PFRON i ZUS. W 2025 r. są tylko dwa comiesięczne dodatki do cen prądu. Nawet niepełnosprawność nie gwarantuje dodatku

W 2025 r. są dostępne tylko dwa dodatki pieniężne do cen prądu. Pierwszy wypłaca PFRON, drugi to ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS. Oba dodatki nie są świadczeniami powszechnie dostępnymi. Przeszkodą w otrzymaniu dodatku z PFRON jest to, że otrzymają go osoby niepełnosprawne, które korzystają z terapii tlenowej, ale tylko prowadzonej przez wyspecjalizowane przychodnie. A ryczałt energetyczny jest przeznaczony dla osób mających status kombatanta albo zbliżony określony w ustawie o kombatantach. Oznacza to, że w 2025 r. dodatki do prądu nie są powszechnym wsparciem dla każdego potrzebującego rekompensaty do wysokich cen prądu.