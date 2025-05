Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, ale i samochody dla niepełnosprawnych. Dyskryminacja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności [Przykład]

Dyskryminacja polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON go zakupu samochodu przez takie osoby (jest pomoc przy doposażeniu samochodów). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie). Ustawa o asystencji osobistej podobnie jak świadczenie wspierające oparta jest o test samodzielności – orzeczenie o niepełnosprawności jest wtórne wobec określania poziomu potrzeby wsparcia. Dowodem pomniejszenia znaczenia stopnia umiarkowanego niepełnosprawności dla posłów jest zakres dopłat do samochodów używanych przez osoby niepełnosprawne.

Spis powszechny 2021 r.: w Polsce żyje około 5,4 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowi 14,3% ogółu ludności. Ponad 3,4 mln z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Nawet jeśli tylko część z tych osób spełnia warunki do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, to ewentualna waloryzacja świadczenia miałaby wymierne znaczenie dla setek tysięcy rodzin w Polsce. Ale to co jest korzyścią dla osób niepełnosprawnych, jest kosztem dla budżetu i wielkim problemem dla każdego rządu. Zwłaszcza, że ten rozwija systemy wsparcia dla osób niepełnosprawnych nawet nie tych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale oparte o testy niesamodzielności (takie jak poziom potrzeby wsparcia).

REKLAMA

5 pytań do rządu w interesie osób niepełnosprawnych (stopień umiarkowany)

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu umiarkowanym? - tak wynika z Interpelacji nr 9323 skierowanej do rządu tych pytań:

1. Czy ministerstwo planuje ponowne rozpatrzenie kwestii podniesienia renty socjalnej również dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością ruchową?

2. Czy zostaną podjęte działania w celu zwiększenia dofinansowania PFRON do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tak aby pokrywało ono realne koszty pracy?

REKLAMA

3. Czy ministerstwo rozważy zmianę kryteriów programów wsparcia, takich jak „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, aby obejmowały one również osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością ruchową, które potrzebują samochodu do codziennego funkcjonowania?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4. Czy ministerstwo podejmie działania w celu dostosowania systemu rehabilitacji refundowanej przez NFZ do realnych potrzeb osób niepełnosprawnych, aby wyeliminować konieczność korzystania z kosztownych prywatnych zabiegów?

5. Czy rząd RP planuje przeprowadzenie całościowego przeglądu polityki zatrudnienia i wsparcia osób niepełnosprawnych, aby dostosować ją do standardów obowiązujących w krajach Europy Zachodniej?

Autorem jest poseł Marek Matuszewski.

Rząd zwleka z odpowiedzią i przesuwa ją na przyszłość

Łukasz Krasoń - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 21 maja 2025 r. przesunął termin odpowiedzi.

sejm.gov.pl

Osoby niepełnosprawne liczą na to, że wynika to zbliżającego się terminu przedstawienia odpowiednich projektów ustaw rozwiązujących problemy stopnia znacznego, stopnia umiarkowanego i stopnia lekkiego.

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

Opracowano sprawozdanie podkomisji dotyczącym realizacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Z informacji w dokumencie wynika dyskryminacja osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu umiarkowanym w Polsce.

Czy będzie dofinansowanie do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Poseł twierdzi w swoim zapytaniu, że program PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, dyskryminują osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością ruchową, które choć nie poruszają się na wózku, również potrzebują dostosowanego transportu do codziennego funkcjonowania. W przeszłości możliwe było uzyskanie wsparcia na zakup samochodu przez osoby aktywne zawodowo – dziś ta możliwość została ograniczona bez merytorycznego uzasadnienia.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

PFRON a dofinansowanie do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne

REKLAMA

W PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu jest tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopnie znacznym. I to tak poważnymi dysfunkcjami w zdrowiu, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie samodzielnie przenieść się z wózka inwalidzkiego na np. łóżko.

Dla innych osób PFRON oferuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu - adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (np. specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.).

Zasiłek pielęgnacyjny bez podwyżki do 2028 r.?

Pytają stale o to posłowie w interpelacjach. Przykładem jest interpelacja nr 9725 z 6 maja 2025 r. do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Posłowie: Krzysztof Piątkowski, Ewa Kołodziej zadali takie pytania:

Przykład 1. Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego? 2. Czy prowadzone są analizy dotyczące kosztów życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które mogłyby stanowić podstawę do aktualizacji wysokości świadczenia? 3. Czy brane są pod uwagę mechanizmy automatycznej, corocznej waloryzacji tego zasiłku, podobnie jak w przypadku innych świadczeń socjalnych? 4. Jakie działania podejmuje ministerstwo, by zasiłek pielęgnacyjny odpowiadał realnym potrzebom osób, którym przysługuje?

Posłowie podnieśli, że:

1) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom z niepełnosprawnościami, a jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką i pomocą w codziennym funkcjonowaniu. Obecna stawka tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i pozostaje niezmieniona od listopada 2019 roku. Wcześniej, przez wiele lat, kwota zasiłku również była utrzymywana na niezmienionym poziomie – 184,42 zł.

2) W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji oraz coraz wyższych cen usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, kwota ta jest dziś dalece niewystarczająca, by realnie wspierać osoby wymagające stałej opieki. Brak systemowej waloryzacji tego świadczenia od ponad pięciu lat oznacza realny spadek jego wartości i obniżenie poziomu wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

Zasiłek pielęgnacyjny - zasady dla 2025 r. z gov.pl

Link:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.