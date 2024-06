W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne przekroczy 3000 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 251,84

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne przekroczy 3000 zł. To dzięki premierowi D. Tuskowi

Dobra wiadomość dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej nadawcą jest premier Donald Tusk, który zaproponował podwyżkę pensji minimalnej w 2025 r. do kwoty aż 4626 zł. To wzrost o 7,6% do pensji minimalnej 4300 zł brutto obowiązującej od 1 lipca 2024 r. Ale opiekunów osób niepełnosprawnych nie interesuje 1 lipca 2024 r., ale podwyżka o 9,05% licząc od pensji minimalnej 4242 zł brutto na 1 stycznia 2024 r.