524/24.

Wyrok nr 4 - pełne przeliczenie emerytury, wyrównanie i odsetki bez rozstrzygnięcia

Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 4 grudnia 2024 r. sygn. akt V U 1524/24

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym. Do sądu wpłynęło odwołanie C.C. od decyzji ZUS w sprawie o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Sąd zmienił decyzję ZUS i i zobowiązał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział do ponownego ustalenia wysokości emerytury poprzez jej obliczenie z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS.

Emerytura była przyznana w czerwca 2014 roku i poprzedzona w okresie 2012 r. - 2014 r. emeryturą wcześniejszą.

Omówienie innych wyroków w artykule dr Andrzeja Hańderka, radcy prawnego

