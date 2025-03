Także w 2025 r. dodatek do prądu z orzeczeniem o niepełnosprawności. Połowa potrzebujących go dalej nie ma. A całodobowa opieka kosztuje

Jest to dodatek miesięczny 100 zł, który PFRON wypłaca jako świadczenie za kilka miesięcy (przedział 300 zł - 600 zł). Mogę z niego skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ocenia się, że tylko połowa osób korzystających stale z respiratorów i koncentratorów tlenu dysponuje takim orzeczeniem. Program „Aktywny samorząd” i zadanie: pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Takie jest źródło dofinansowania z PFRON dodatku "100 zł miesięcznie".

PFRON wypłatami 300 zł - 600 zł wspomaga osoby niepełnosprawne co do kosztów prądu. Chodzi o koncentratory tlenu lub respiratory.

Skończyła się już możliwość składania wniosków w 2024 r. (przyjmowano je do 30 listopada 2024 r.). Ale to nie koniec dodatku - w 2025 r. wnioski będzie można składać od dnia 1 stycznia (w tym za okres od 1 lipca 2024 r., czyli rozliczenie wsteczne).

300 zł - 600 zł nie ma związku z bonem energetycznym - można otrzymać oba świadczenia. Przypominamy, że parametry bonu są takie:

1) od 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych do 600 dla 6 osobowych i większych.

2) Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego jest podwójna - od 600 do 1200 zł.

Szczegóły zasad przyznawania bonu energetycznego pod tym "sejmowym" linkiem.

PFRON pokrywa część kosztów energii elektrycznej w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora. Kto otrzyma? Osoba posiadająca stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez:

1) ośrodek domowego leczenia tlenem lub

2) ośrodek wentylacji domowej.

Dyskryminacja osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności?

Szacuje się, że połowa osób zmuszonych sytuacją zdrowotną do korzystania z urządzeń wentylujących mechanicznie nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Całodobowa opieka często przez okres liczony w latach, nadwyręża finansowo rodziny osób przykutych do łóżka, ale nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Jakie wsparcie mają takie osoby? Jest to:

1) Bon energetyczny (jako świadczenie jednorazowe w 2024 r. i być może w 2025)

2) refundacja przez NFZ wentylacji mechanicznej świadczonej w warunkach domowych (respiratory i koncentratory tlenu).

Więc przydałoby się jeszcze 100 zł miesięcznie od PFRON. Ale tu jest wymóg orzeczenia o niepełnosprawności. Jak się zastanowić to po co taki wymóg? Jeżeli ktoś musi korzystać z wentylowania mechanicznego, to zazwyczaj znaczy że ma ciężką sytuację zdrowotną. Nikt nie korzysta z takiej pomocy w błahych sprawach.

Dodatek wynosi 100 zł miesięcznie. Ale w praktyce jest to 300 zł. Okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł). Możesz złożyć wniosek o dodatek za każdy miniony miesiąc. Pierwszy miesiąc, za który można przyznać dodatek, to lipiec 2024 r. Przysługuje tylko jeden dodatek za każdy miesiąc w roku.

PFRON podaje dwa przykłady (ten sam sposób liczenia jest dla 2025 r.):

Przykład 1. Wniosek w październiku 2024 r. Dodatek za miesiące: lipiec-wrzesień (3 miesiące) wynosi – 300 zł.

Przykład 2. Wniosek w listopadzie 2024 r. Dodatek za miesiące: lipiec-październik (4 miesiące) wynosi – 400 zł.

PFRON - bardzo proste zasady składania wniosków

Element 1) skan lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Element 2) Zaświadczenie potwierdzające, że korzystasz z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń):

podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez lekarza lub lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem albo opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje dla Ciebie opiekę domową) i podpisane przez osobę upoważnioną przez tę placówkę.

PFRON wzór zaświadczenia w PDF (potwierdza korzystanie z urządzeń objętych dofinansowaniem)

Zaświadczenie można też złożyć elektronicznie.