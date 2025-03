PFRON: Dopłaty do prądu dla połowy niepełnosprawnych. Nawet stopień znaczny nie pomoże

Tak w listach do redakcji twierdzą nasi czytelnicy. W artykule przedstawimy zasady otrzymania dodatku do prądu. I historię czytelniczki, której 88-letnia mama (znaczny stopień niepełnosprawności, wyjście ze szpitala) nie ma żadnej możliwości spełnić wymogów PFRON. Po pierwsze, najwcześniejszy termin, jaki zaproponowała placówka medyczna akceptowana przez PFRON to …. za rok. Po drugie, zwykły lekarz ZOZ nie może podpisać dokumentów wymaganych przez PFRON, choć 88-latka korzysta z urządzenia do wentylacji objętego dofinansowaniem przez PFRON.