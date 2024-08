Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Zapewniają go m.in. przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Osoby niepełnosprawne mogą jednak liczyć także na dodatkowy urlop wypoczynkowy.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę zgodnie z Kodeksem pracy mają zagwarantowane m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze. Niektórym pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego urlopu ze względu na stan zdrowia.

Urlop wypoczynkowy: Kodeks pracy

Kodeks pracy reguluje m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, wymiar urlopu tego pracownika wynosi 20 dni. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę odpowiednio brane jest 20 lub 26 dni urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, do pełnego dnia.

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych w 2025 r.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Osoba niepełnosprawna nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Dodatkowy urlop wypoczynkowy przyznawany jest na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Ponadto, pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ( do 21 dni roboczych) – nie częściej niż raz w roku – oraz wykonania specjalistycznych badań, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Mają także prawo do zwolnienia od pracy w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, ale pod warunkiem gdy powyższe czynności nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy. Za czas zwolnienia od pracy w powyższych przypadkach, wynagrodzenie oblicza się tak jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Ważne Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.