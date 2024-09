Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Nie wszyscy jednak wiedzą o tym, że świadczenie to mogą pobierać również osoby niepełnosprawne, które zmagają się z cukrzycą typu 1. Świadczenie to nie uległo podwyższeniu w związku z wydanym niedawno nowym rozporządzeniem w tej sprawie.

Cukrzyca typu 1 jako choroba przewlekła to też rodzaj niepełnosprawności, który uprawnia do ubiegania się o wydanie orzeczenia. W następstwie pojawia się prawo do otrzymywania comiesięcznego zasiłku pielęgnacyjnego, który aktualnie przysługuje w wysokości 215,84 zł. I wysokość tego świadczenia w najbliższym czasie pozostanie bez zmian.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje na tym samym poziomie, czyli 215,84 zł miesięcznie

Nowa wiadomość jest taka, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie uległa podwyższeniu, chociaż pojawiały się zapowiedzi, że zostanie zwaloryzowana. Kwota ta będzie więc obowiązywała w nowym okresie zasiłkowym, który rozpocznie się 1 listopada 2024 r. i potrwa do 31 października 2025 r.

Kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, którego wysokość nie uległa zmianie od 1 listopada 2019 r., nie podwyższa nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Chodzi o rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Weszło ono w życie 15 sierpnia 2024 r.

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z cukrzycą typu 1, bez względu na wysokość dochodów

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 również mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Środki na leczenie tej przewlekłej choroby przyznawane są bez względu na wysokość dochodów na członka rodziny, a prawo do zasiłku przyznawane jest na czas nieokreślony, co zapewnia stabilne wsparcie w długoterminowym leczeniu.

Aby móc skorzystać z tego wsparcia, osoby z cukrzycą typu 1 muszą najpierw uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Proces ten rozpoczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania, czy to w mieście, czy w powiecie. Orzeczenie to jest kluczowe, ponieważ stanowi podstawę do przyznania świadczenia, które może znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych tą chorobą.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

Zasiłek pielęgnacyjny, jak wynika z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast:

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

jeżeli osobom, członkom rodziny, przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.